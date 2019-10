Kellnerova TV Nova? Smutný den, píše Jakub Janda. A expertova temná očekávání...

Svátek vzniku Československa zprávou o ovládnutí Novy Petrem Kellnerem některým lidem zřejmě zhořkl. Jedním z nich je i Jakub Janda, ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty. Dnešek nazval „smutným dnem pro suverenitu České republiky“. A tvrdí: „Ovládnutí Novy hlavním českým partnerem komunistické Číny je minimálně stejně strategicky důležité jako ovládnutí MAFRA Agrofertem.“

Ještě předevčírem byl přitom Janda plný naděje a mínil: „Čeští vlastizrádci pracující pro ruské a čínské zájmy pomalu ztrácí půdu pod nohama.

Loď se pomalu potápí na mnoha frontách, žně končí.

Budou poslední zoufalé pokusy o silný tlak na jaderné bloky pro Moskvu a vykostění kybernetického úřadu pro Peking, ale pomalu prohrávají.

A ti co jim v Česku slouží se pomalu začínají bát. Což je skvělá zpráva.

Jako svobodná společnost se bráníme.“

Anketa Existoval v Československu doopravdy jeden československý národ? Ano 61% Ne 39% hlasovalo: 1087 lidí Forum24 se ozval Jan Jandourek s tvrzením, že nákupem CME se naplnily „obrozenecké touhy“, že média u nás by měla mít české majitele. „Trochu se nedomyslelo, že zdejší majitel může mít také své vlastní zdejší zájmy, a to včetně zájmů politických. Také to, že taková média něco stojí, takže si je koupí jen někdo skutečně majetný,“ dodává. Kellner se teď podle něj zařadí mezi další miliardáře-vlastníky médií jako Andrej Babiš, Zdeněk Bakala nebo Daniel Křetínský.

„Kellner se sice tváří, že do zdejší politiky nezasahuje, ale těžko věřit, že prezident Zeman letěl Kellnerovým letadlem zpět ze státní návštěvy Číny jen proto, že pro hlavu státu ve vládním speciálu neměli místo. Také jeho peníze pro Institut Václava Klause nebudou zřejmě určeny jen pro potěchu staršího pána, co už není v politice,“ říká Jandourek a dodává, že pokud bude mít Kellner nejsledovanější komerční televizi, je možné očekávat „skutečnou reality show“.

Trochu jiný pohled nabídl analytik Jan Potůček, kterého na toto téma zpovídal Deník N. „Je to zajímavá integrace dosavadních mediálních služeb PPF a televize Nova. Na českém trhu může být zajímavé spojení O2 TV a televize Nova. Nova má silné volně šířené programy. Vždy ale měla snahu nabízet i placené stanice. Například na poli sportovního vysílání by bylo zajímavé spojení Novy Sport a O2 TV Sport,“ tvrdí analytik.

Podle něho se bude stupňovat snaha nabízet obsah formou placených služeb. „Těch volně šířených bude minimum. Budou to takové ty základní programy jako Nova nebo Nova Cinema. Možná dojde k redukci některých nově šířených programů Novy. Bude tam snaha nabízet exkluzivnější obsah za peníze,“ říká v rozhovoru. Zda odkoupení povolí Evropská komise, je dle něj otázka, vzhledem k tomu, že PPF už je v současnosti velkým hráčem na poli telekomunikací, které už dost dobře nejde oddělit od médií. Fotogalerie: - Johnova kancelář

Na druhou stranu, dle Potůčka Češi nejsou zvyklí za televizi platit, a pokud by část obsahu Novy skončila za bariérou placeného obsahu, dá se podle něj očekávat pokles výnosů z reklamy.

Pokud jde o důvod, proč Kellner Novu koupil, dle Potůčka je to stejná snaha jako u dalších investičních skupin. Silné médium jim podle něho pomáhá v prosazování jejich zájmů a může sloužit k obraně proti útokům na jejich podnikání. „Média mají jako pojistku pro případ, že by došlo k nějakému útoku nebo snahu třeba zastavit politiky v ovlivňování jejich byznysu nebo snižování jejich zisku.Vidíme to i na příkladu Agrofertu a Andreje Babiše, který také nemusel kupovat Mafru. Určitě to není byznys, který by mu vydělával slušné peníze. Je to vyloženě vlivový nástroj,“ říká Jan Potůček a dodává, že i když je CME prosperující společností, zisky, které PPF realizuje v jiných oblastech, jsou dle něho mnohem větší.

