Gott a Chramostová? Je jasné proč... Jaromír Soukup vidí nadcházející událost

Jaromír Soukup na začátek připomenul smrt Vlasty Chramostové. Prohlásil, že herečka byla významnou osobností české kultury, umělkyní, která svou kariéru spojila s Vinohradským divadlem a zahrála si také v proslavených filmech jako Spalovač mrtvol a Je třeba zabít Sekala. Dodal, že životní osud Vlasty Chramostové by vydal na velmi dramatický román, a zmínil, že herečce zemřel malý syn, a i když to prý nechtěla dát najevo, tak těžce nesla i příkoří způsobená socialistickým režimem poté, co podepsala jako jedna z prvních Chartu 77. „A ve svých politických a životních zásadách a principech byla důsledná a za to jí samozřejmě patří úcta a poděkování, ona byla jedním z lidí, kteří se za socialismu rozhodli politicky angažovat.“ Anketa Patří Zdeněk Bakala za mříže? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 763 lidí

Pak ovšem Soukup přesedlal na kritičtější notu. „Já myslím, že pro současnou politiku je zcela příznačné, že stačilo jenom pár hodin od její smrti, aby někteří politici a novináři začali tančit na jejím hrobě. K její smrti se vyjádřil i předseda Ústavního soudu a takový začínající politický aktivista, Pavel Rychetský.“ Pak citoval Rychetského slova o tom, že si Vlasta Chramostová zaslouží pohřeb se státními poctami. S čímž souhlasil. „Ale asi nejen já tam vidím jistou návaznost a konfrontaci s pohřbem mistra Karla Gotta. Který si podle mého přesvědčení zaslouží naši největší úctu, tedy pohřeb se státními poctami. Ale podle pana Rychetského, z toho, co jsem pochopil, si to Karel Gott nezaslouží, ale paní Chramostová ano. Protože se Karel Gott neangažoval, zatímco paní Chramostová se angažovala.“

„Jenže pan Rychetský si asi nevšiml, že Karel Gott byl mezinárodní hvězdou první kategorie. A národ ho miloval. Vlasta Chramostová byla dobrá herečka. Úcta jí patří za to, že se politicky angažovala. A tím vůbec neříkám, že Karel Gott se měl podobně politicky angažovat. Úcta jí patří, angažovala se. Ale byla vždy, jak to říci, lokální celebritou,“ popsal Soukup rozdíl mezi dvěma umělci.

Anketa Je pro vás Karel Gott ,,normalizační zpěvák"? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 8661 lidí

Ale zmínil jednu výjimku. „Pokud by mu více než na důstojnosti Ústavního soudu záleželo na jeho osobní popularitě a na tom, zda jsou jeho názory veřejností přijímány nebo nepřijímány, i když by šlo o názory na věci, které předsedovi ÚS nepřísluší. Třeba jako rozhodnutí vlády o uspořádání státního pohřbu nebo pohřbu se státními poctami. Vždyť tohle by si nedovolil ani předseda okresního soudu třeba v Chebu. I ten by cítil, že jsou situace, do kterých by se ze své funkce předsedy soudu neměl míchat.“

„Na druhou stranu jsme to od pana Rychetského mohli tak trochu čekat. Ostatně není to jeho první ani poslední politické vyjádření. A já bych řekl, že jeho politická angažovanost, zejména v posledním roce, může leccos naznačovat. Já si troufám tvrdit, že ačkoliv je panu Rychetskému 76 roků, tímhle vším nám nenápadně naznačuje, že s ním budeme muset v příští prezidentské volbě počítat. Nemyslíte?“ zakončil Soukup svůj pořad teorií a otázkou.

