Hlavní epidemiolog Smejkal v rádiu: Vyhráno budeme mít snad v létě. Jak to bude s restauracemi?

Koronavirová situace v Česku se zlepšuje. „Vyhráno ještě nemáme, ale jsme na dobré cestě. Myslím, že vyhráno budeme mít v létě. Nebo doufejme, že budeme vědět, že máme vyhráno,“ prohlásil epidemiolog Petr Smejkal, který momentálně radí vládě, na rádiu Frekvence 1. Prozradil, kdy by se do lavic mohli vrátit středoškoláci a jak to bude s otevíráním restaurací.

V Česku se již týden testují na covid žáci 1. stupně základních škol, kteří do tříd docházejí na rotační výuku. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger, již čtvrtý ministr zdravotnictví za hnutí ANO za poslední rok, v rozhovoru pro MF Dnes upozornil, že se teprve ukáže, zda a jak moc si mezi sebou žáci koronavirus předávají. Odhalit by to mohly testy z příštího týdne.

Epidemiolog Petr Smejkal se na Frekvenci 1 vyjádři ve stejném duchu. Také podle něj se až příští týden, či dokonce až v dalších týdnech, ukáže, jak moc se virus šíří mezi dětmi. Pokud to nebudou čísla nijak dramatická, pak Smejkal vyjádřil naději, že někdy v průběhu května se do lavic možná vrátí i středoškoláci.

Prozatím nabádá k opatrnosti. Vyhráno podle něj ještě nemáme. „Vyhráno ještě nemáme, ale jsme na dobré cestě. Myslím, že vyhráno budeme mít v létě. Nebo doufejme, že budeme vědět, že máme vyhráno,“ prohlásil Smejkal s tím, že Česko už nesmí opakovat rozvolňovací přešlapy z léta a z prosince loňského roku.

Prozradil také, kdy by se mohly otevřít zahrádky u restaurací. Pokud bude platit něco jako covid pas, kde bude uvedeno, kdy a jakou vakcínou byli očkováni nebo kdy prodělali covid, a nebude-li to déle než v posledních třech měsících, nebo budou-li mít k dispozici negativní PCR test maximálně 7 dní starý, pak by s tímto pasem mohli lidé jít v podstatě kamkoli. Na kulturní akci i do hospody.

„Pro mě teda je priorita to, abychom si vytvořili ty covidové pasy. Já vím, že s tím pořád otravuji. ... Kdyby to bylo, šlo by to všechno daleko bezpečněji,“ uvedl k tomu epidemiolog. A kdybychom měli takovýto systém vytvořený, už bychom nemuseli příliš řešit, kdy a co rozvolníme. To však také předpokládá, že se podaří zrychlit očkování.

On osobně by lidem klidně doporučil i vakcínu od společnosti AstraZeneca, protože touto vakcínou se po světě očkovaly miliony lidí a jen ve zlomku z nich měli nějaké obtíže, případně existuje podezření, že v souvislosti s očkováním mohlo dojít k úmrtím. V případě ruské vakcíny Sputnik by byl opatrnější, protože na rozdíl od jiných vakcín ke Sputniku schází řada dokumentů. „Její výrobní proces nebyl přesně zdokumentován,“ upozorňuje Smejkal.

I bez očkování se však dá předpokládat, že v červnu se otevřou zahrádky restaurací, protože ty jsou venku, proto je lze považovat za bezpečnější než uzavřené prostory.

Česko by mohlo být spokojeno, až dosáhne úrovně 100 potvrzených případů infekce na 100 tisíc obyvatel denně v průměru za 7 dní. To je meta, ke které se upíná řada států, protože naznačuje, že tehdy lze rozvolňovat protikoronavirové restrikce.

