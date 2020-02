Hůř, než se čekalo: Koronavirus prý přetrvá. Jako španělská chřipka. Kde ve světě nejvíc?

Zabránit šíření koronaviru je podle článku amerického serveru Stat nepravděpodobné a koronavirus by se mohl přidat ke svým „kolegům“, kteří už v lidech způsobují rýmu. A nebo by se mohl vracet v zimě jako chřipka. To znepokojilo programátora Pavla Cimbála. Ale našel i věci, které ho zase uklidnily.

Jak to dopadne s koronavirem? Dle článku amerického serveru Stat, zabývajícího se lékařstvím, je možnost, že se ho podaří vymýtit, mizivá. Zvláště proto, že se virus šíří mezi lidmi, přenášejí ho i ti, kdo nemají symptomy, už se dostal na 4 kontinenty a šíří se rychleji než SARS. Je prý možné, že karanténa a zákaz cestování zabrání šíření a s mikrobem bude konec, jako se to stalo právě u SARS.

Ale dle expertů je tento scénář čím dál nepravděpodobnější. Jak vyplývá z jednoho článku Hongkongské univerzity, virus by se mohl rozšířit do světových měst tím, že do nich virus přenesou ti, kdo ještě nevykazují symptomy nemoci. Tudíž je načase se ptát, jak bude taková „pandemie“ vypadat.

Možnosti jsou prý dvě. Koronavirus 2019-nCoV by se mohl zařadit ke čtyřem dalším koronavirům, které už lidstvo sužují, ale kterým se nevěnuje velká pozornost. Dva z nich byly objeveny v šedesátých letech, další dva po vypuknutí infekce SARS. Jedná se také o viry přítomné ve zvířatech, které se rozšířily i na člověka, ovšem není jasné, zda vyvolaly epidemii, protože k tomu došlo ještě předtím, než obor virologie vznikl. Dohromady jsou prý zodpovědné za jednu čtvrtinu případů běžné rýmy. Občas ale mohou způsobit i zápal plic nebo smrt, ovšem tak vzácně, že data vědců o šíření nejsou přesná. Příznaky jsou prý podobné sezónní chřipce. Dobrá zpráva je, že pokud se virus rozšíří, tak bude motivovat farmaceutické společnosti k vývoji vakcíny. Ale pátý koronavirus by prý přispěl k počtu úmrtí na dýchací potíže.

Druhá možnost je, že se 2019-nCoV bude vracet stejně jako chřipka, tedy hlavně v zimě. Viry totiž špatně snášejí teplo a vlhko, takže s příchodem léta by se počet nakažení mohl snížit až skoro k nule. Ale to neznamená, že virus je pryč.

Špatná zpráva je, že zatím je úmrtnost na koronavirus okolo 2 %, nicméně, zde se dle článku rozhodně jedná o příliš vysoké číslo, protože nakažení s mírným průběhem nemoci se do statistik ani nezapočítávají. Ale i 2 % jsou méně než zmíněný SARS, u kterého byla úmrtnost 10 %, či MERS, kde činila 37 %. Nicméně, obyčejná chřipka zabíjí údajně méně než jedno promile nakažených, i když se v USA stále jedná o desítky tisíc lidí. Sto let stará „španělská chřipka“ měla dle článku úmrtnost 2,5 %. Fotogalerie: - Bude ve Zlíně nová nemocnice?

Možný scénář pak je, že by svět prodělal epidemii a pak by se z viru stala sezónní choroba dýchacích cest. Záleží ale na tom, jak se bude virus chovat. Dle experta na nemoc SARS je koronavirus podobný v tom, že má také mechanismus, který snižuje četnost mutací, tedy se virus příliš nemění, rozhodně méně než třeba chřipka nebo HIV. Virus prý nemusí zmutovat vůbec, protože se dostatečně dobře šíří už dnes. A pokud ano, tak by spíše spěl k mírnějšímu průběhu nemoci, protože mírnější nemoc znamená větší pravděpodobnost přenosu.

Další otázkou u koronaviru je imunita. Dle jednoho z expertů z nakažení koronavirem vzniká imunita, která vydrží déle než imunita získaná z nákazy chřipkou, ale není permanentní. V dospělosti by prý všichni měli mít imunitu alespoň na některé koronaviry. Ale protože tato imunita není permanentní, tak ve stáří může opět dojít k infekci. Nicméně, opětovné onemocnění může mít klidnější průběh. Ale již známé koronaviry jsou od 2019-nCoV dostatečně odlišné, že imunita na ně nevytváří imunitu na nový koronavirus. Jak dopadne další vlna nákazy koronavirem, bude tedy záviset na tom, kolik lidí se nakazí v této vlně a vytvoří si protilátky. Dle expertů bude právě první vlna nejhorší právě kvůli absenci protilátek. Ovšem jen pokud se virus nebude chovat jako chřipka, která „přišla“ na způsob, jak obelstít lidský imunitní systém. V celku by se tak z 2019-nCoV mohl zařadit mezi viry způsobující zápal plic, který by byl „horší než rýma, ale lepší než SARS“.

Tento článek ocenil programátor Pavel Cimbál. „Tak už se to nesměle říká na plná ústa. Globální epidemii coronaviru se asi zcela potlačit nepodaří. A vzhledem k prvním případům na africkém kontinentu hrozí, že vzniknou trvale endemické oblasti, odkud se virus bude dostávat dál. Jediné, co mne uklidňuje, je vysoký počet asymptomatických případů mimo statistiky, a imunita mladších 15 let... Asi si tím budeme muset projít. Tedy cosi jako španělská chřipka 2, v tom lepším případě...“ komentoval závěry článku.

