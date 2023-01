Jste placen z USA. Drulák v TV rozkrýval Pavla i mnohem víc

Na CNN Prima News komentovali Pavlův telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu politolog Petr Boháček a diplomat Petr Drulák. Drulák mínil, že ČR by s Tchaj-wanem měla udržovat ekonomické vztahy, ale měla by se držet politiky jedné Číny. Boháček namítal, že pokud chce východní Evropa pomoc od Američanů s Ruskem, musí jim pomáhat v oblasti Indopacifiku. A pak se diskuse stočila k Ukrajině a mírové iniciativě. Došlo na vážná obvinění.

reklama

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 92% Nechci 5% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6540 lidí byl telefonát tchajwanské prezidentce. Pavel jí poděkoval a ujistil ji, že Tchaj-wan a Česká republika sdílí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budeme dále posilovat naše partnerství. Což se Číně z pochopitelných důvodů nelíbí. „Čínské ministerstvo zahraničí telefonicky kontaktovalo naše kolegy ze zastupitelského úřadu v Pekingu. Čínská strana vyjádřila znepokojení nad mediálními informacemi o připravovaném telefonátu zvoleného prezidenta s tchajwanskou prezidentkou,“ uvedla pro iDnes mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová.

Politolog Petr Boháček k tomu na CNN Prima News doplnil, že to není jen telefonát s tchajwanskou prezidentkou, ale i s Volodymyrem Zelenským a Andrzejem Dudou. Z toho soudí, že Pavel ctí zahraniční politiku české vlády, na rozdíl od Miloše Zemana. „Což nám bude dávat mnohem větší váhu, mnohem větší výtlak na mezinárodním poli, protože ta pozice prezidenta samozřejmě má nějakou váhu,“ zhodnotil.

A osobnostně? „Já si troufám tvrdit, že od doby Václava Havla jsme neměli větší a silnější osobnost v tom evropském a mezinárodním kontextu na pozici prezidenta republiky. A Petr Pavel takovou osobností je. Pokud máme takto významného respektovaného reprezentanta, tak to pro Českou republiku bude veliká změna,“ dodal.

Diplomat a bývalý velvyslanec Petr Drulák uznává, že Tchaj-wan je pro ČR důležitý obchodní partner a udržování obchodních vztahů je důležité. Ale dodal, že vztahy na prezidentské úrovni jsou problematické, protože Česká republika neuznává Tchaj-wan jako samostatný stát v rámci politiky jedné Číny.

„Pokud se nastupující prezident snaží tuto politiku nějakým způsobem měnit, tak můžeme očekávat další komplikace v česko-čínských vztazích a ptát se, kde je vlastně český zájem. Já tam vidím jednoznačný americký zájem. Protože Amerika se snaží v posledních letech rozehrávat Tchaj-wan proti Číně. A český zájem je někde úplně jinde, ten je v udržování dobrých ekonomických vztahů jak s Tchaj-wanem, tak s Čínou. A těmito kroky se to bude pouze komplikovat,“ usuzuje Petr Drulák.

Boháček nesouhlasil, dle něho je Čína na jedné barikádě s Ruskem, je asertivnější, takže čeští partneři v regionu jako Jižní Korea nebo Japonsko se musí starat o svou bezpečnost. Takže se prý na Čínu skrz Tchaj-wan musíme „dívat jinak“.

Fotogalerie: - Generálovo vítězství

„Je tady jasný český zájem. Pokud my chceme jako Česká republika, jako Evropa, aby nám Spojené státy pomohly s naší největší bezpečnostní výzvou, to je Rusko, a my opravdu potřebujeme, aby nám s ní pomohly, tak my také musíme přemýšlet nad tím, jak my pomůžeme jim s jejich největší bezpečnostní výzvou. A to je nyní Čína a její asertivní chování v Indopacifiku,“ tvrdil Boháček s tím, že politika jedné Číny zůstává zachována. Ale ČR prý může přidávat k otevírání vztahů s Tchaj-wanem.

Drulák vystoupil proti tomu, aby spojenectví s USA znamenalo totální převzetí jejich vidění světa a také aby ČR kopírovala vztahy USA s jejich rivaly. Kritizoval, že ani vláda, ani nový prezident nejsou schopní rozlišit, kde se zájmy USA a ČR překrývají a kde se odlišují.

Boháček mínil, že postoj ČR vůči Ukrajině dává najevo, jak by se ČR zachovala v případě invaze ze strany Číny.

Že Tchaj-wan v ČR investuje více než Čína komentoval Drulák tak, že česká ekonomika je provázaná s německou a pro tu je Čína nejvýznamnější partner. „Na Číně závisíme v mnoha důležitých komoditách a v mnoha důležitých výrobcích,“ připomenul a vyzval k opatrnosti, aby si Česko nepřivodilo zbytečné škody.

Podle politologa je správné, že první telefonáty Petra Pavla byly s polským a ukrajinským prezidentem. „Myslím, že tam se hraje o osud Evropy a České republiky.“ Pavel prý symbolizuje „vzedmutí východní Evropy“ a převzetí zodpovědnosti do svých vlastních rukou. „Nyní jsme my iniciátoři bezpečnostních záležitostí vůči Ukrajině v Evropě a nemůžeme se spoléhat, že ty tradiční západní země, Francie a Německo všechno vyřeší za nás,“ doplnil. Z hlediska bezpečnostního to tedy vnímá pozitivně.

Drulák nesouhlasil, jedná se dle něho o americký pohled, ze kterého jsou krizová teritoria okolo Ruska a Číny Ukrajina a Tchaj-wan. „Generál Pavel ukazuje svůj zájem přesně tak, jak odpovídá americkým představám. Ne českým představám. Z českého hlediska jsou samozřejmě naše priority ve střední Evropě, jsou to naši sousedé. Nikoliv Ukrajina, nikoliv Tchaj-wan,“ pravil. Uznal, že situace na Ukrajině je nebezpečná a ohrožuje střední Evropu. Ale to na tom, že hlavní partneři ČR jsou její sousedé, nic nemění.

Fotogalerie: - Volby v Mladých Bucích

Podle Boháčka nebude Pavel určovat zahraniční politiku, ale bude s vládou v symbióze. A ČR by podle něj dále měla podporovat Ukrajinu a nevzdávat se „autoritářskému pohledu na svět“. „Jak doporučuje pan Drulák v jeho iniciativě,“ obvinil diplomata. Je podle něho dobře, že vznikají iniciativy, které mluví o spravedlivém míru. „Spravedlivý mír je to, že Rusko ihned odejde z celé Ukrajiny, z Donbasu, z Krymu, že se začneme bavit o reparacích Ruska vůči Ukrajině a že se začneme bavit o vyšetřování všech válečných zločinů, které se na Ukrajině staly,“ prohlásil Boháček.

Drulák odpověděl, že Boháčkova slova nevímá jako kritiku, ale jako vyloženou dezinformaci. „Tam nikde není napsáno, že podporujeme autoritářský pohled na svět. Já myslím, že se tím prokazuje, že organizace AMO (do které Petr Boháček patří – pozn. red.) je podporována z amerických veřejných prostředků na informační válku a pan Boháček tuhle roli velmi dobře plní,“ odvětil.

Doplnil, že jejich mírová výzva volá po co nejspravedlivějším míru pro Ukrajinu a že jim záleží na tom, aby Ukrajina dopadla co nejlépe. „Ale prostě říkat, že budeme vést válku do té doby, než na Ukrajině nebude jediná ruská noha, to prostě není recept na to, aby to dopadlo dobře. Aby Ukrajina dokázala přežít, v nějaké podobě,“ prohlásil kategoricky.

Boháček mu obvinění vrátil a prohlásil, že iniciativě určitě nejde o ochranu obyvatel před dopady té krize. Ale prý jsou „fascinováni ruským režimem“. „Z toho vychází a myslím, že je rozhodně v zájmu České republiky a její bezpečnosti, aby Ukrajina naplnila celé své území,“ řekl závěrem.

Psali jsme: Sebrat nyní Rusům Krym? To by bylo zlé. Generál Šándor tuší následky „Stíhačky Ukrajině ne. Závody ve zbrojení ne.“ Scholz se šprajcnul. Šili na něj boudu Nový začátek pro Putina. Druhé kolo války, vše je možné. Expert chladí Kyjev „Pro ně peníze jsou.“ Oblíbený starosta napsal o Ukrajincích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama