Hon na čarodějnice. Jak v Británii šli po těch, kteří chtěli odhalit znásilňování dětí

Znásilňování nezletilých dívek se konalo na desítkách míst Velké Británie. „Hillsborough, Windrush, Grenfell, Oldham, Rotherham jsou názvy míst, kde se podle britského Telegraphu konaly možná největší rasově motivované zločiny v moderní Británii, páchané převážně muži pákistánského původu na zranitelných bílých dívkách. Seznam ale obsahuje i desítky dalších míst,“ píše ekonom a komentátor Pavel Šik.

V Británii za doby Theresy Mayové vzniklo takzvané „nezávislé vyšetřování sexuálního zneužívání dětí“. Vyšetřovací komise se mnohokrát obměnila. V závěrečné zprávě pak stojí, že vinu za nevyšetřování jednotlivých zločinů nesou úředníci. Báli se. „Poslední závěrečná zpráva byla zveřejněna v roce 2022. V té a v předchozích zprávách stojí, že řada státních zaměstnanců se cítila při vyšetřování zastrašena pocitem, že by mohli být vnímáni jako rasisté, což vedlo k nedostatečnému hlášení rozsahu zneužívání,“ informuje Šik.

Ale v Británii se začalo o podobných případech mluvit jako o pravicových konspiračních teoriích. „Vyšlo najevo, že více než dvě desetiletí páchaly gangy převážně pakistánských mužů ty nejodpornější sexuální zločiny, jaké si lze představit, v průmyslovém měřítku. Tyto gangy zneužívaly a obchodovaly s oběťmi ve věku 10+ let po celé severní Anglii, jenže policejní složky, rady, charitativní organizace a politici povýšili vztahy s touto ‚komunitou‘ nad ochranu před zrůdným sexuálním násilím. Raději nechali znásilňovat malé dívky, než aby riskovali, že budou obviněni z rasismu, když na problém upozorní. Ještě loni byl tento skandál všeobecně v médiích považován za pravicovou konspirační teorii. Se skandálem se v tisku objevují i zprávy o vraždách dětí a pachatelích z komunity přistěhovalců,“ dokládá Šik.

Na přetřes přišel i společenský aktivista Tommy Robinson. Ten na hromadná znásilňování upozorňoval dlouhé roky. I proto je nyní již podruhé ve vězení. Poslední flastr v kriminálu chytil za odvysílání dokumentu dokumentující jeden z případů. Odvysílání měl ale zakázané soudem. Za porušení zákazu skončil za mřížemi.

„Na problém upozornil mj. aktivista Tommy Robinson, který založil English Defense League potom, co si přečetl, jak jsou v Anglii verbováni muži do boje za Tálibán. Jelikož si nebere servítky a porušuje soudní nařízení, sedí nyní ve vězení a jeho kritika byla po dlouhou dobu zametána pod koberec jako extrémně pravicová,“ popsal Šik.

Hlavním cílem britského establishmentu bylo, aby byl udržen smír mezi komunitami. Proto se o kriminálních činech nemluvilo a neřešily se. „Začíná vyplouvat zcela jasně na povrch, že aby britský stát ochránil ‚vztahy mezi komunitami‘, vyvinul nesmírné úsilí, aby některá fakta ututlal. Zprávy byly blokovány a záměrně se nedostaly na veřejnost. Jakákoli souvislost s etnickou příslušností, imigrací nebo islámem byla bagatelizována. Zprávy, které byly zveřejněny, byly ‚vybíleny‘ – důkazy o tom, že mezi pachateli byli nadměrně zastoupeni britští Pákistánci, byly zamlčeny, aby se zabránilo nepříjemným pravdám,“ napsal Šik.

Fotogalerie: - Dálnice a silnice

Boj proti tomuto zlořádu se řadě lidí vymstil. „Maggie Oliverová na kanálu GB News, bývalá policejní vyšetřovatelka, řekla, že ,policie a úřady stále neberou tuto záležitost vážně, stále nechávají oběti na holičkách a není to historický problém, protože se změnilo jen velmi málo‘. Ta tvrdí, že policejní složky a státní zástupci často nepodnikali žádné kroky ze strachu, že budou označeni za rasisty nebo islamofoby. Při vyšetřování gangů prý brala antidepresiva, přišla o domov a její kolegové policisté jí vyhrožovali vězením. Bylo jí řečeno, že je vázána podpisem dokumentů, a proto nesmí nic říci. Uvedla, že jí bylo vyhrožováno, aby byla velmi opatrná. Od policie odešla v roce 2013 poté, co policie nezareagovala na její obvinění z rozsáhlého sexuálního zneužívání dětí. Uvedla také, že bývalý labouristický předseda a předseda vlády Gordon Brown vydal oběžník všem britským policejním sborům, který naznačoval, že nemají stíhat zmíněné gangy,“ odhaluje šokující informace Pavel Šik.

Žena, která na případy upozorňovala, za to byla dokonce policií vyšetřovaná. „Jayne Seniorová, pracovnice s mládeží a vedoucí centra Swinton Lock Activity Centre, která od roku 1999 pracovala s oběťmi v Jižním Yorkshiru, na problém několikrát u odpovědných úředníků poukazovala. Pracovala více než deset let na odhalení problému sexuálního zneužívání dětí a byla také informátorkou série článků v deníku The Times o zjevných pokusech toto zneužívání utajit. Ta byla členy labouristické strany zastrašována v jejích pokusech zveřejnit rozsah zneužívání. Byl na ní organizován doslova hon na čarodějnice, podobný tomu, jako když někdo za covidu řekl, že očkování nefunguje. Dokonce byla vyšetřována ona sama místo opravdových zločinů, za což se jí musela labouristická rada nakonec veřejně omluvit,“ informuje Šik.

Součástí odhalování hyperkorektní spravedlnosti byl i nynější premiér Keir Starmer. „Právě on byl v letech 2008–2013 šéfem Korunní prokuratury (CPS) a ředitelem státního zastupitelství (DPP) a sám v roce 2012 přiznal, že etnická příslušnost podezřelých byla problémem při tzv. stíhání těchto gangů. Vyšlo najevo, že již zmíněná Jayne Seniorová ho osobně upozorňovala na problém v jeho tehdejší funkci, ten ale její urgence naprosto ignoroval. V médiích se objevila zpráva, že potom, co se Starmer účastnil 21 jednání u úřadu tzv. Sentencing Council, který rozhoduje o trestech, bylo rozhodnuto, že někteří násilníci nemají jít za mříže,“ popsal Pavel Šik.

A ukázal, že se nejedná o selhání jednotlivců, ale že jde o selhání celého systému. „Sociální pracovníci byli zastrašováni, aby mlčeli. Místní policie ignorovala, omlouvala, a dokonce podporovala pedofilní násilníky v desítkách měst. Vysocí policejní úředníci a úředníci ministerstva vnitra se záměrně vyhýbali zásahům ve jménu udržení tzv. ‚vztahů s komunitou‘. Místní radní a poslanci parlamentu odmítli prosby rodičů znásilněných dětí o pomoc. Charitativní organizace, nevládní organizace a labourističtí poslanci obvinili ty, kteří o skandálu diskutovali, z rasismu a islamofobie. Média největší příběh většinou ignorovala nebo bagatelizovala,“ ukázal Pavel Šik.

Na Pavla Šika navázal i zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra. Ten popsal několik křiklavých případů.

Citoval ze soudních spisů. „Vy, Mohammed Karrar, jste ji připravil na hromadné anální znásilnění použitím pumpy, kterou jste zvětšil její anální oblast. Následně jste ji nechal znásilnit pěti až šesti muži. V jednu chvíli v sobě měla 4 muže. V ústech měla rudý balónek, aby byla zticha. Nejenomže jste byl účastníkem jejího komerčního sexuálního zneužívání, ale zneužíval jste ji i sám. Znásilňovali jste ji, když jí bylo méně než 13 let.“

Ale trýznění mladé dívky nekončilo. „Mohammede Karrare, v jednom případě, když jí bylo 12, po té, co jste ji znásilnil, vám vyhrožovala nožíkem. Vy jste vzal baseballovou pálku, udeřil jste ji s ní do hlavy a po té ji zasunul do její vagíny. Choval jste se k ní jako ke svému majetku. Označkoval jste ji svými iniciálami v oblasti jejího análního otvoru rozžhaveným špendlíkem,“ citoval ze soudního spisu Vávra.

Svědkům bylo vyhrožováno, úřady to přesto neřešily. „Existovaly případy, kdy bylo dítě polito benzinem a vyhrožovali mu, že ho zapálí. Jiným dětem bylo vyhrožováno zbraněmi, dětem, které byly svědky hromadných brutálních skupinových znásilnění, bylo vyhrožováno, že jsou další na řadě…“ cituje Vávra oficiální informace.

Často zaznívá i výhrada, co s tím dělali rodiče týraných dívek. „Ve dvou případech víme, že otcové, kteří vystopovali svoje dcery a pokusili se je dostat z domů, kde byly zneužívány, byli sami zatčeni, když zavolali policii na scénu. V jiných případech byly oběti zatčeny za přestupky proti soužití, jako opilost a výtržnictví, aniž by proběhla jakákoliv akce proti pedofilním násilníkům samotným,“ ukazuje Vávra na pokrytectví britské spravedlnosti.

A Vávra uvedl číslo předpokládaných obětí. „Odhaduje se, že od devadesátých let je obětí těchto zločinů 50 tisíc–250 tisíc dětí,“ napsal Vávra s mnoha vykřičníky. „Policie s tím nedělala NIC. Teď začíná vyplouvat na povrch, že měla příkazy nic nedělat. Sociální služby nedělaly nic. Prokuratura nedělala nic,“ dodal.

V Británii nezafungovala ani pojistka demokracie, kde je každému jednotlivci garantované stejné právo. Ti, kteří na případy upozorňovali, byli trestáni a šikanováni úřady. „Lidé, kteří na to před deseti lety upozorňovali, byli ostrakizováni, kriminalizováni, cenzurováni a zavíráni do vězení. Jméno jednoho z nich napsané v jakémkoliv kontextu zde na facebooku znamenalo instantní ban facebookem. Tento muž momentálně sedí ve vězení za zveřejnění dokumentu na podobné téma,“ připomněl Daniel Vávra Tommyho Robinsona.

„Dovedete si představit, že vaše dvanáctiletá dcera je zdrogovaná, hromadně po dobu mnoha měsíců znásilňovaná gangem dealerů drog a když dojdete na policii, sociálku, nebo do novin, nestane se nic a výsledek je, že dotyční přijdou k vám domů a vyhrožují vám, že vám vyvraždí rodinu? Tak to přesně se děje v Británii,“ napsal Vávra na facebooku.

To vše se dělo za přihlížení všech, kteří s tím kdykoliv mohli něco udělat. Ale báli se. „Zároveň ta stejná policie zabavuje dětem nůžky a zavírá lidi za ,nenávistné‘ příspěvky na facebooku. Kde byli všichni ochránci lidských práv? Feministky? MeeToo? Byli zticha. Komplet celá společnost to věděla a dělala, že se to neděje. Všechny elity mlčely, aby nebyly označeny za extremisty. Někdo brutálně zneužíval a vraždil děti a všem to bylo jedno!“ vykřičel Vávra své rozčarování z britské společnosti na facebooku.

V dalším příspěvku pak Vávra s údivem zkonstatoval, že se i tak najdou lidé, které systémové selhání Velké Británie marginalizují. „Stejně se tady vyrojí dav naprosto vylízaných kreténů, kteří to zpochybňují, píšou naprosté bláboly o Putinovi a dezinformacích anebo aspoň napíšou, že si za to ty děti můžou samy,“ rozčílil se Vávra s tím, že všechny informace, které donesl, byly z oficiálních zdrojů státní správy.

„Tak moc je pro ně těžké přiznat si, že jejich svět je lež, instituce, ve které tak zbožně věří, jsou prohnilé a nespravedlivé, že to, co roky nebo dokonce dekády, tvrdily, není pravda a jsou to konspirace a dezinformace. Jinými slovy přiznat si, že se nechali oblbnout. Nedokážou si to přiznat, ani když zjistí, že někdo díky těmto lžím a korektnosti brutálně týral statisíce dětí. Statisíce. Ta obří škála je ještě utvrzuje v tom, že se to přece nemohlo stát, nebo se to stalo, ale musí to být nějakým zvráceným způsobem dobře,“ je v šoku Vávra.

„Většinou jsou to ještě navíc ti samí lidé, které až doposud strašně pobuřovalo, že někdo něco napsal na internetu a mohlo by to ranit něčí city. Ale když patnáct úchylů během 24 hodin hromadně znásilňuje dítě a někdo o tom píše, tak je to vlastně obtěžuje. A zároveň před pár měsíci nadšeně hýkali pro zákaz fyzických trestů dětí. Tedy jakože pár na zadek,“ popsal hodnotový systém takových lidí Daniel Vávra.