Hezky se usmívá. Ale nemá slitování. Xaver s Holcem odhalili, kdo skutečně šéfuje na Hradě

„Dovedete si představit, že by Václav Klaus v době, kdy byl předsedou vlády, toto udělal?“ zeptal se následně Veselý Holce. „Nepasuje vám to k té Nutelle?“ opáčil Holec.

Oba muži se pak pustili do kritiky vlády, kdy mimo jiné si vzali na paškál ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) či Zbyňka Stanjuru (ODS) jako správce státní kasy. „On je elektrikář,“ poznamenal Holec. „Myslíte, že by zašel o víkendu mi opravit něco v koupelně?“ zeptal se Veselý. Holec k tomu poznamenal, že Fiala rozváží jídlo a Stanjuru si má Veselý pozvat kvůli zásuvce.

„A Bartoš je dobrej přes rozvody. To je ajťák. Potulný muzikant byl před volbama!“ dodal Holec k ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti).

„Žijeme ve zlomové době, ledy se hnuly. Když už i Jindra Šídlo, etalon novinařiny, tak ten už taky pláče. Nad svojí vlastní vládou, kterou pomáhal dostat k moci,“ pokračoval Holec. Vládě podle jeho slov dle průzkumů věří tři procenta lidí, pětina lidí s výhradami a zbytek vůbec. „Fiala na to nemá,“ poznamenal Holec.

Válek chce nechat vycukat mladé lékaře. Nedáme se, vzkazuje jejich mluvčí, přečetl titulek serveru iDnes.cz Veselý. „Válek, to je borec. Jenom Babiš odvolával neschopný ministry. Fiala takovej není, on si to pojistil dopředu. Ale Válek je hlava. Jeho topka má teď volební sněm a on se možná stane prvním místopředsedou, jak je dobrej. Takhle to chodí v topce. Předsedkyní bude znova Markéta Pekarová Adamová, nejnenáviděnější politička. Ta to povede a bude mít Válka jako prvního místopředsedu,“ řekl Holec.

Pekarovou Adamovou má podle svých slov však Veselý docela rád. "Přemýšlím, že jí upeču vanilkový rohlíčky," sdělil Veselý. "Abyste ji neurazil, ona není tak tradiční," odvětil Holec.

„A ani si nepředstavujte, že by tento člověk měl řídit zdravotnictví nebo zemi za covidu,“ podotkl ještě Holec k Válkovi. A dodal, že by si přál, aby zítra při volebním sněmu TOP 09 uspěla také Helena Langšádlová.

Oba muži se pak věnovali také serveru CNN Prima News a kancléřce Janě Vohralíkové, která odmítla bossing na Hradě. „Díky mně se lidé opět nadechli. Ženy umí víc ječet,“ měla podle Veselého říct Vohralíkové. „Mně se líbí. Lidi se tam nadechli, díky ní, když dostali padáka a vyšli ven z Hradu. Ta je dobrá,“ smál se Holec.

„To je tichá voda ženská, ta nemá slitování. Ale usmívá se hezky,“ popisoval dále Holec. „Xavere, tam byste přišel a hned byste dostal padáka a nadechnul byste se,“ dodal.

Čas hraje pro Rusko, na převahu Ukrajinců to nevypadá. Pavel mluví o jednání, přečetl dále titulek serveru Novinek.cz Xaver Veselý. „To je snad jediný, kde ho musím pochválit. To už říká delší dobu. Jako voják. To je snad jediná věc, který rozumí,“ řekl Holec. „Říkají to i Američani, říkají to i další lidi,“ pokračoval k tématu Ukrajiny a slov prezidenta Pavla Holec.

Jedním z témat, jež muži probrali, byl i fakt, že Bartoš nepřijal Michálkovu rezignaci na šéfa poslanců. „Je to jasný, co se děje u Pirátů. Ti se rozdělili na Piráty, opravdový, členskou základnu – a na tu menšinu, čili vládní a sněmovní oligarchy, což jsou Bartoš a Michálek. A základna rozhodla, že Michálek má skončit ve vedení. A oni se chtějí za každou cenu udržet ve vládě. Tak to je už několikátý rozhodnutí členů-pirátů, který se Bartoš snaží zvrátit,“ podotkl Holec.

A zda Michálek a Bartoš přejdou ke STANu? „Já bych je spíš viděl, že přejdou k Babišovi, co?“ oglosoval Holec závěrem.

