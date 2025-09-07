Havlíček se smál Kupkovi: Stanjura s vámi neuvěřitelně vydrbal

07.09.2025 15:42

Dnešní pořad Otázky Václava Moravce v ČT hostil diskusi místopředsedů stran a hnutí: Karla Havlíčka z ANO, Martina Kupky z ODS, Lukáše Vlčka ze STAN a Radima Fialy z SPD.

Havlíček se smál Kupkovi: Stanjura s vámi neuvěřitelně vydrbal
Foto: Screen ČT24
Popisek: Václava Moravce rozesmála slovní přestřelka mezi politiky

Jako první si vzal slovo Karel Havlíček; právě jeho ANO je favoritem říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. „Kdyby místo této končící vlády byla nasazena umělá inteligence, abych řekl s nadsázkou, tak by rozpočet dopadl lépe.“ Tím Havlíček upozornil na to, že končící vláda předložila rozpočet nejen o dva měsíce později než je obvyklé, ale navíc i bez zásadních údajů, jako jsou provozní výdaje. Na doplňující otázku Moravce dodal, že v řádu šesti nebo sedmi týdnů může nová vláda dostat návrh rozpočtu do podoby, se kterou mohou úřady pracovat.

Radim Fiala (SPD) a Martin Kupka (ODS) dále hledali shodu na tom, že stávající dohoda o Green Dealu („Zeleném údělu“) je neudržitelná a drahá. Moravec se tu Kupky zeptal, proč právě jeho ministerstvo dopravy trpí největšími škrty ve státním rozpočtu. „To není hra na vítěze a poražené,“ kontroval Kupka. A to pak zopakoval i Vlček ze STAN, jehož ministerstvo průmyslu a obchodu si příští rok polepší o více než 80 miliard korun.

„Váš kolega Stanjura s vámi neuvěřitelně vydrbal,“ poukázal Havlíček na údajné selhání Kupky. Podle místopředsedy ANO bude nutné část probíhajících staveb zakonzervovat, což přinese státnímu rozpočtu další zdržení a ztráty. K dokončení už naplánované infrastruktury do roku 2033 by potřebovalo ministerstvo dopravy dalších 60 miliard korun.

V další části pořadu se moderátor Moravec zamýšlel nad rychle rostoucími výdaji v souvislosti s obsluhou státního dluhu. Už loni překročily 100 miliard korun ročně a při stávajícím tempu zadlužování překročí 140 miliard korun v roce 2028. „To je cesta do pekel a já myslím, že by k tomu každá vláda měla přistoupit velice odpovědně,“ poznamenal k tomu Radim Fiala. Moravec opáčil, že SPD, na rozdíl od ANO, nemá žádné detailní výpočty, jak stabilizovat státní rozpočet. „Bilion, to je celkový obnos peněz, které kolují v šedé ekonomice, a z toho se dá něco uloupnout,“ naznačil pak Havlíček směr, kde chce v budoucnu hledat další příjmy pro resort ministerstva financí. 

Hosté se pak přesunuli k tématu investic, kdy Kupka zmínil Toyotu, a Vlček přidal, že oživený hospodářský růst potřebuje další dotace státu. „Žádné nové investice nemáte,“ namítl Radim Fiala, podle něhož nadnárodní společnosti pouze rozšiřují svoje stávající provozy.

Havlíček vyzval k opatrnosti týkající se elektromobilů, kdy podle něj stát musí zvážit návratnost podpory podobných technologií. Příští týden v úterý pak předloží hospodářskou strategii na příští roky. „Motorem růstu není stát, ale podnikatelský sektor,“ zdůraznil Havlíček. 

autor: Martin Huml

