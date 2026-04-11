Garantujte, že Pochod pro život projde. Už před akcí to začalo vřít

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Nakonec se pochodu neúčastní, ale na akci poslal alespoň zdravici přes sociální sítě.
„Jde o to, že se mi nelíbilo, co se odehrálo minulý rok. To znamená, ti, kteří mají jiný názor, zablokovali ten pochod a policie potom nemohla nic dělat. A ta akce skončila. A já si myslím, že tohle do demokracie nepatří,“ nechal se slyšet Nacher.
Konstatoval, že pokud někdo řádně nahlásí akci, je mu povolena a splní všechno, co je s konáním akce spojeno, má právo, aby se jím nahlášená spolupráce odehrála. „A to bez ohledu na to, jestli s tím obsahem souhlasíme, nebo ne,“ řekl Nacher. „Já vás prosím, nepřipusťme to, aby ta svoboda projevu na veřejném místě byla okleštěna a aby tady někdo, do si bude dělat monopol na to, co je správné, tak omezoval ty druhé, s jejichž názory on nesouhlasí,“ uvedl Nacher.
Vyjádřil naději, že pochod proběhne bez problémů.
„V demokratické společnosti můžete protestovat, i když to nemáte předem povolené. A protest proti hnutí směřujícímu k omezování práv, je podle mého názoru legitimní,“ zdůraznila Svárovská.
Proti tomuto názoru se postavil předseda Svobodných a taktéž poslanec, zvolený na kandidátní listině SPD, Libor Vondráček.
„Poslankyně Zelených zvolená za Piráty otevřeně vyzývá k blokování pochodu a bránění výkonu práva na shromažďování! Držím tradičnímu Pochodu pro život palce, ať se akce povede a nenarušují její poklidný průběh různé vyšinuté existence. Progresivní fanatici Antifa již slíbili, že slova paní poslankyně naplní, a dokáží tím, že nemají úctu k základnímu právu na shromažďování a pochybuji i o jejich úctě k životu samotnému,“ poznamenal Vondráček.
„Letošek bude barevnější než kdy jindy! Těšíme se na všechny kostýmy, které uvidíme. Hnutí pro život nepatří do ulic, gynekologických organizací ani poslanecké sněmovny. Omezování lidských práv v Česku neprojde! Nestojíme ale proti řadovému účastnictvu ‚Pochodu pro život,‘ ale proti agendě představitelů Hnutí pro život. Náš nesouhlas a naše společné odmítnutí jejich skrývaným i přiznávaným záměrům bude proto mířený pouze na ně,“ stojí také v prohlášení.
Vedení Prahy však vyhlásilo akci stopku.
„Náměstím však v tom samém čase projde pět pochodů, které organizuje konzervativní Hnutí Pro život ČR a s ním spříznění lidé. Spolek své akce oznámil dříve než J. K. Hnutí a jeho příznivci nahlášenými průvody obsadí významnou část centra hlavního města Prahy. Magistrát na konci března feministické shromáždění zakázal. Vyhodnotil jej jako účelové. Smyslem akce je prý zablokovat pochody Hnutí Pro život ČR, tedy v důsledku popřít politická práva jiných lidí,“ napsal Český rozhlas.
Ale tady zasáhl soud a rozhodnutí Magistrátu hl. měwsa Prahy zrušil s tím, že verdikt úředníků nebyl dostatečně odůvodněn.
Spolupracovnice serveru Seznam Zprávy Klára Kubíčková tvrdí, že právo na potrat musí patřit mezi práva žen, které se samy mohou rozhodovat, co udělají se svým životem.
Nakonec doplnila, že pochod pro život ke dobře připravenou akcí a její organizátoři se opírají o ruské a americké konzervativní kruhy.
„Spíše než za nešťastnými ženami, které se ocitly ve složité životní situaci, stojí za vlastními zájmy, propagandou Kremlu, za konzervativci z hnutí MAGA či polskou Ordo Iusris. A usilují o svět, v němž právo na svobodu mají jen někteří,“ uzavřela svůj komentář Kubíčková.
Končící ombudsman Stanislav Křeček naopak trval na to, že Pochod pro život má proběhnout a Policie ČR by měla dohlédnout na to, aby akce mohla nerušeně proběhnout.
„Naléhavě požaduji, aby právo na zítřejší pochod pro život v Praze bylo policii bezpodmínečně. garantováno!“ napsal Křeček.
