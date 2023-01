Izrael, problém Zelenského: Mrzutost s Netanjahuem. A ještě hůř

V Izraeli se na konci minulého roku politická situace vrátila do starých kolejí. V tom smyslu, že premiérem je opět zkušený veterán izraelské politiky, Benjamin Netanjahu. A změny se zřejmě nevyhnou ani zahraniční politice, konrétně v otázce podpory Ukrajiny.

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 77% Andrej Babiš 23% hlasovalo: 8350 lidí informoval reportér Barak Ravid, Netanjahu v pátek třicátého volal prezidentovi Zelenskému. Tématem bylo hlasování v OSN, které mělo vyzvat Mezinárodní soudní dvůr, aby zveřejnil své stanovisko ohledně izraelské okupace palestinských teritorií. Tato rezoluce byla nakonec schválena, 87 zemí hlasovalo pro, 24 proti, 53 se zdrželo hlasování. Když se tato rezoluce před několika týdny řešila v komisi OSN, Ukrajina hlasovala pro. Dle informací Baraka Ravida od ukrajinských představitelů to bylo proto, že Izrael odmítl Ukrajině poskytnout pomoc s dodávkami zbraní. Což na ministerstvu zahraničí Izraele vzbudilo poměrně velkou nevoli a ukrajinský velvyslanec byl pozván „na kobereček“.

Netanjahu Zelenskému volal v rámci série hovorů, ve kterých přesvědčoval ty, kdo pro rezoluci dříve zvedli ruku, aby hlasovali proti nebo se hlasování alespoň zdrželi. Zelenskyj ovšem podle zdrojů z ukrajinské vlády na oplátku požadoval od Netanjahua informace, jak jeho nová vláda změní své stanovisko vůči Ukrajině a zda jí bude dodávat obranné systémy proti ruským raketám a íránským dronům. Netanjahu prý nic neslíbil, ale nechal vrátka otevřená pro budoucí diskusi. Což se údajně Zelenskému nelíbilo, takže neslíbil ani že bude hlasovat proti, ani že se zdrží. Místo toho řekl ukrajinskému vyslanci v OSN, aby se hlasování neúčastnil, aby dal vztahu s Netanjahuem šanci. Podle zdrojů z Izraele je jeho rozhodnutí zklamáním.

Dle Ravida dochází i k dalším změnám. Nový izraelský ministr zahraničí, Eli Kohen ve svém prvním projevu avizoval, že se politika vůči Ukrajině změní, a to směrem k větší vstřícnosti vůči Rusku. Konkrétně že hodlá v úterý hovořit s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Ravid dodává, že se bude jednat o první hovor ministrů zahraničí obou zemí od začátku invaze na Ukrajinu.

Také dle Ravida naznačil, že na rozdíl od svého předchůdce, Ja’ira Lapida (v současnosti lídra izraelské opozice – pozn. red.) nebude Rusko veřejně odsuzovat. Řekl doslova: „V otázce Ruska a Ukrajiny uděláme učitě jednu věc – budeme o ní méně mluvit na veřejnosti.“ Uvedl, že vytvoří návrh nové a především zodpovědné politiky vůči válce na Ukrajině, který hodlá prezentovat bezpečnostní radě. Humanitární pomoc Ukrajině bude dle ministra pokračovat.

Novinář připomíná, že se jedná o podstatnou změnu oproti přístupu Ja’ira Lapida. Ten byl zastáncem tvrdé linie vůči Rusku, odsuzoval ho veřejně a dokonce obvinil ruské vojenské síly z páchání válečných zločinů. Od začátku invaze také nepromluvil s Lavrovem a když byl od července do prosince dočasně premiérem, tak nemluvil ani s Putinem.

2 \ In his speech Cohen hinted that unlike his predecessor Yair Lapid he will not condemn Russia publicly. “On the issue of Russia and Ukraine we will do on thing for sure – speak less in public”