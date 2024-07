Hádka o Orbána. I v prázdninové Partii. Kupka a Nacher na kordy

K prvnímu střetu mezi oběma politiky došlo kvůli cestě maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy. Maďarsko momentálně působí v roli předsednické země EU a z Bruselu během Orbánovy cesty zaznívalo, že jde o sólo akci bez posvěcení celé sedmadvacítky.

„Zásadní problém, je přece v tom, že neexistovala žádná promyšlená dohoda o tom, jakým způsobem by mohl třeba i Viktor Orbán způsobit nějaký posun v tom mírovém jednání. V tomto směru je to sólo akce. A nejzajímavější je sledovat, jak to interpretují ruská média. … Ten nejvýznamnější efekt je, že Viktor Orbán slouží jako užitečný idiot Vladimira Putina. To je bohužel v tuto chvíli nejvýznamnější výsledek,“ pronesl hned v úvodních minutách pořadu Kupka. Česká republika by podle Kupky uvítala mír na Ukrajině, ale po vážné debatě o míru, která bude přijata společně. Orbán si podle ministra Kupky jen vyslechl Putinova ultimáta a zase odjel.

Orbán – podle Kupky – sleduje svůj zájem na dostavbě jaderné elektrárny Paks, kterou má na starosti ruský Rosatom.

Nacher oponoval, že Orbán jel jako premiér předsednické země EU nejprve do Kyjeva a pak teprve do Moskvy, čímž ukázal svoje priority. „Tam, kam jel na první místo, tak ukázal svoje priority. A on jel jako první na Ukrajinu,“ zdůraznil Nacher. A že Nacher dnes a denně mluví s Ukrajinci v Praze a sám o Ukrajině něco ví, neboť tam žil. „Všichni si přejí, aby se to někam posunulo,“ zdůraznil Nacher. A Orbán je podle něj dnes jediným politikem v EU, který je ochoten mluvit s oběma prezidenty. A je schopen naznačit cestu, jak ukončit zabíjení na Ukrajině.

Kupku tím však nepřesvědčil. „Já se také bavím s lidmi, kteří na Ukrajině žijí a kteří tam bojují. A pro každého by bylo lepší, aby byl na Ukrajině mír. Otázkou je, jak k němu dospět,“ nakladl otázku ministr. A že na prvním místě si podle ministra musíme udržet na paměti tu prostou pravdu o tom, kdo je v této válce agresor a kdo je oběť, a pokud to ztratíme ze zřetele, tak se první obětí stane Ukrajina.

Nacher kontroval, že s Vladimirem Putinem v minulosti mluvil i francouzský prezident Emmanuel Macron a další politici, ale dnešní česká vláda přistupuje k tomuto tématu příliš idealisticky.

A ministr znovu vyrazil do útoku. „To jsou spíš ruští patrioti, než evropští patrioti,“ vyjevil Kupka.

„To jsou vždycky takové nálepky. Já vám všem doporučuju, aby všechny ty strany, jako je ANO, SPD, motoristé Filipa Turka, tak všichni kromě pětikoalice mají nějakou nedemokratickou nálepku. Tak ať nás zruší. Anebo to neříkejte,“ vypálil Nacher.

Tohle udělat my, tak nás „semlejou masomlejnkem“

Hosté věnovali pozornost i dohadování o státním rozpočtu na příští rok. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už rozeslal návrhy jednotlivým resortům, ale tentýž materiál nenabídl veřejnosti. Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se za to na Stanjuru zlobí. Vzácně se přitom shoduje s exministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).

Podle Kupky je Stanjurův postup v pořádku, protože vláda hodlá rozpočet představit, až budou dojednány jeho základní kontury, aby nedocházelo k porcování medvěda, který ještě běhá po lese. „Proč je dobře, aby nejprve proběhla diskuse uvnitř vlády, a teprve poté, abychom zveřejnili její výsledek? Mimo jiné i proto, že vyjdou čísla Českého statistického úřadu o vývoji ekonomiky,“ snažil se vysvětlit Kupka. Vláda se podle chce dobrat ke schodku 235 miliard korun. „To je o 17 miliard méně, než byl ten současný schodek, a to považuji za důležitý posun,“ řekl Kupka.

„Pan ministr hezky mluví, ale obhajuje neobhajitelné. Tohle je nejdůležitější zákon roku,“ kontroval Nacher. „Jak napsal Miroslav Kalousek, vláda má tajit jen to, co je tajné ze zákona,“ přidal jedním dechem s tím, že Kalousek není příznivcem hnutí ANO, nýbrž příznivcem této vlády, a přesto tuto vládu kritizuje. „Kdybychom něco takového udělali my, tak nás semlejou masomlejnkem,“ zdůraznil Nacher. „Tato vláda slibovala několik věcí. Slibovali jste, že nebudete zvyšovat daně. Zvyšujete,“ dodal.

„Ale na tom opravdu nic není. Co je transparentního na tom, když někdo přichází po červeném koberci ministerstva financí, střídali se jednotliví ministři, ministryně financí Alena Schillerová dala jednomu méně a jednomu více. Rozpočet přece není perské tržiště. Veřejná debata v žádném případě není omezená, ale nastane v situaci, kdy budeme mít přesnější informace o hospodaření státu,“ pokračoval Kupka, a opakoval, že nejprve musí vláda dospět k nějaké shodě a o dosaženém kompromisu následně debatovat v širším rámci.

„Na mě to působí tak, jako kdyby se vláda bála extenzívního napětí a výhrůžek, že někdo odejde z vlády, tak to raději tlumí hned v zárodku,“ podotkl Nacher.

Vládě Petra Fialy (ODS) navíc vyčetl, že šetří méně, než by mohla, a navíc šetří na špatných místech. A navíc, z Nacherova pohledu, čaruje s čísly nežádoucím způsobem. „Když platby, které měly spadnou do prosince, byly raději proplaceny až v lednu. Za tohle byste nás hnali. … A k pravdivosti těch čísel to má fakt hodně daleko,“ zlobil se Nacher.

Kupka pravil, že vláda nechtěla škrtat tak, aby nepodvázala investice.

„Tak se pojďme podívat na čísla. My jsme jediná země, která se v HDP nedostala na předcovidovou úroveň,“ argumentoval Nacher.

„To ale není pravda,“ ohradil se Kupka. Opřel se přitom o čísla Českého statistického úřadu, podle kterého se Česko dostalo na předcovidovou úroveň už na konci roku 2022. „Takže není pravda, co vy říkáte,“ volal ve studiu Kupka. A jedním dechem dodával, že česká ekonomika pomalu roste. Sice pomalu, ale roste.

Nakonec došlo i na nový model stavebního řízení. Kupka divákům sdělil, že přechod na nový model sleduje velmi bedlivě. Skutečností podle něj je, že je třeba dotáhnout řadu věcí. To prý dobře ví i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Ale klíčové je, že to funguje,“ pravil Kupka.

Nacher namítl, že úředníci nedostali čas si ten systém osahat a naučit se s ním pracovat.

