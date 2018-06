Imoba má lhůtu na vrácení dotace pro Čapí hnízdo do 29. června

Firma Imoba z holdingu Agrofert má prodlouženu lhůtu k dobrovolnému vrácení padesátimilionové dotace na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo do 29. června. Žádosti firmy vyhověl Úřad regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy, sdělil dnes úřad ČTK. Ke vrácení dotace úřad vyzval Imobu coby nástupnickou společnost původního příjemce peněz, původní lhůta vypršela v pondělí. Pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné dotaci čelí trestnímu stíhání premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Imoba začala v souvislosti s výzvou k vrácení dotace s dotačním úřadem jednat, uvedl úřad v tiskové zprávě. „Požádala o prodloužení lhůty. Žádosti bylo ze strany úřadu vyhověno a lhůta byla prodloužena do 29. června 2018. Další postup v této věci společně řeší právníci obou subjektů,“ doplnil.

Imoba v pondělí svůj postup nechtěla komentovat. Dnes mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka pouze potvrdil, že Imoba požádala o prodloužení lhůty ke vrácení dotace. „Zatím o tom máme informace jenom z médií. Mohu potvrdit, že jsme o prodloužení žádali, protože ta problematika je právně velmi složitá,“ řekl Hanzelka ČTK. Jaký bude další postup firmy, neuvedl. „Je to o společných jednáních právníků,“ dodal.

Výzvu k dobrovolnému vrácení dotace poslal úřad 4. května. Peníze měla Imoba poslat do 30 dní. V opačném případě jí hrozí zahájení správního řízení, které bude mít formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje. Ředitel dotačního úřadu Kamil Munia v únoru uvedl, že úřad k tomu bude potřebovat právní výklad. Už dříve se úřad přihlásil k případné škodě v rámci trestního řízení.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Jsou mezi nimi premiér Babiš i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.

autor: pas, čtk