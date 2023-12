Karneval krys. Jozef Banáš se rozpovídal o dnešní politice

Slovenský spisovatel a bývalý politik Jozef Banáš radí lidem, aby raději přestali sledovat politické dění, protože jde stejně jen o „karneval krys“. Politici totiž podle něj ve skutečnosti vůbec nebojují za občany, ale vždy jim jde jen o moc. „Je to stále o tom stejném, jak se dostat k moci a jak si udržet moc, a ti občané, kteří tam házejí ty hlasy, to je všechno jenom taková stafáž, aby se ti politici k moci dostali,“ prohlásil Banáš, že by se lidé neměli spoléhat na politiky a stát, ale postarat se o sebe sami.

reklama

Banáš letos vydal nový román Karneval krys a v rozhovoru pro Inovaci republiky uvedl, že politika je také takový karneval krys. Lidé by politiku proto neměli tolik sledovat, protože to jen zbytečně budí velké vášně a rozděluje společnost.

„Lidem doporučuji, aby si zachovali nějakou normálnost, aby si zachovali vnitřní integritu a nějakou radost ze života. Radši ať to nesledují, ty politické komentáře a rozhovory a zpravodajství. Protože to je stále o tom stejném, jak se dostat k moci a jak si udržet moc, a ti občané, kteří tam házejí ty hlasy, to je všechno jenom taková stafáž, aby se ti politici k moci dostali,“ má jasno Banáš.

„Radši ať se lidé věnují rodině, přátelům, svému vnitřnímu klidu a přírodě. Pokud máte nějaké stresy, tak běžte do přírody, protože tohle se stále opakuje. A tím, že se o to zajímáme, tak to energeticky stále podporujeme, samozřejmě, protože politika je nejlepší tehdy, když lidé ani nevědí, kdo je prezident, premiér, ale vše funguje a lidé mají pocit, že to funguje,“ tvrdí spisovatel.

Banáš doufá, že se politická situace nejen na Slovensku v příštím roce uklidní.

„Ale je to o lidech, musíme posouvat svoje hodnoty a pracovat sami na sobě. Jak řekl Tomáš Baťa: ‚Pokud chceš vybudovat velkou firmu, nejdříve vybuduj sám sebe.‘ Pokud sami nebudeme pracovat, tak se to nikam neposune, to budeme pořád ukazovat na politiky, na novináře, na faráře, na učitele a kvůli těm všem se já nemám dobře. Ale my si musíme vzít svůj osud do vlastních rukou,“ dodal s tím, že má dobrý pocit z roku 2024, že se jak na Slovensku, tak v západní civilizaci jako celku věci uklidní, že přibude u lidí duchovních hodnot a budou klesat ty materiální.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Slušný člověk se nemůže živit politikou aneb Státníkem se člověk nestává, státníkem se člověk rodí „Schyluje se k pr*seru. Očištění. Lží už je moc.“ Jozef Banáš k ČR i světu „Zloději versus hlupáci.“ „Ponesou důsledky.“ Jozef Banáš o dnešku, migraci či Ukrajině „Práce dělá muže, šetři slovy.“ Tak to Baťa ještě neviděl českou politiku... Babiš bavil na křtu nové knihy Josefa Banáše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama