Je tu nezdravě nekritická podpora Izraele, varuje profesor Drulák. A vysvětluje, o co tam jde Rusku

Podle Druláka vedení Ruska konflikt na Blízkém východě vyhovuje. „Odvrací pozornost od dění na Ukrajině. Navíc se na úrovni OSN a mezinárodního společenství vytváří koalice, která se orientuje protiizraelsky, a tudíž i protiamericky,“ řekl v pořadu K věci k izraelsko-palestinskému konfliktu někdejší diplomat.

Ovlivňování dění na Blízkém východě podporou palestinských radikálů není ale záměr. „Myslím, že je zcela absurdní tvrdit, že je Hamás jakási loutka Ruska. Tím, že přijalo představitele této organizace, chtěl dát Kreml najevo, že opouští dřívější proizraelskou politiku. Izrael se totiž staví jasně proti ruské invazi na Ukrajinu,“ připomněl Drulák.

Čím si Drulák vysvětluje, že většinová společnost v Česku podporuje Izrael, ale naopak dále na Západ roste spíše podpora Palestiny. „Česká společnost je v tomhle poměrně vychýlená. U nás ve veřejném prostoru se Izrael těší jednoznačné podpoře, řekl bych až nekritické podpoře, bez ohledu na to, co dělá. Do určité míry je to dáno historickými důvody. Je to dáno i tím, že řada lidí se bojí říct o Izraeli trochu něco jiného než tu jednoznačnou chválu, protože když se do toho někdo pustí, tak mu hrozí hned označení jako antisemita, což není něco, o co by někdo stál,“ poznamenal.

„Určitá empatie s Palestinou a kritika Izraele, jak není schopen řešit ten palestinský problém, je podle mého názoru naprosto legitimní,“ míní Drulák. „Nicméně, není tu ta propalestinská část společnosti. Takže česká podpora Izraele je v tomto naprosto jednoznačná, řekl bych až nezdravě nekritická,“ dodal Drulák. Nemyslí si, že by v Česku hrozila eskalace náboženský motivovaných sporů: „Může docházet k jednotlivým případům, ale v české společnosti pro to chybí zázemí. Česká společnost se s antisemitismem vypořádala a nemyslím si, že by tu byla živná půda pro antisemitské útoky, na rozdíl od Francie, Německa a dalších západních zemí.“

Zároveň nevylučuje, že regionální eskalující konflikty mohou přerůst v konflikt světových hráčů. „A to zejména tehdy, když ony velmoci stojí za znepřátelenými stranami. Může k tomu dojít na Ukrajině, ale i v případě Izraele,“ řekl Drulák s tím, že otázka visí na možném zapojení Íránu, popřípadě Turecka. K válce na Ukrajině poznamenal, že ta válku s Ruskem „nemůže ustát“. „Proti sobě nyní stojí výroba střeliva a zbraní západních zbrojovek – a vůči tomu ruská produkce, v níž spočívá síla celé země,“ doplnil.

Pro obavy z celosvětového střetu ale nevidí důvod, protože dosud se nejsilnější světové státy stavějí ke konfliktu velmi zdrženlivě. „Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít ke střetu, o němž se hovoří jako o třetí světové válce,“ míní profesor Drulák.