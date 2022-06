Jourová: Přemlouvají mě, ať kandiduju na Hrad. Před spaním jsem na to myslela

Česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová v rozhovoru pro MF Dnes oznámila Čechům, ale i dalším Evropanům, že v zimě rozhodně nebudou mrznout. Přislíbila všem, že EU plyn sežene. Ale přiznala, že to bude hodně drahý plyn. I to je však lepší, než nemít žádný plyn. Pár slov řekla i ke své případné prezidentské kandidatuře.

„Vždycky máme něco v šuplíku, zejména další osoby a entity na sankční seznamy. A samozřejmě musíme co nejdříve začít jednat o zákazu dovozu plynu. To myslím, že visí ve vzduchu dlouho a připravujeme se na to,“ začala rozhovor Jourová, ale odmítla říct, kdy by k zákazu dovozu ruského plynu mohlo dojít, neboť si prý netroufá odhadnout, kdy evropská sedmadvacítka najde shodu.

Na vybudování plynové infrastruktury půjdou podle Jourové dosud nevyužité postcovidové peníze původně určené na podporu evropských ekonomik. Peníze půjdou na zásobníky na LNG, investice do obnovitelných zdrojů a tak dále. Celkem jde o zhruba 210 miliard eur.

EU má podle ní krizi pod kontrolou.

„Má ji pod kontrolou do té míry, že můžeme zaručit Evropanům, že se bude topit, ale nemůžeme do velké míry ovlivnit ceny. Vidíme, že když budeme diverzifikovat dodavatele například u LNG z Afriky, z východu Asie nebo ze Spojených států, tak to samozřejmě bude dražší. Ale děláme maximum, abychom byli připraveni. I na rychlé akce ze strany Ruska,“ uvedla Jourová.

Pár slov věnovala i situaci na Ukrajině.

Oznámila, že během českého předsednictví by Ukrajině teoreticky mohl být udělen kandidátský status, ale než se Ukrajina opravdu stane členským státem EU, uplyne ještě něco vody, neboť je třeba trvat na to, aby na Ukrajině po válce fungoval právní stát, aby byla dodržována lidská práva a aby justice jednala opravdu nezávisle na různých tlacích.

Vedle toho bude třeba znovu vybudovat infrastrukturu zdevastovanou ruskými vojsky.

„Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyčíslil požadavek na 600 miliard dolarů. Devastace ale pokračuje, takže je jasné, že stejně jako teď v reakci na ruskou agresi vznikla globální aliance, že v tomto duchu se bude muset pokračovat i při obnově Ukrajiny,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise.

Nakonec zmínila i svou možnou prezidentskou kandidaturu.

„Od úvah k tomu, že zavolám prvnímu člověku ,Pojď mi dělat šéfa organizačního týmu', je asi tisíc světelných let. Lákalo by mě to, ale vždycky se zase uklidním. Jak říká pan prezident, člověk se nerozhoduje, ale musí být přemlouván a mě i teď přemlouvají lidé, abych do toho šla. Třeba zrovna včera se to někomu poměrně dobře dařilo, tak jsem uléhala s tím, co kdyby…“ naznačila.

Jenže jedním dechem dodala, že v tuto chvíli svou případnou prezidentskou kandidaturu považuje už za vzdálenou.

Očekává prý, že se do boje o Hrad zapojí šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Věra Jourová kdysi bývala místopředsedkyní ANO.

