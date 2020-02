Hovězí dražší o 117 Kč, vepřové o 90 Kč, kuřecí o 42 Kč. V EU se už vážně chystá zdražení masa

Dle nového plánu Evropské unie by mělo zdražit maso. „Frakce Zelených (tam jsou čeští Piráti) a socialistů v Evropském parlamentu začaly projednávat klimatickou daň na maso, jejímž cílem je drasticky snížit jeho konzumaci v celé Unii,“ uvedl ve svém příspěvku na facebooku Institut 2080. Hovězí má zdražit o 117 Kč, vepřové o 90 Kč a kuřecí o 42 Kč. Přečtěte si, co se chystá.

Skupina zákonodárců z řad Zelených a socialistů 5. února v Evropském parlamentu podpořila výsledky zprávy na zahajovací akci v Evropském parlamentu a vyzvali, aby nový způsob oceňování masa byl začleněn do Evropské zelené dohody a do nové potravní politiky EU, strategie „Farm to Fork“ (F2F).

Informoval o tom server EURACTIV. Cílem je, aby maso bylo zatíženo daní tak, aby kilogram hovězí zdražil o 4,7 €, tedy dle dnešního kurzu o 117 korun. Kilogram vepřového by měl zdražit o 3,6 €, neboli o necelých 90 Kč. A nebylo ušetřeno ani kuřecí, to by mělo dle zelených plánů zdražit o 1,7 €, což odpovídá 42 Kč.

Sazba by měla začít platit od příštího roku a do roku 2030 by měla plně pokrýt externí environmentální náklady způsobené „emisemi CO 2 a ztrátou biodiverzity“, což jsou prý problémy, které zemědělství způsobuje.

Server dále napsal, že v Německu a v Nizozemí se již diskutuje o zavedení poplatku za maso, který by se zabýval otázkami dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí, přičemž obecný problém zvyšování cen masa se objevil i v jiných zemích EU. Nová Evropská komise se však se svou strategií „F2F“ chce údajně zaměřovat na celý řetězec produkce potravin, kdy jedním z klíčových bodů v oblasti životního prostředí má být právě „spravedlivá cena“.

„Máme zde velký problém se správným stanovováním cen, ale tento příklad masa vám pouze ukazuje, jak je současný systém vzhůru nohama,“ uvedl europoslanec Zelených Bas Eickhout – a dodal, že nejen že spotřebitelé neplatí „správnou cenu“, ale zemědělci nebo výrobci nezískávají tu „pravou podporu“.

Dle Eickhouta maloobchodníci v současné době získávají nejvíce z rozdělení zisků v produkci masa, zatímco producenti a spotřebitelé platí za to cenu. Zastánci „poplatku za udržitelnost“ trvají na tom, že by se neměl nazývat jako „daň z masa“, ale spíše jako spravedlivý systém cen“.

„Při řešení skutečné ceny masa z hlediska životního prostředí nese náklady nyní společnost, ne lidé, kteří nakupují maso,“ uvedl Robert Vergeer, výzkumný pracovník z poradenské společnosti, který zprávu vypracoval. Dalším cílem poplatku je údajně snížit spotřebu masa a podpořit posun k rostlinné stravě. Pokud by byla zavedena, daň z masa by do roku 2030 měla snížit spotřebu kuřecího, vepřového a hovězího masa o 30 %, 57 % a hovězího masa o 67 %.

Článek na serveru Forbes poznamenal, že podle zprávy, která je založena na výzkumu univerzity CE Delft v Nizozemsku, by změny mohly vést ke snížení až 120 milionů tun CO 2 ročně. To představuje 3 % všech emisí skleníkových plynů v EU, což odpovídá kombinovaným emisím v Irsku, Dánsku, Slovensku a Estonsku.

„Nemělo by to být jen o tom, zda zvýšit ceny, nebo ne, ale také o tom, kterou spotřebu chceme podporovat, a kterou chceme méně podporovat,“ uvedl europoslanec Eickhout. Olga Kikou, vedoucí kanceláře EU nevládní organizace Compassion in World Farming, zdůraznila potřebu zvýšit rostlinnou produkci v reakci na „silně zesílené zemědělství, které je ještě intenzivnější“.

Poslanec Evropského parlamentu za socialisty Mohammed Chahim považoval daň za „spravedlivý posun“, který se zaměřuje na internalizaci environmentálních nákladů na spotřebu masa, a zdůraznil, že návrh však není proti zemědělcům. „Vy jste naši přátelé, ale měli bychom rozlišovat mezi zemědělci, kteří berou ohled na životní prostředí, a těmi, kteří jen hledají zisky,“ pronesl.

Dle samotné zprávy by měly být údajně vybrané poplatky z daně na maso přerozděleny zemědělcům a spotřebitelům prostřednictvím náhrad. Tyto náhrady mají jednak údajně odměňovat producenty, kteří přispívají k udržitelnému produktu s vysokými standardy blahobytu zvířat, ale také by měly být určeny lidem s relativně nízkým příjmem.

Návrh se však dle EURACTIV setkal ze strany zemědělců s kritikou, když Daniel Avezedo ze sdružení zemědělců COPA-COGECA vystoupil s poznámkou, že tento plán povede ze strany zemědělců k opuštění venkova v zemích, jako je například Portugalsko. „Evropští zemědělci jsou opravdu hrdí na to, že se zavázali k dodržování nejvyšších standardů v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat,“ řekl po akci serveru EURACTIV. Zdůraznil také, že za účelem udržení a zvýšení těchto vysokých standardů musí zemědělec získat vyšší návratnost na trhu, tedy, že by měl dostat více peněz, což by v konečném důsledku mělo zvýšit jeho investice.

Této kauzy si na facebooku všiml i Institut 2080. Ten poznamenal, že ve frakci Zelených jsou zastoupeni i čeští Piráti. „Všímejte si, které strany to jasně odmítnou a co proti tomu udělají. Až se za dva roky budou občané bouřit, mohou uslyšet, že je to už dávno schválené a že se měla česká vláda ozvat, když se to schvalovalo.

Daňové otázky jsou sice v kompetenci členských zemí, ale je možné, že se obě frakce pokusí plán prosadit např. přes Společnou zemědělskou politiku a dotace pro farmáře. Hádejme, které firmy by to motivovalo k podpoře návrhu,“ zmínil.

