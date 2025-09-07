Havlíček se smál Kupkovi: Stanjura s vámi neuvěřitelně vydrbal

Jako první si vzal slovo Karel Havlíček; právě jeho ANO je favoritem říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. „Kdyby místo této končící vlády byla nasazena umělá inteligence, abych řekl s nadsázkou, tak by rozpočet dopadl lépe.“ Tím Havlíček upozornil na to, že končící vláda předložila rozpočet nejen o dva měsíce později než je obvyklé, ale navíc i bez zásadních údajů, jako jsou provozní výdaje. Na doplňující otázku Moravce dodal, že v řádu šesti nebo sedmi týdnů může nová vláda dostat návrh rozpočtu do podoby, se kterou mohou úřady pracovat.
Radim Fiala (SPD) a Martin Kupka (ODS) dále hledali shodu na tom, že stávající dohoda o Green Dealu („Zeleném údělu“) je neudržitelná a drahá. Moravec se tu Kupky zeptal, proč právě jeho ministerstvo dopravy trpí největšími škrty ve státním rozpočtu. „To není hra na vítěze a poražené,“ kontroval Kupka. A to pak zopakoval i Vlček ze STAN, jehož ministerstvo průmyslu a obchodu si příští rok polepší o více než 80 miliard korun.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
V další části pořadu se moderátor Moravec zamýšlel nad rychle rostoucími výdaji v souvislosti s obsluhou státního dluhu. Už loni překročily 100 miliard korun ročně a při stávajícím tempu zadlužování překročí 140 miliard korun v roce 2028. „To je cesta do pekel a já myslím, že by k tomu každá vláda měla přistoupit velice odpovědně,“ poznamenal k tomu Radim Fiala. Moravec opáčil, že SPD, na rozdíl od ANO, nemá žádné detailní výpočty, jak stabilizovat státní rozpočet. „Bilion, to je celkový obnos peněz, které kolují v šedé ekonomice, a z toho se dá něco uloupnout,“ naznačil pak Havlíček směr, kde chce v budoucnu hledat další příjmy pro resort ministerstva financí.
Hosté se pak přesunuli k tématu investic, kdy Kupka zmínil Toyotu, a Vlček přidal, že oživený hospodářský růst potřebuje další dotace státu. „Žádné nové investice nemáte,“ namítl Radim Fiala, podle něhož nadnárodní společnosti pouze rozšiřují svoje stávající provozy.
Ing. Lukáš Vlček, DiS.
Havlíček vyzval k opatrnosti týkající se elektromobilů, kdy podle něj stát musí zvážit návratnost podpory podobných technologií. Příští týden v úterý pak předloží hospodářskou strategii na příští roky. „Motorem růstu není stát, ale podnikatelský sektor,“ zdůraznil Havlíček.
autor: Martin Huml