Klempíře rozesmály kopance za knihovny. A tak poslal svůj vlastní vzkaz

Veřejná debata se strhla kolem údajného záměru ministerstva kultury zrušit dotační program Česká knihovna. Ministerstvo informovalo, že si uvědomuje význam podpory knihoven a projektu České knihovny, v poslední době se ale ukázalo, že systém má slabiny, které je potřeba otevřeně pojmenovat.
„Stát dlouhodobě nakupuje knihy centrálně, nicméně dosud nebylo systematicky sledováno, jak intenzivně jsou tyto tituly skutečně půjčovány. Tedy kolik mají výpůjček a jestli nezůstávají nevyužité v knihovnách. Nemáme dostatečně přesná data o tom, zda vynaložené státní prostředky vedou k reálnému čtení,“ stojí ve vyjádření.
Dále se uvádí, že cílem ministerstva není knihovnám podporu odebírat nebo ji oslabovat. „Naopak usilujeme o to, aby systém fungoval co nejlépe a aby veřejné prostředky skutečně co nejvíce podporovaly čtenáře i samotné knihovny. Víme, že regionální knihovny už většinu těchto dat automaticky sbírají. Problém je spíše v tom, že na úrovni ministerstva nejsou propojena a vyhodnocována. Zda s nimi předchozí vedení systematicky pracovalo, nemůžeme s jistotou posoudit, protože jsme neměli k dispozici ucelený obraz z předchozího období,“ vysvětlují ministerští úředníci.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
I proto byla letos tato forma podpory dočasně přehodnocena. „Nejde o krok směrem k omezování podpory, ale o snahu nastavit systém tak, aby byl dlouhodobě stabilní, transparentní a opřený o reálná data. V tomto kontextu si zároveň uvědomujeme i širší podmínky fungování knihoven a jejich pracovníků. Na začátku letošního roku proto došlo ve spolupráci s dalšími resorty k navýšení platových prostředků ve veřejné sféře, které se promítlo i do oblasti knihoven. Tento krok vnímáme jako jednu z nutných součástí stabilizace sektoru, nikoli jako jediné řešení jeho potřeb,“ vysvětluje ministerstvo.
Už v příštím týdnu se jeho zástupci sejdou s vedením Moravské zemské knihovny, která má tuto agendu na starosti, a budou situaci dále řešit. Cílem je najít takové řešení, které bude dávat smysl jak knihovnám, tak čtenářům.
„Podpora knihoven pro nás zůstává prioritou. I proto v nejbližší době představíme tzv. knihovnickou trojnovelu, na kterou velká část knihoven dlouhodobě čeká,“ ujišťuje ministerstvo.
Organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Sdružení knihoven ČR uvedly, že dotační program Česká knihovna po dobu 27 let tvořil pilíř podpory původní české literatury a nekomerční tvorby ve veřejných knihovnách.
„Tento program, zajištěný Ministerstvem kultury ČR a realizovaný Moravskou zemskou knihovnou, představoval unikátní a ekonomicky efektivní mechanismus, jak do fondů zejména malých regionálních knihoven dostat kvalitní umělecká díla, českou ilustrovanou beletrii pro děti a mládež či vědecké tituly o literatuře,“ stojí ve vyjádření, které podepsali Roman Hájek, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, a Tomáš Řehák, předseda Sdružení knihoven ČR.
Zrušení programu podle nich znamená významné oslabení akvizičního potenciálu v regionech. „Pro průměrně 600 zapojených knihoven znamenal program každoročně jistotu přísunu kvalitních novinek, na které jejich vlastní rozpočty často nedostačují,“ stojí v dopise.
Zmíněno je také ohrožení vydavatelů původní tvorby. „Pro cca 40–60 nakladatelů projekt každoročně zajišťoval garantovaný odbyt pro tituly s vysokou uměleckou hodnotou, ale nižším komerčním potenciálem,“ tvrdí knihovníci, podle nichž dojde k omezení dostupnosti kvalitní české literatury široké veřejnosti.
Opozice: Motoristé se chovají jako barbaři
Vyjádřili se také opoziční poslanci. „Motoristi se fakt chovají jak barbaři nejen v politice, ale bohužel i v kultuře. To, že knihy nepálí, může být pro nás čtenáře jen slabou útěchou,“ napsal bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Česká republika má podle něj „jedno vskutku chvályhodné prvenství a fakt to není konzumace alkoholu na hlavu“. ČR má podle politika nejhustší síť veřejných knihoven na světě.
„Veřejných knihoven je tu totiž přes 6000. Když k tomu připočteme ještě odborné a školní knihovny, je to přes 12 000 institucí vědění, setkávání. Knihovny nehledě na dobu tvoří zásadní pilíř naší kultury a vzdělanosti. V regionech to platí obzvlášť. Průměrný počet přečtených knih u člověka nad 15 let je 10 knih za rok. Knihovny jsou místa, kde řada mladých lidí začíná s četbou. Kam rodiče přivádějí své děti, nejen aby je utrhli od obrazovek televize a tabletu, ale také proto, že v dnešní ekonomické situaci jsou výpůjčky zásadní alternativou koupě ne úplně levných publikací v už tak zatížených rozpočtech domácností. To platí i pro dospělé a seniory,“ soudí Bartoš.
Jeho příspěvek na síti X pokračuje: „Když se navrhoval rozpočet, byl jsem za ministrem Klempířem a říkal jsem mu, že jsme měli připravený pozměňovací návrh, který by přidal knihovnám (a nejsou to z pohledu rozpočtu ani veliké peníze), ale vzhledem k tomu, že jsme neměli garanci, že případná změna by skutečně nakonec skončila u knihoven, chápu jako důležitější, aby měl na paměti důležitost fungování těchto institucí vědění a kultury on sám. Mluvil jsem buď do a nebo o dopadech rozhodnutí jeho resortu ministr neví. Desetitisíce letáků ze supermarketu lidem na rozdíl od FT nestačí. Tohle není o dotacích pro nějaký papaláše, ale o zajištění kultury v regionech pro široké masy.“
Připomněl, že zrušený program Česká knihovna obsluhoval okolo 600 převážně malých knihoven, které nemají veliké rozpočty a kde si navíc tyto instituce nezvládnou samy vybrat mezi hodnotnými tituly. A program je podle něj samozřejmě atraktivní i z pohledu nakladatelů, neboť česká literatura tohoto formátu není sama o sobě nikdy bestsellerem.
„Program fungoval bezmála 30 let. Není zde racionální důvod, aby nepokračoval a nebyl spuštěn ještě letos. Spolu s poslankyní Andreou Hoffmannovou, bývalou ostravskou náměstkyní primátora pro vzdělávaní, která má kulturu a školství za Piráty ve sněmovně v gesci, jsme oslovili dotčené organizace a subjekty a domlouváme pracovní setkání ve sněmovně se zástupci knihoven, SKIP, Svazu českých knihkupců a nakladatelů, spisovatelů, a zejména politiků, kteří pochází z celé země a za regiony jsou i zvoleni. A to nehledě na to, zda jsou či nejsou koaliční či opoziční. Věřím, že i ministr kultury by si měl jednotlivé stakeholdery vyslechnout (i když se tak na kulturní tripartitě jistě od zástupců knihoven děje) a zvědět, že se realizace programu v tomto roce i přes rozpočtové provizorium stihnout dá. Kde je vůle, je i cesta. Věřím, že se i čtenáři se za své knihovny v budoucnu případně postaví,“ uzavřel Bartoš.
Klempíř: Většinou na hejty nereaguju
Poslanec Michal Kučera (TOP 09) si servítky nebral. „Teď jsi mě fakt naštval, Klempíři! Vykašlat se na podporu míst, kde si může číst a vzdělávat se každý bez ohledu na věk nebo finanční možnosti je neuvěřitelně krátkozraké! Knihovny odvádějí skvělou práci. Nejen ve městech, ale hlavně regionech. Knížky jsou tak dostupné skutečně každému a každý si tak může najít ke čtení cestu. Já do knihovny chodím od šesti let. Pravidelně a dodnes,“ napsal na síti X.
„Těžko se tomu věří, ale Oto Klempíř opravdu ‚vyřešil‘ Českou knihovnu. Skoro 30 let existující unikátní projekt na podporu čtení dobrých knížek zmizel. Mně to hlava nebere . Aspoň podám na pana ministra interpelaci s apelem, aby ČK vrátil,“ vyjádřil se poslanec a Klempířův předchůdce v křesle ministra kultury Martin Baxa (ODS).
„Většinou na hejty nereaguju, protože jsou mimo. Nicméně, nálet tzv. ‚lepšolidí‘, kteří se, jako jeden muž nebo žena, postavili za knihovny, které údajně ničím, už mě svou hloupostí (hranou či opravdovou) skutečně rozesmál. Chci všechny, kteří mají obavy, ujistit, že projekt České knihovny má v našem systému své zásadní místo a počítáme s ním i do budoucna,“ ujistil ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).
Dále uvádí: „Napsal jsem tři básnické sbírky, knihy miluju, čtu je. Obdivuji Donnu Tartt a její překladatele, speciálně Davida Petrů za Stehlíka. Četbě zdar a každému napsanému slovu v knihách zvlášť.“
A přidal post scriptum: „Pro malou představu, jaké knihy podpořil v této výzvě můj předchůdce minulý rok: Visibilium et invisibilium, Úvahy o literárních reflexích metafyzična, Obraz Žida v písňovém folkloru českých zemí... a tak.“
Doplnil také citát spisovatele Umberta Eca: „Kouzlo knihoven není v tom, že člověk všechny knihy přečte, ale že je může číst.“
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku