Fanoušek elektromobility vyrazil s baterkou do Bruselu. Toto zažil. Asi je to moc ambiciózní, uznává

reklama

Před deseti lety byl Špicar v rámci automobilky Škoda u prvních studií věnovaných elektromobilitě v rámci koncernu VW. „Tenkrát se elektromobilitou zabývali jen nějací vizionáři a vědci a pro velké automobilky to bylo vlastně jen PR, ale té technologii opravdu nevěřily. A já byl součástí ročního programu, který měl zjistit, zda se tím nemají zabývat vážněji,“ řekl Špicar v rozhovoru pro server Info.cz.

„Po roce práce jsme pak nejvyššímu vedení představili naši vizi. A nejlepší podle nás byla představa, kdy má každý na domě nebo garáži fotovoltaický panel a díky němu si pak přes noc může nabíjet ten svůj elektromobil, což by bylo všechno takové energeticky čisté a dokonalé,“ vyprávěl Špicar.

„A oni se nás zeptali, proč by to lidi takhle měli chtít? No a my jim řekli, že kvůli ceně, protože díky tomu vlastně ušetří za elektřinu. Vedení se to ale nelíbilo s tím, že cena elektřiny nikoho nezajímá a je to celý zbytečný, a tím ten celoroční projekt skončil. Takže tenkrát byl koncern VW k elektromobilitě velmi skeptický, přitom nyní se řadí k lídrům v rámci velkých automobilek,“ popsal změnu v uvažování Špicar, který na rozhovoru přijel svojí novou teslou.

S tou má podle svých slov zatím spoustu potíží, protože například nemá doma vlastní vysokorychlostní nabíječku. „Já jsem odkázaný na ty veřejný nabíječky, takže s tím trochu bojuju,“ prohlásil Špicar, který je ale velkým zastáncem elektromobilů. Podle nejnovějších studií se prý navíc ukazuje, že baterie mají větší životnost, než se původně předpokládalo. „Ty baterky, které měly být po osmi letech zcela zničené, mají leckdy degradaci třeba jen deset procent,“ vysvětlil Špicar, kterému vadí zejména dezinformace, které se kolem elektromobilů šíří.

„Já jsem za ty dva měsíce spokojený. Má to spoustu pozitiv, jako je třeba obrovské zrychlení nebo obrovské množství úložného prostoru, protože tam není motor. Ale já mám hlavně skvělý pocit z toho, že třeba v tom městě nesmrdím, neničím životní prostředí a nezatěžuju život lidem v tom městě. Samozřejmě můžete namítnout, že ta zátěž je někde jinde, v té elektrárně. Ale jsme teprve na začátku a já si myslím, že ta budoucnost opravdu může vypadat tak, že ty elektromobily budou napájený pomocí solárních panelů,“ věří Špicar.

Právě tesly jsou zatím podle něj úplně na špici v elektromobilitě, zejména díky dokonalému softwaru. „Zatímco ty plechy, ten hardware, to jim až tak nefunguje. Proto teď nastal na trhu boj tradičních automobilek, které mají desítky let zkušeností s výrobou kvalitních aut, která z nich dovede svůj software do té dokonalosti jako Tesla, ale přidá k tomu to kvalitní auto,“ vysvětloval Špicar.

A právě elektromobilita je součástí velkého tématu takzvané Zelené dohody, kterou přijala Evropská unie a která má za cíl stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem. „Já v poslední době v rámci těchto důležitých témat, která polarizují společnost, tak nějak stojím mezi oběma stranami. Jsem v takovém vzduchoprázdnu mezi dvěma extrémy, kdy tím prvním je názor, že green deal je blbost, která je nesplnitelná, a stejně je k ničemu a globální oteplování ani neexistuje. A pak je druhý přístup, který nepřipouští žádnou kritiku a tvrdí, že se to všechno zvládne,“ popisoval Špicar s tím, že ve skutečnosti je to dobrý plán, který ale má spoustu nesplnitelných parametrů.

Náklady, které budou enormní, podle Špicara můžou v lidech vzbuzovat takový odpor, že se postaví na stranu odpůrců boje o životní prostředí, které je přitom podle něj zásadní. „Musí se to udělat postupně a chytře, ne aby se skokově zdražila elektřina a plyn o 40 procent a podobně. To by pak lidé mohli houfně volit politiky, kteří proti green dealu nebo proti EU vystupují, a to by bylo špatně. Vždyť ty firmy ještě nemají ani technologie na to, co po nich ten návrh vyžaduje,“ řekl Špicar s tím, že je to správný směr uvažování, ale evropští politici příliš tlačí na pilu.

Každý stát EU si podle něj musí udělat svoji vlastní dopadovou studii, což bude Svaz průmyslu a dopravy po vládě vyžadovat. „My jsme nejprůmyslovější země EU, nás ta dohoda bude stát opravdu o mnoho více a bude to trvat mnohem déle než třeba Finsku. Tam jsou obrovské rozdíly, a to se musí do té dohody promítnout,“ dodal Špicar a dal za pravdu mnohým odpůrcům dohody s tím, že Evropa navíc sama klimatickou situaci na zemi nevyřeší a musejí se přidat i ostatní kontinenty.

Špicar navíc vyjádřil obavy, aby kvůli Zelené dohodě neutrpěl evropský průmysl a zejména ten automobilový. „My jsme průmyslová země, je to 30 procent HDP a celých pět procent HDP připadá na automobilový průmysl, to je obrovské číslo a podobně je to třeba v Německu. Automotive je prostě pro evropskou ekonomiku extrémně důležitá věc. A vlivem Zelené dohody a bilionů eur, které se budou muset dát do vývoje, se může evropský automobilový průmysl, který sto let udává světu tempo, dostat do problémů. Už nás přeskakují auta Japonců a Korejců a stejné to bude brzy i s čínskými auty, kde kromě dobrých jízdních vlastností bude skvělý ten software. A zanedlouho tady můžou po celé Evropě jezdit čínská auta a toho já se opravdu bojím,“ dodal Špicar s tím, že to by byla pro evropský průmysl těžká rána.

Psali jsme: Za odpor lidí k „zelenému“ může Klaus, myslí si Moldan. Green Deal je „velmi dobrý“, ale Češi ho nesplní Auto pryč, místo něj kolo na baterky! Francouz dostane 65 000 Kč. Odezva z Česka Klimatická Bible. To nás čeká. Saša Vondra poslouchal nejvlivnějšího komisaře a je zděšen Jsou zelení jak brčál. Greta. Zaplatí to lidé a Evropa na to doplatí. Saša Vondra promluvil ještě ostřeji, než doposud

Radek Špicar na svých sociálních sítích doposud elektomobilitu vášnivě propagoval. V posledním týdnu referoval na svém Facebooku, že se "jako zastánce elektromobility" vydává v eletroautě na cestu po Německu až do Bruselu. Posléze shrnul, že se to dá absolvovat, ale je to dlouhé. „Upřímně, bez sítě rychlonabíječek, které jsou vždycky volné, softwarem, který vás dovede od jedné k druhé a nastaví nejkratší čas dobíjení a jsou pro vás zdarma, by to asi nebyl úplně příjemný zážitek,“ popsal na síti.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.