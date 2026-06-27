Foltýnův starý průšvih znovu na scéně. Růžička zavzpomínal

Hlavním sporným bodem údajně bylo tehdejší rozhodnutí Otakara Foltýna nepostavit mimo službu podplukovníka Tomáše Voráče, šéfa inspekce Vojenské policie. Voráč byl v té době stíhán v souvislosti s podezřelým nákupem techniky proti odposlechům ze zvláštních finančních fondů ještě z éry předchozího vedení. Ministryně Jana Černochová (ODS) považovala setrvání obviněného ve funkci za nepřijatelné a očekávala, že náčelník podřízeného dočasně odstaví. Foltýn to však odmítl s tím, že podstata kauzy byla již objasněna.
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Podle Foltýna šlo o principiální postoj. Tvrdil, že neměl dostatečné informace o ohrožení zájmů sboru a opakovaně žádal nadřízené orgány o vysvětlení. Nakonec raději rezignoval. Později bylo trestní stíhání Voráče zrušeno a kauza se uzavřela jako možný kázeňský přestupek. Foltýn označil celou záležitost za marginální a kritizoval, že mu nebylo umožněno proměnit Vojenskou policii v efektivnější útvar pro vyšetřování hospodářských deliktů.
Černochová naopak v nedávných vyjádřeních zdůraznila, že o některých aktivitách Foltýna, včetně existence údajné spiklenecké „buňky“, se dozvěděla až později. Informace o těchto aktivitách se objevily ve veřejném prostoru až po Foltýnově ohlášení rezignace. Tento detail nyní přispívá k oživení debaty o tom, zda šlo skutečně o střet principů, nebo o hlubší neshody v řízení resortu.
Foltýn po odchodu z Vojenské policie působil jako zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a v letech 2024–2025 zastával funkci vládního koordinátora strategické komunikace státu (StratCom). V této roli se často vyjadřoval k hybridním hrozbám, dezinformacím a ruské agresi. Jeho působení v StratComu vyvolávalo kontroverze, padlo dokonce obvinění ze střetu zájmů. Na podzim loňského roku na svou funkci rezignoval.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) pak Odbor strategické komunikace státu při Úřadu vlády ČR zrušil. Pracovní místo s agendou boje s dezinformacemi a hybridními hrozbami přeřadil na Odbor bezpečnostní politiky.
Foltýnova buňka a trestní oznámení
Ve funkci náčelníka Vojenské policie skončil Foltýn po osmi měsících v únoru 2023. Ještě před jeho odchodem z čela Vojenské policie se objevila informace, že na Vojenské policii vznikala protizákonná spiklenecká buňka, která chtěla shromažďovat určité informace. Měla v útvaru fungovat mimo rámec vnitřních předpisů či zákona. Foltýnovi hrozilo za možné zneužití pravomoci úřední osoby až pět let vězení. Inspekce Vojenské policie prověřování po pár měsících uzavřela s tím, že obvinění je absurdní a nic nezákonného se nedělo. Kauzu dozorovalo pražské městské státní zastupitelství.
V prosinci 2024 Foltýn podal trestní oznámení, v němž uvedl, že má podezření na nezákonnou činnost příslušníků Vojenského zpravodajství, kteří „využívali svého postavení a zkreslovali zjištěné operativní poznatky“.
„Vojenské zpravodajství informovalo Komisi pro kontrolu VZ, že plukovník Foltýn se dopustil naprosto bezprecedentního jednání, které lze označit za bezpečnostní riziko. Další plukovník apeluje na zmenšení informačního vakua. Dnes je moderní označit průšvih za dezinformaci,“ publikoval na síti X Pavel Růžička, tehdejší i současný poslanec za hnutí ANO.
Vojenské zpravodajství informovalo Komisi pro kontrolu VZ, že plukovník Foltýn se dopustil naprosto bezprecedentního jednání, které lze označit za bezpečnostní riziko. Další plukovník apeluje na zmenšení informačního vakua. Dnes je moderní označit průšvih za dezinformaci. https://t.co/YZ21m8v9Ml— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) June 4, 2024
Foltýnovo trestní oznámení pražské městské státní zastupitelství loni v květnu odložilo. Foltýn si proti tomu stěžoval u nadřízeného pražského vrchního státního zastupitelství, ale i tady se jeho trestním oznámením odmítli zabývat.
Plukovník Foltýn teď působí ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky jako druhý zástupce náčelníka Radka Hasaly. Odpovídá za analytickou činnost kanceláře. Podléhají mu tři podřízení. Předtím byl rok a čtvrt uvolněn pro práci na Úřadu vlády coby koordinátor strategické komunikace.
Růžička: Foltýn si příběh upravil k obrazu svému
K faktu, že žalobci definitivně odložili jeho trestní oznámení, podle kterého se Vojenské zpravodajství podílelo na poškození jeho pověsti, se vyjádřil: „Já jsem nejen paní ministryni, ale i výboru pro obranu ukázal statistiky a řekl jsem, že to je naprosto neuvěřitelné. A že nechápu, jak je možné, že to nikomu nevadilo. Čekal jsem, že budou zděšení. Evidentně moc zděšení nebyli.“
Bývalá ministryně Černochová však Foltýnův výklad odmítá. Důvodem podle ní bylo, že Foltýn nepostavil mimo službu svého podřízeného, šéfa inspekce Vojenské policie Voráče, kterého stíhala Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Černochová vyzvala Foltýna, aby jí své nekonání ve věci Voráče vysvětlil. „Šéf inspekce Vojenské policie jako etalon a vzor pro ostatní vojenské policisty musí dodržovat interní předpisy, stejně jako je musí dodržovat náčelník. Není možné, aby plukovník Foltýn tuto informaci ministryni obrany více než měsíc tajil a nepostavil člověka, který je obviněný z trestného činu, mimo službu,“ uvedla politička.
Foltýnův odchod podle Černochové nikterak nesouvisel se snahou podnítit Vojenskou policii k efektivnějšímu rozkrývání hospodářských zločinů.
„Foltýnova tzv. buňka vznikla poté, co se řešilo nepostavení šéfa inspekce mimo službu. O aktivitách plukovníka Foltýna v buňce jsem se jako ministryně dozvěděla až později v únoru,“ sdělila Černochová.
Sněmovní výbor pro obranu projednával Foltýnův konec ve funkci 28. února 2023. Plukovník tehdy jako hlavní důvod rezignace uváděl střet s ministryní kvůli šéfovi inspekce Voráčovi.
„Nevím, co má v hlavě, a je mi to z duše šumák. Že jí nevěřím, nesouvisí s tím, co má nebo nemá v hlavě. A proč jí nevěřím, rozhodně nemůžu říct, protože jsem voják a nekomentuju politiky, ať už si o nich myslím, co chci,“ uvedl na adresu Černochové.
„Jelikož jsem se uvedeného výboru účastnil jako opoziční poslanec a byl jsem i u jednání komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, kde se tento průšvih projednával, mohu veřejnosti sdělit, že plukovník Foltýn si příběh upravil k obrazu svému,“ vyjádřil se aktuálně Růžička.
?? Jelikož jsem se uvedeného výboru účastnil jako opoziční poslanec a byl jsem i u jednání komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, kde se tento průšvih projednával, mohu veřejnosti sdělit, že plukovník Foltýn si příběh upravil k obrazu svému. ??>?https://t.co/w9Vqa6ZbC1— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) June 26, 2026
Černochová odkazuje na to, že rozkazy o povinnosti postavit stíhaného příslušníka mimo službu mluví jasně. Na druhou stranu s odstupem hodnotí Foltýnovu krátkou misi v čele Vojenské policie jako poměrně úspěšnou.
„Pod jeho vedením odvedla obrovský kus práce v době předsednictví naší země v Radě Evropské unie, začala intenzivněji spolupracovat s armádou, vytvořili jsme tým investigativců na Ukrajině. Nebylo toho málo. Plukovník Foltýn je velký srdcař a za to si ho i stále vážím. Ale nosí uniformu a podle toho se musí v práci chovat a nemůže si vykládat předpisy a zákony, jak sám zrovna chce a cítí,“ sdělila politička.
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