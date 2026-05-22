Historik Téra: Západ nás nikdy nebude považovat za svou součást

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
„Okouzlení Západem přináší na nějakou dobu to, že se pro většinu společnosti úplně uzavřou kanály mezi ruským světem a střední Evropou. Je tam veliká cenzura, kdy většina lidí vůbec nevnímala – a dodnes nevnímá –, co se v Rusku děje, co to je za kulturu, co tam je za literaturu, co tam je za umění, co je tam za duchovní svět. Protože když byla možnost, tak se kanály zavřely. Kdežto za Sovětského svazu, za socialismu, byly tyto kanály otevřené, takže kromě propagandy a kromě tamního režimu sem přicházela i tato kultura,“ poznamenal Téra.
Nesmíme podle něj zapomínat na to, že ze slovanství vzešel náš současný jazyk, a v tomto smyslu platí, že bez slovanství není češství.
„Prostě naše identita je postavena na našem jazyku, to je její výchozí bod. To je jedna věc. A druhá věc je, že ze slovanství vyrůstá něco, čemu můžeme říct slovanská vzájemnost. A to zase není ideologie, to je v podstatě psychologický moment. To znamená, že ve chvíli, když se bavíte s někým, kdo není vaší národnosti, kdo nepochází z vašeho okruhu – ale zároveň jste schopni se s ním nějak domluvit, aspoň tak, že si od něho koupíte chleba nebo vám řekne, kde je nádraží, a vy tomu rozumíte –, tak vzniká určitý psychologický moment, který nezažíváte s lidmi, jejichž jazyk není příbuzný vašemu mateřskému jazyku. Vzniká tam určitý psychologický moment, kdy si říkáte: Vždyť on je mi nějakým způsobem blízký. Je to téměř něco jakoby rodinného. I když ti lidé můžou mít různý charakter, tak prostě toto vytváří tento psychologický moment, a tento psychologický moment vytváří právě slovanskou vzájemnost. A to je potenciál, to není ideologie. Je to prostě něco, s čím se dá pracovat, a můžete to využít různým způsobem – politicky, kulturně, různě,“ poznamenal Téra.
Současně nás prý našimi dějinami provází otázka, zda chceme své slovanství uchovat, nebo zda se chceme více přiklonit k Západu, což podle Téry v praxi znamená více se germanizovat.
Rusista je přesvědčen, že si své komplexy řešíme tím, že pliveme na své slovanství.
„A Češi, Slováci, Slovinci a tyto menší národy si to řeší tím, že se naopak snaží co nejvíc – jak bych to asi tak řekl – podlézat Západu a co nejvíc se mu připodobňovat a plivat na vlastní identitu. Takže u nás se řeší náš komplex méněcennosti tímto způsobem,“ poznamenal.
Téra má za to, že především Němci nás dodnes berou jako svou kolonii. V německé elitě se podle rusisty z generace na generaci přenáší přesvědčení, že střední a východní Evropa je prostorem, kde mohou realizovat své představy.
