Garantujte, že Pochod pro život projde. Už před akcí to začalo vřít

11.04.2026 14:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V loňském roce byl Pochod pro život předčasně ukončen. Letos akci podpořil poslanec ANO Patrik Nacher. Vysvětlil proč. Za účastníky akce se postavil také poslanec a předseda Svobodných Libor Vondráček. Jenže v Praze se koná i odlišný pochod nazvaný „Praha je feministická!“. A poslankyně Zelených Gabriela Svárovská si trvá na tom, že protestovat proti pochodu po život je zcela v pořádku. Do věci se vložil i končící ombudsman Stanislav Křeček.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Nejmenovaní bratři v kočárku

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 16131 lidí
Poslanec ANO Patrik Nacher před časem projevil chuť účastnit se pochodu pro život. Prý nikoli proto, že by souhlasil s myšlenkami lidí, kteří pochod organizují, „Dokonce bych řekl, že nesouhlasím s většinou toho, co oni říkají,“ zdůraznil. Ale hned přidal druhou polovinu informace. Nicméně, abych podpořil tu svobodu projevit ten názor,“ zdůraznil.

Nakonec se pochodu neúčastní, ale na akci poslal alespoň zdravici přes sociální sítě.

„Jde o to, že se mi nelíbilo, co se odehrálo minulý rok. To znamená, ti, kteří mají jiný názor, zablokovali ten pochod a policie potom nemohla nic dělat. A ta akce skončila. A já si myslím, že tohle do demokracie nepatří,“ nechal se slyšet Nacher.

Konstatoval, že pokud někdo řádně nahlásí akci, je mu povolena a splní všechno, co je s konáním akce spojeno, má právo, aby se jím nahlášená spolupráce odehrála. „A to bez ohledu na to, jestli s tím obsahem souhlasíme, nebo ne,“ řekl Nacher. „Já vás prosím, nepřipusťme to, aby ta svoboda projevu na veřejném místě byla okleštěna a aby tady někdo, do si bude dělat monopol na to, co je správné, tak omezoval ty druhé, s jejichž názory on nesouhlasí,“ uvedl Nacher.

Vyjádřil naději, že pochod proběhne bez problémů.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
9%
7%
hlasovalo: 5576 lidí
Naproti tomu Zelení v čele s Gabrielou Svárovskou coby poslankyní zvolenou na kandidátce Pirátů tvrdí, že „blokovat nenávist je legitimní“.

„V demokratické společnosti můžete protestovat, i když to nemáte předem povolené. A protest proti hnutí směřujícímu k omezování práv, je podle mého názoru legitimní,“ zdůraznila Svárovská.

Proti tomuto názoru se postavil předseda Svobodných a taktéž poslanec, zvolený na kandidátní listině SPD, Libor Vondráček.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Poslankyně Zelených zvolená za Piráty otevřeně vyzývá k blokování pochodu a bránění výkonu práva na shromažďování! Držím tradičnímu Pochodu pro život palce, ať se akce povede a nenarušují její poklidný průběh různé vyšinuté existence. Progresivní fanatici Antifa již slíbili, že slova paní poslankyně naplní, a dokáží tím, že nemají úctu k základnímu právu na shromažďování a pochybuji i o jejich úctě k životu samotnému,“ poznamenal Vondráček.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

2%
95%
3%
hlasovalo: 12491 lidí
Ve stejné době se v Praze koná také jiná akce. Akce namířená proti pochodu pro život nazvaná Praha je feministická. Pochod vyšel z Náměstí republiky. „V sobotu 11.4. nebudou pražské ulice patřit protiženskému Hnutí pro život. Naše město je a zůstane feministické,“ lze se dočíst už v oznámení akce.

„Letošek bude barevnější než kdy jindy! Těšíme se na všechny kostýmy, které uvidíme. Hnutí pro život nepatří do ulic, gynekologických organizací ani poslanecké sněmovny. Omezování lidských práv v Česku neprojde! Nestojíme ale proti řadovému účastnictvu ‚Pochodu pro život,‘ ale proti agendě představitelů Hnutí pro život. Náš nesouhlas a naše společné odmítnutí jejich skrývaným i přiznávaným záměrům bude proto mířený pouze na ně,“ stojí také v prohlášení.

Vedení Prahy však vyhlásilo akci stopku.

„Náměstím však v tom samém čase projde pět pochodů, které organizuje konzervativní Hnutí Pro život ČR a s ním spříznění lidé. Spolek své akce oznámil dříve než J. K. Hnutí a jeho příznivci nahlášenými průvody obsadí významnou část centra hlavního města Prahy. Magistrát na konci března feministické shromáždění zakázal. Vyhodnotil jej jako účelové. Smyslem akce je prý zablokovat pochody Hnutí Pro život ČR, tedy v důsledku popřít politická práva jiných lidí,“ napsal Český rozhlas.

Ale tady zasáhl soud a rozhodnutí Magistrátu hl. měwsa Prahy zrušil s tím, že verdikt úředníků nebyl dostatečně odůvodněn.

Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Spolupracovnice serveru Seznam Zprávy Klára Kubíčková tvrdí, že právo na potrat musí patřit mezi práva žen, které se samy mohou rozhodovat, co udělají se svým životem.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 20659 lidí
„Právo na ukončení těhotenství by mělo v civilizované společnosti patřit k základním ženským, tedy lidským, právům. Proč je omezení takového práva nebezpečné a rétorika laskavé křesťanské podpory neplánovaně těhotných toxická? Každá žena by měla mít právo rozhodovat o svém vlastním těle. Interrupci nepodstupuje žádná jen tak z plezíru, jako antikoncepci, ale obvykle po dost trýznivém rozhodování, kdy nevidí jinou možnost. Sama nese psychické i fyzické důsledky takového rozhodnutí. A pokud se rozhodne na potrat nejít, ať už pod tlakem rodiny, komunity nebo společnosti, bude to zase ona, kdo roky ponese zodpovědnost za dítě a jeho výchovu,“ zdůraznila Kubíčková s tím, že potrat v Česku nejčastěji podstupují ženy, které už nějaké dítě mají a vědí, co péče o děti obnáší.

Nakonec doplnila, že pochod pro život ke dobře připravenou akcí a její organizátoři se opírají o ruské a americké konzervativní kruhy.

„Spíše než za nešťastnými ženami, které se ocitly ve složité životní situaci, stojí za vlastními zájmy, propagandou Kremlu, za konzervativci z hnutí MAGA či polskou Ordo Iusris. A usilují o svět, v němž právo na svobodu mají jen někteří,“ uzavřela svůj komentář Kubíčková.

Končící ombudsman Stanislav Křeček naopak trval na to, že Pochod pro život má proběhnout a Policie ČR by měla dohlédnout na to, aby akce mohla nerušeně proběhnout.

JUDr. Stanislav Křeček

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Naléhavě požaduji, aby právo na zítřejší pochod pro život v Praze bylo policii bezpodmínečně. garantováno!“ napsal Křeček.

Zdroje:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/praha-zakazala-feministickou-demonstraci-pry-popirala-pravo-na-akce-hnuti-pro_2604110600_hrk

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-komentar-pryc-s-potraty-hybridni-zbran-je-tu-zas-303765

Článek obsahuje štítky

děti , Křeček , lidská práva , ombudsman , rodina , Svobodní , zelení , ženy , Vondráček , Pochod pro život , Svárovská

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mají podle vašeho názoru účastníci Pochodu pro život absolvovat celou akci bez narušování?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Ondřej Lochman, PhD. byl položen dotaz

Jak byste problém s drahou naftou a benzínem řešil vy?

Nebo byste ji právě neřešili, abyste lidi přiměli si pořizovat elektroauta? Uvědomujete si, že na to většina lidí nemá, ani že na to není ČR připravena? Jak třeba chcete řešit nabíjení na velkých sídlištích nebo vůbec místech, kde je problém vůbec zaparkovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Garantujte, že Pochod pro život projde. Už před akcí to začalo vřít

14:25 Garantujte, že Pochod pro život projde. Už před akcí to začalo vřít

V loňském roce byl Pochod pro život předčasně ukončen. Letos akci podpořil poslanec ANO Patrik Nache…