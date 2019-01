Jaromír Soukup má dost slibování politiků. Zakládá hnutí LIST a vstupuje do politiky

„Již rok ve svých pořadech mluvím s nejvyššími politiky této země,“ začal. Přitom se mu, jak se pochlubil, podařilo politikům podsunout řadu důležitých témat. Jako první prý například upozornil na problém oligarchů v české politice. „Byl jsem první, kdo premiéru Babišovi řekl, že by velké zahraniční firmy neměly vyvádět peníze do ciziny a dělat si z českého daňového práva dobrý den,“ pokračoval.

Jeho názory prý padaly na úrodnou půdu. Řadě lidí byl prý tak protivný, že dokonce dostal poštou prázdnou nábojnici.

Jenže mu to nestačí. Ve svém pořadu si povšiml, že politici pořád říkají „mělo by se“. „A mě už to jejich ‚mělo by se‘ přestalo bavit,“ dodal. „Proto jsem se rozhodl, že sám vstoupím do politiky,“ ohlásil. Soukup zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa.

„Každý rok uvedu seznam věcí, které je potřeba změnit,“ plánoval. Zmínil například „trestní odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život“. Rovněž by měli být zodpovědní za to, že na kamarády a jejich firmy přenášejí to, co by měli dělat sami. „Prostě buďme vlastenci a braňme české národní zájmy,“ uzavřel Soukup ohlášení své kandidatury.

