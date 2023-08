Každý svého štěstí strůjce. V OSN chtějí dát dětem klacek na vlády

Podle výboru OSN mají děti mají právo na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí. Zhoršování životního prostředí spojené se změnami klimatu je pak dle aktualizovaného dokumentu formou strukturálního násilí na dětech. Státy by proto měly začlenit právo dětí na čisté životní prostředí do svých právních předpisů a pomoci jim bojovat se změnou klimatu právní cestou. I to může dětem pomoci stát se „strůjci vlastního osudu“.

reklama

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4243 lidí dokument o ochraně práv a dětí, aby posílil jejich roli v boji proti změně klimatu. „Děti mají právo na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí. Toto právo je v Úmluvě implicitně obsaženo a přímo souvisí zejména s právem na život, přežití a rozvoj, na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví, včetně zohlednění nebezpečí a rizik znečištění životního prostředí, na přiměřenou životní úroveň a na vzdělání, včetně rozvoje úcty k přírodnímu prostředí,“ píše se nově v dokumentu.

Tento dokument klimatickou krizi označil za násilí na dětech. „Zhoršování životního prostředí, včetně klimatické krize, je formou strukturálního násilí na dětech a může způsobit sociální kolaps v komunitách a rodinách. Chudoba, ekonomické a sociální nerovnosti, nedostatek potravin a nucené vysídlení zvyšují riziko, že děti budou vystaveny násilí, zneužívání a vykořisťování.“

Finanční potíže chudších rodin spojené se zhoršením klimatu pak pro děti představuje zátěž, jež následně může zvýšit jejich zranitelnost proti genderově podmíněnému násilí, dětským sňatkům, mrzačení ženských pohlavních orgánů, dětské práci nebo například náboru do zločineckých a extremistických skupin. „Děti musejí být chráněny před všemi formami fyzického a psychického násilí,“ doplnil dokument.

Výbor OSN v dokumentu státy vyzývá k přijmutí meziodvětvových opatřeních pro „řešení příčin násilí na dětech spojených se zhoršováním životního prostředí“. „Státy by měly začlenit právo dětí na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí do svých vnitrostátních právních předpisů a přijmout odpovídající opatření k jeho provádění s cílem posílit odpovědnost,“ vyzývá výbor státy k realizaci následných opatření.

Fotogalerie: - Pieta u Rozhlasu

Mezi tato opatření patří například transformace průmyslového zemědělství tak, aby produkovalo zdravé a udržitelné potraviny, ukončení využívání uhlí, ropy a zemního plynu a zajištění přechodu na obnovitelné zdroje energie. Stejně tak by státy měly zajistit přístup dětí k právní ochraně mimo jiné i „odstraněním překážek, které dětem brání v tom, aby samy zahájily řízení, úpravu pravidel způsobilosti k právním úkonům a posílení pravomocí vnitrostátních institucí, které mají mandát přijímat stížnosti od dětí“.

Tyto procesní prvky dle výboru mají velký význam pro podporu dětí, aby se „staly strůjci svého osudu“.

„To by je rozhodně mohlo posílit, protože nyní existuje plně formulovaný soubor pokynů, který vše shrnuje na jednom místě,“ uvedla předsedkyně výboru Anna Skeltonová s nadějí, že z dokumentu budou čerpat jak tvůrci politik, tak i podniky. Dále v prohlášení sdělila, že pokyny uvedené v dokumentu mohou mít „velký a dalekosáhlý právní význam“, protože jasně stanoví povinnosti vlád chránit děti před škodami životního prostředí, informovala BBC.

Výbor obdržel 16 331 příspěvků od dětí ze 121 zemí, které se podělily o dopady zhoršování životního prostředí a změny klimatu na jejich životy a komunity.

Do národních plánů států by měly být též zahrnuty „legislativní, regulační a institucionální rámce, včetně předpisů týkajících se podnikatelského sektoru“, které budou účinně chránit zdraví dětí. Tyto normy by měly odpovídat pokynům Světové zdravotnické organizace (WHO). „Zdravotní normy v oblasti životního prostředí by měly být v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky a všemi příslušnými mezinárodními pokyny, jako jsou pokyny stanovené Světovou zdravotnickou organizací, a měly by být přísně vymáhány,“ rovněž stojí v dokumentu.

Psali jsme: Benzín za pohádkové ceny. Norsko kašle na aktivisty a Čech závidí „To neskončí dobře.“ Průlom: Klimatický teror odhalen v prestižním listu Důchodcům seberou, církev dostane? Profesor Šesták si všiml, komu jde koalice na ruku Skopeček (ODS): Timmermans je symbolem a hlavou agresivní zelené ideologie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama