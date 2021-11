Havlíčkovi nechtějí dovolit kandidovat proti Pekarové. Vytáhli precedent s Ivanem Pilipem

reklama

Havlíčka nominovalo do středeční tajné volby hnutí ANO jako protikandidáta favorizované kandidátky sněmovní většiny, předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové.

„Předpokladem pro to, aby poslanec, člen vlády, mohl být volen do funkce předsedy Poslanecké sněmovny, je nutný předchozí zánik členství ve vládě,“ stojí ve stanovisku sněmovních právníků, které si v pondělí večer vyžádala sněmovní volební komise. Podmínka musí být podle legislativců splněna ještě před samotnou volbou. „Nestane-li se tak, nelze poslance do funkce volit, tj. jeho kandidatura by neměla být ani připuštěna,“ napsali v dokumentu, z něhož na Twitteru citovala také členka volební komise Eva Decroix (ODS).

Stanovisko Legislativního odboru PSP: předpokladem pro to, aby poslanec - člen vlády, mohl být volen do funkce předsedy PS, je nutný předchozí zánik členství ve vládě, nestane-li se tak, nelze poslance do funkce volit, tj. jeho kandidatura by neměla být ani připuštěna. — Eva Decroix (@eva_decroix) November 9, 2021

Havlíčkova nominace do čela Sněmovny vyvolala v pondělí večer ve volební komisi debatu. Ústava uvádí, že poslanec, který je členem vlády, nesmí být mimo jiné členem předsednictva dolní komory. Komise se nakonec podle předsedy Martina Kolovratníka (ANO) usnesla na tom, že nominace je možná, zároveň si vyžádala stanovisko sněmovních právníků. Kolovratník v pondělí uvedl, že s dokumentem seznámí před volbou poslance.

Příslušný ústavní článek je nutné podle sněmovních právníků vnímat jako zákaz volby, tedy nevolitelnost. Případným Havlíčkovým zvolením předsedou Sněmovny by mu vládní funkce automaticky nezanikly. K jeho volitelnosti do čela dolní komory by podle stanoviska nevedlo ani to, pokud by čestně prohlásil nebo jinak veřejně přislíbil, že by po zvolení podnikl kroky vedoucí k zániku členství v kabinetu.

Poslanec má být volitelný už v okamžiku volby, napsali legislativci. Situace, kdy by byl člen vlády předsedou Sněmovny, nesmí nastat ani na krátký čas, vyplývá z dokumentu.

K obdobné situaci došlo již v roce 1998. Tehdy prezident Václav Havel přijal demisi ministra práce a sociálních věcí Stanislava Voláka z Unie svobody, který tak reagoval na nominaci na funkci šéfa Sněmovny. Stejně tak rezignoval i ministr financí Ivan Pilip, který svou rezignaci odůvodnil svou kandidaturou na post místopředsedy Poslanecké sněmovny.

