Fiala lhal. Důchodci bez peněz. Školství ukrajinizováno. Pád národa... Protestující před Strakovkou promluvili

„Dal bych si vodku,“ zkusil jsem to. „Alkohol a drogy tady nemáme, protože bychom porušili pravidla petičního stánku. Když o nás někdo psal, že tady popíjíme, tak to jsou všechno kecy,“ řekl mi 31letý aktivista Ondřej Thor, který protestuje před Úřadem vlády už bezmála sto dní. ParlamentníListy.cz se tam zašly zeptat, jak vnímají snahy pražských představitelů najít pro jejich petiční stánek „konečné řešení“, tedy nějak je omezit či zakázat.

Tak pravil Thor bez kladiva

A je znát, že má Thor „pravidla hry“ docela dobře nastudovaná. V Manuálu pro obce k zákonu o právu shromažďovacím, který vydalo ministerstvo vnitra v roce 2009, se píše: „Zákon o právu petičním jim pouze zaručuje možnost umístit petiční místo na veřejně přístupném místě, a to tak, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku. Táboření, pohazování odpadků, případně požívání alkoholu nebo omamných a psychotropních látek jistě nelze označit za něco, co je v souladu s veřejným pořádkem.“

K jeho stanu před Úřadem vlády ČR chodí denně až třicet lidí. Poradit se nebo jen tak poklábosit. Někteří přinesou pro hubeného Thora potraviny, které zčásti pak nabízí i jako pohoštění pro ostatní. Brambůrky, sekanou, sýry, salámy... Vyměšování řeší v nedalekých restauracích. Před desátou hodinou večerní všichni odcházejí, aby nenarušovali noční klid. V noci se „strážci petičního stánku“, kteří zůstávají, střídají po dvou hodinách na hlídce. Aktivista komunikuje na sociálních sítích nebo spí. Začínal s vozíkem, spacákem, židlí a stolkem. Petiční stan pořídil, jak sám říká, z finančních darů, které mu podporovatelé přinesli.

Zprávy od kulatého stolu

Mirka je „známá firma“ ze všech možných protivládních demonstrací. Pochází z Kladna a každou chvíli prý dojede k petičnímu místu. Jelikož je na elektrickém vozíčku, protože nemá ruce ani nohy, tak je pro ni všechno třikrát složitější. Ale nestěžuje si. Zato na současné vládě nenechá nit suchou. „Jsou arogantní, věnují se pořád cizincům, kdežto na naše lidi kašlou. Nerespektují názory místních. Jezdím na demonstrace, ať je vedro nebo mráz, protože mi není jedno, co se tady děje. Já jsem typickou voličkou Svobody a přímé demokracie, ale líbí se mi i Kačka Konečná z KSČM. Beru to podle lidí,“ vysvětluje. Před třemi lety přišla o práci a od té doby ji nemůže sehnat.

Další přísedící kolem kulatého umělohmotného stolu je konstrukční technik Pepa, kupodivu z Prahy. „Mně se nelíbí, že když tahle vláda nastupovala, tak jsme všichni očekávali nějakou změnu po Babišovi, ale nakonec se ukázalo, že lhala úplně ve všem. V předvolebních slibech, v programovém prohlášení a tak dále. Teď se sice vymlouvají na Ukrajinu, ale pro mě to jsou jen plané řeči a už jim nevěřím,“ říká. A že ve firmě raději politiku neřeší, protože je tam dost lidí s odlišným názorem. Na facebooku mu prý zablokovali profil, protože v rámci diskuse sdílel fotku pluku Azov s hákovým křížem, což bere jako „okrajování svobody názoru“.

To pečou na pražské radnici

Minulý týden vydal Magistrát hl. m. Prahy tiskovou zprávu, že město a městská část hledají řešení „petičního stánku“ u Úřadu vlády ČR. Do budoucna by mělo dojít ke změně široce pojatého petičního zákona, na čemž se prý shodli všichni účastníci jednání s primátorem Bohuslavem Svobodou. „Situaci průběžně monitorujeme a hledáme vhodné řešení, ale není to jednoduché. Není to ani tak otázka názoru či snad politického vkusu, ale především zákonů, které ctíme a zároveň odmítáme jejich zneužívání. Takto jsme postupovali doposud a budeme postupovat i dál,“ řekl pražský primátor.

Starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská dodala: „Petiční právo je výsostným právem občana a nesmí být omezeno. To, co se ale u Úřadu vlády děje, již není sběr podpisů pod politické stanovisko, jako spíš ukázka impotence státu vůči aroganci protisystémových uskupení. I demokracie musí mít, dle mého názoru, své obranné mechanismy. Vítám společnou snahu najít řešení a věřím, že nalezeno bude.“

„Už od covidu se nám říká, že máme věřit ve zlomené právo. To nastavila předchozí vláda a tato se na tom nadšeně podílí. Ústavní právo je nad ostatní práva a my tady neděláme nic proti němu. Pokud se budou snažit toto místo zničit, jde o útok proti Ústavě, takže proti všem občanům,“ sdělil nám Ondřej Thor, bývalý asistent ředitelky v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem s tím, že si zažije také dost přímých verbálních a internetových napadení, což prý jen vypovídá o mentální vyzrálosti člověka, který se tak vyjadřuje. Jak sám říká, nemá politické ambice. U Úřadu vlády však stále hodlá zůstat, do její demise.

