Hřebejk si odplivl před voliči Zemana a přišel protiúder. Hned tři režiséři mu narovinu vzkázali...

Napřed si ale v krátkosti řekněme, jaké názory vlastně Jan Hřebejk serveru seznamzprávy.cz sdělil. Předně prý nechápe, jak lidé mohli podruhé zvolit prezidentem Miloše Zemana, když viděli, co ve svém prvním funkčním období prováděl. Po prvním zvolení prezidenta Zemana bylo Hřebejkovi vyčítáno, že voliči Miloše Zemana pohrdá. Tehdy to prý nebyla pravda, ale dnes už to pravda je. „Hele, já ti to řeknu opravdu drsně,“ sdělil Hřebejk Jiřímu Kubíkovi, který ho zpovídal. „Dneska už jo. Ale tehdy ne, tehdy se mohl někdo splést. Kdo ho volil podruhé, sorry. (...) To jsou lidi, se kterými nechci mít nic společného,“ zdůraznil režisér s tím, že Zeman neměl být podruhé zvolen, jelikož reprezentuje hodnoty, s nimiž umělec opravdu nechce mít nic společného.

Režisér filmu Pelíšky nechápe, jak lidé mohou přehlížet obrovský střet zájmů premiéra v demisi Andreje Babiše. „Jak je možné, že tohle lidem nevadí?“ otázal se řečnicky. Podle něj je to prý asi tím, že se blbci přestali stydět za svou blbost.

Souhlasím s Hřebejkem...

ParlamentníListy.cz se pokusily kontaktovat hrstku umělců – a mezi nimi byli i režiséři – s dotazem, co si o slovech Hřebejka myslí, zda si jeho negace Zeman vůbec zaslouží. Někteří pak dokonce reflektovali i na Zemanův inaugurační projev na Pražském hradě, v němž Zeman ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, na média patřící do Bakalova vydavatelství Economia i na Českou televizi, a také na stranu TOP 09.

„Já s panem režisérem souhlasím. My se docela shodneme v názorech na Zemana a i některé politické partaje. V poslední době jsem četl taková varování, že co se děje teď ve vládě, tak to je ne nepodobné tomu, co dělal Gottwald mezi roky 1946 až 1948, kdy vyměňoval v důležitých úřadech lidi za ty, kteří mu budou povolní. Ale protože je Babiš komunista, a i Zeman byl komunista, než ho vyhodili z partaje pro nesouhlas s okupací, tak by bylo dobré, kdyby se do toho pustili kluci, co mají slovo v opozici, aby se toto nedělo,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz herec Pavel Nový.

„A názor pana režiséra na soudruha Babiše? Řekl bych to asi takto: když byl Miloš Zeman premiérem, tak privatizoval. ‚Všeci kradnú, jen my jsme privatizovali.‘ A teď jedou v tandemu... No tak je jasné, že pak Zemanovi a spol. samozřejmě v první řadě vadí Česká televize. Už do toho jdou přes vlezdoprdelku Soukupa, kterému ze Zemanovýho zadku koukají akorát tak nohy, ale Česká televize k tomu nemlčí a hodlá se bránit. Ostatně ředitel ČT Dvořák je zkušený člověk v tomto oboru, tak jen tak po sobě jiné nenechá vozit,“ poznamenal Nový nejen ke slovům režiséra Hřebejka, ale také vlastně k tomu, co se odehrálo na Pražském hradě.

Vůbec se prý nediví těm poslancům, kteří odešli při projevu Zemana z Vladislavského sálu. „Beru za pozitivní, že odešli, a paní poslankyně Němcová je u mne hrdinka, že odešla jako první. A ostatní udělali správně, že ji následovali,“ poznamenal. „Vemte si na Slovensku Fica a jeho Kaliňáka! Slováci jsou v tomto dál než my, už mají za sebou únos syna prezidenta, aby mohli vydírat, no a teď už mají za sebou vraždu novináře... Vedou to prostě jinak a já nevím, jestli to není tím, že jsou blíž Východu...“ ironizoval herec situaci.

Není potřeba pouštět vůči někomu jed!

Režisér Tomáš Magnusek se nejprve vyjádřil k tomu, co se dělo ve čtvrtek na Pražském hradě. „Všichni už názory Miloše Zemana na tato témata známe, znají je jeho odpůrci i jeho příznivci, tak se mi zdá zbytečné je opakovat při inauguračním projevu, který má být víc nad věcí, má být takový až diplomatický. I podle mne byla Zemanova slova až moc útočná. Není přece potřeba, aby při každé příležitosti někdo do někoho ďoubal, a byl vůči někomu hnusný a pouštěl vůči někomu jed,“ poznamenal Magnusek.

A postoje Jana Hřebejka? „I když má někdo výrazně jiný názor, nežli Hřebejk, tak si nemyslím, že by byl zároveň idiot. Já bych si jako on prostě netroufl tvrdit to, že všichni, kdo volili toho, či onoho, jsou debilové. Pan režisér už jednou podobné vyjádření k Zemanovi veřejně sděloval a potom sám vysvětloval, že to tak nemyslel. Pokud se Hřebejkovi nelíbí, že byl zvolen Miloš Zeman, tak ať se snaží vysvětlovat, proč ho nevolit, ale ať netvrdí, že jsou blbové ti, kdož ho volili,“ dodal Magnusek.

Režisér Jiří Adamec ParlamentnímListům.cz odpověděl na tři přímo položené dotazy.

„Já myslím, že (pan režisér Hřebejk) nemá pravdu, ale určitě má právo říkat to, co říká, pokud si to myslí. Jiná věc je použitý slovník jazyka českého. Stejně jako každý občan má právo volit, koho chce... a nevolit, kdo je mu vnucován jako jediná správná volba,“ uvedl Adamec a zdůraznil, že nejsme stádo s jediným názorem, řízení „na klíček“ jedinou pravdou.

„To už máme za sebou... Pohrdat kýmkoliv jen proto, že má jiný názor než já, se mi nelíbilo NIKDY! A pokud tak někdo činí, myslím, že nečiní správně. Občany nepohrdám, nemusím s nimi souhlasit... to je pravda. A můžu být na ně naštvaný... to je také možné. Ale mimochodem, to jsou i ti, kteří chodí na filmy pana režiséra Hřebejka do kin, kupují si u pokladen lístky a pana režiséra díky tomu i živí,“ odvětil Adamec na dotaz směřující k tomu, zda je opravdu nutné pohrdat voliči Miloše Zemana, jak to na plnou pusu sdělil lidem v rozhovoru právě Hřebejk.

Vůči šťouchancům Hřebejka do Zdeňka Ondráčka, do předsedy komunistů Vojtěcha Filipa, kterému by přál, aby v listopadu 89 „dostal od Ondráčka pěkně přes držku", a spílání na SPD má Adamec jedno jediné sdělení:

„Předně bych nikoho neoznačil slovem ‚kanál‘, když už pro nic jiného, tak z respektu k rozdílu věku. Myslím, že mnozí z kritiků Miloše Zemana vyčítali panu prezidentovi nedostatek slušnosti při verbální prezentaci svých myšlenek. Ani mně se to velmi často nelíbilo. A protože se mi to nelíbilo a nelíbí, sám takový slovník nepoužívám. Mnozí moji kamarádi přemýšlejí podobně jako kolega Hřebejk, ale naštěstí dokážou svou nelibost vyjádřit pomocí slov, která jsou jich hodna. A volba pana Ondráčka do čela parlamentní komise? Nejsem parlamentní politik, ale zdá se mi, že pravomoci předsedy komise nejsou podstatně rozdílné od pravomocí člena komise. A pokud to tak je, pak ten povyk zrovna v tuto chvíli nechápu, protože pan Ondráček ve stejné komisi sedí jako její člen už několik let... Ale vždy je třeba se ptát ono základní právnické ‚cui bono?‘... tedy ‚komu to slouží?‘ Jistě někomu ano...“

Herec, divadelní autor a producent Michal Gulyáš na slova kolegy Hřebejka šel opatrně.

„Neodpovím vám nejspíš podle vašich novinářských potřeb, ale pokud se mne ptáte, jestli má někdo nějakou pravdu– v tomto případě pan Hřebejk – tak má každý nějakou svou pravdu,“ reagoval Gulyáš.

A pokud Hřebejk „nechápe voliče Zemana“, tak podobné „nepochopení“ je podle něj dokonce nemocí dnešní doby. „Možná každé doby. Je-li to léčitelná nemoc, pak jedině snahou o pochopení. K pochopení někdy vede hluboké a vnitřní zamyšlení nad nepochopeným tématem. A někdy ne. Pokud jde o pohrdání, tak jako herec, nebo autor, to je jedno, musím pohrdání zhodnotit jako pěkný dramatický prvek. Pokud někdo někým nebo něčím pohrdá vkusně, patří to k dramatu našeho života. Vyhýbat se lidem, kteří neumí vkusně někým pohrdat, je stejně přirozené, jako se vyhýbat lidem, kteří někým otevřeně pohrdají. S výčitkami jakéhokoliv druhu jsem před nějakým časem skončil. Nedávno jsem totiž, po letech, potkal Sokrata a ten mi doporučil to nedělat. Chápete?“

Negování komunistů, SPD a Zdeňka Ondráčka vstřebává pak Gulyáš takto:

„Za sebe jsem vám ohledně volby toho pána do funkce v GIBS odpověděl už v anketě. Tak to jen zopakuji. Volil jsem ve sněmovních volbách stranu, jejíž poslanci téměř jistě jednomyslně tu volbu nepodpořili! Protože máme parlamentní demokracii, poslanci mnou volené strany tímto svým politickým postojem vyjádřili i můj osobní postoj!“

„Pokud jde o popis tváří a nálepkování kohokoliv, Sokrates mi radí zamýšlet se zejména nad sebou a svou vlastní tváří v kontextu okolí. Jsou lidé hezcí, oškliví, agresivní, mírní, bystřejší, ale i pomalejší... A já musím v takovém prostředí hledat zařazení odrazu svého vlastního charakteru a schopností, tedy své vlastní tváře. A musím ho hledat co nejspravedlivěji. K tomu ovšem musím znát kvalifikovaně sám sebe, abych mohl soudit druhé tak, abych se nedopustil omylu. Pokud jde o přehánění – kdo někdy něco, někde, nějak nepřehnal?“ dodal pak Michal Gulyáš k dotazu ParlamentníchListů.cz, zda v rozhovoru pro seznamzprávy.cz režisér Hřebejk opravdu už nešel kapánek za hranu.

Postup vedení KSČM dokazuje, že má kolega Hřebejk pravdu!

Nakonec se vyjádřil i režisér Jiří Svoboda. A vyjádřil se poněkud netradičně. K dotazu, zda má Hřebejk pravdu, uvedl toto:

„Valné shromáždění OSN vyhlásilo po II. sv. válce Všeobecnou deklaraci lidských práv. Deklarace OSN říká, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě. ‚Článek 1 - Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. Článek 2 - Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.‘ Z toho dovozuji, že právo na vyjádření svého názoru má ve stejné míře kolega Hřebejk, jako souhrn voličů pana Drahoše a souhrn voličů pana prezidenta Zemana. Mohu mít problém s jazykovou úrovní vyjádření kolegy Hřebejka (já taková expresivní vyjádření nepoužívám). Kolega Hřebejk má i právo určitou skupinou obyvatel pohrdat a pokud neusiluje o omezení jejich ústavních práv, ani k němu nevyzývá, nelze mu nic vyčítat.“

Ať už Hřebejk chce nebo nechce, má i s voliči Miloše Zemana podle Svobody něco společného.

„Společnou vlast, společný jazyk, společné občanství, společný respekt k Ústavě a zákonům. To samozřejmě neznamená, že s lidmi, kterými pohrdá, půjde na skleničku vína, aby si s nimi popovídal. Nemám právo vyčítat voličům kohokoli cokoli, protože volební právo je všeobecné, rovné a tajné. A vzhledem k tomu, že Listina základních práv v čl.1 praví, že všichni lidé jsou si rovni, jsou nadáni rozumem a svědomím, je třeba jejich názor, vyjádřený u volební urny, respektovat, ať už se mně osobně líbí nebo nikoli. V tom je zásadní rozdíl mezi režimem totalitním (fašistickým, sovětským) a režimem demokratickým,“ vysvětlil Svoboda.

Jeho kolega Hřebejk se sice podle něj vyjadřuje leckdy expresivně, v meritu věci má však tady pravdu.

„Jestliže předseda KSČM prohlásí, že zásah 17. listopadu 1989 a řada dalších policejních zákroků proti pokojným demonstracím měly jen pořádkový charakter, vrací se myšlenkově před listopad 1989. Je mi to upřímně líto... Když jsem kandidoval v roce 1990 na funkci předsedy této strany, přicházel jsem se čtyřmi zásadními koncepčními body, koncepčními požadavky: ‚KSČM trvá na usnesení mimořádného sjezdu z prosince 1989, že do té doby vládnoucí režim byl protiprávní a represivní a vší české a slovenské veřejnosti se za to omlouvá. KSČM bude usilovat o to, aby se stala standardní politickou stranou demokratického systému. KSČM bude usilovat o to, aby všem, kteří byli v minulosti neoprávněně pronásledováni v rozporu s demokratickým řádem, byly nahrazeny vzniklé škody z majetku KSČ. Všichni, kdo se podíleli na nezákonnostech a represích minulého režimu ex lege, nejsou považováni za členy KSČM a měli by z tohoto principu neprodleně vyvodit důsledky.‘

„Zdeněk Ondráček, kterého osobně neznám, necítil potřebu se omluvit a od nezákonných útoků na pokojnou veřejnost se zásadně distancovat. Naopak se k práci s pendrekem doznal a vytvářel dojem, že je na ni hrdý. Postup vedení KSČM, což je smutnější, dokazuje na tomto symbolickém případu, že kolega Hřebejk má pravdu!“ dodal Jiří Svoboda.

autor: Olga Böhmová