Janáčková táhne na Senát. Tuší zlo: Německo k nám bude sunout migranty. A pak?

Liana Janáčková je česká, resp. moravská politička, v letech 2004 až 2010 senátorka za obvod č. 70 Ostrava-město, v letech 2012 až 2016 zastupitelka Moravskoslezského kraje, bývalá dlouholetá starostka ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. V minulosti byla členkou ODS, v roce 2009 krátce místopředsedkyní strany Svobodní a v letech 2017 až 2022 byla místopředsedkyní hnutí NEZ. Nyní kandiduje pod značkou Svobodných do Senátu Parlamentu ČR.

Slovensku hrozí, že na něj dopadnou sankce ze strany Evropské komise. „Ty sankce vůči Slovensku jsou naprosto neuvěřitelné. Nesouhlasím s tím, a pokud bych se dostala do Senátu a hlasovalo se, tak rozhodně budu proti, protože takhle se nesmí chovat Evropská unie vůči členským státům,“ řekla kandidátka na senátorku Liana Janáčková k probublávajícím informacím, že Evropská komise chce sankcionovat Slovensko.

Liana Janáčková se vyjádřila i k odsouvání migrantů z Německa do zemí, odkud k našim sousedům přišli. Což nutně neznamená, že migranti dostanou letenku do Sýrie nebo do Afghánistánu. Německo prostě přesune migranty přes hranice do země, odkud k nim migrant přišel. Nyní je tak Německem velmi zatížené Rakousko, do kterého vrací část odmítnutých azylantů.

„Oni u nás nechtějí být. Teď u nás nechtějí být. Ale jestliže Německo začne vracet migranty, tak kam je budeme vracet my? Na Slovensko? Pak do Maďarska? Je to neřešitelné. A tím, jak jsme v područí Evropské unie, tak je tady budeme muset mít,“ zhodnotila Janáčková.

Co s tím, když na nás přece jen dopadne to, že k nám Německo přesouvá migranty? Jsou na to naše města a obce připravené? „To by byl opravdu problém, který by se měl řešit, ale který by měl být vyřešen už dopředu, a ne až ex post, až ta situace nastane. Budou-li vracet uprchlíky z Německa, tak se možná opravdu budou hromadit tito lidé u hranic a u našich radnic a nebudeme si s nimi vědět rady,“ zhrozila se Liana Janáčková, jež byla dlouho starostkou ostravského městského obvodu Mariánské Hory.

Lianu Janáčkovou do Senátu podporuje i bývalý prezident Václav Klaus. Podle Janáčkové ji podpořil i proto, aby se vyrovnaly síly v Poslanecké sněmovně. „Budeme se snažit změnit paritu sil v Senátu, to znamená, aby opozice a koalice byly aspoň v jakémsi poměru, a ne že opozice tam je v naprosto marginálním obsazení,“ vysvětlila svou kandidaturu Janáčková.

Proč lidé volí tzv. progresivní liberalismus? „Lidé se mají pořád dobře, a až nebude dobře, tak už bude pozdě,“ zhodnotila Janáčková. „Oni si ještě neuvědomují, že hrozí daleko horší propad hospodářství, horší propad životní úrovně.“

Proč se opoziční strany nespojují, aby měly silnější hlas, když mají podobnou politiku i rétoriku? „Mluvila jsem o tom i s panem prezidentem Klausem a shodli jsme se na tom, že se jedná o ega, velká ega představitelů těchto stran. Takže na jednu stranu to, že vzniklo SPOLU, de facto obdivuji,“ řekla Janáčková. A podotkla, že premiér Petr Fiala i za cenu umenšení vlivu a politiky ODS dosáhl součinnosti s dalšími „stranami velkého vlivu“.

A poukázala na součinnost stran z druhé strany barikády. „Teď jde společně SPD s Trikolorou a s PRO; akorát si nemyslím, že to společenství je čisté a upřímné,“ zhodnotila.

Posílala by Janáčková zbraně a munici Ukrajině? To rezolutně odmítla. „Já jsem zásadně proti posílání zbraní a munice na Ukrajinu, protože to vyvolává jedině další zabíjení a další nepokoje, další ztráty. Jsem pro humanitární pomoc, protože lidem, kteří trpí válkou, musíme pomáhat.“

Vyvolává současná vláda strach a nastoluje cenzuru? I tady má Liana Janáčková jasno. „Myslím, že u nás začíná čím dál víc působit strach; strach z toho, že když člověk něco řekne, může být potrestaný. Vždyť vláda reaguje nálepkováním. Koordinátor strategické komunikace lidí zastrašuje, vyhrožuje, dostáváme se do let před 89. rokem A i kvůli Evropské unii samozřejmě nastane socializace a federalizace unie. Lidi mají strach, lidi mají strach něco říct, a já se jim nedivím,“ rozpálila se Liana Janáčková beze strachu. Poukázala např. na kauzu v Prostějově, kde byla občanka předvolána policií k podání vysvětlení stran svého negativního postoje k vládě Petra Fialy. Janáčková odmítá takovou praktiku jako „neuvěřitelnou a absurdní“.

A poukázala v této souvislosti na přístup celé vlády Petra Fialy. „U nás je ministr vnitra, který to zřejmě podporuje, i když někdy říká něco jiného, ale jeho skutky směřují k tomu, aby tady byla cenzura, aby Foltýnové měli naprosto volnou ruku a aby vystrašili lidi, aby ti měli strach cokoliv říkat. A když někdo něco řekne, tak mu dáme za uši,“ pohoršila se Liana Janáčková.