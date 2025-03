Kniha jde do stoupy, i když šla na dračku. Angažovaný Albatros se stydí za ženské tělo

V roce 2021 vydalo nakladatelství Albatros media knihu spisovatele Jana Žáčka s názvem Fotbalový král. Příběh o vyrůstajícím chlapci obdivujícím Josefa Bicana byl s podtitulem „prostě nebejt poseroutka“ v nabídce až do tohoto týdne.

Když na titul na webu Albatros media kliknete nyní, objeví se hláška, že stránka nebyla nalezena. Vydavatelství se totiž rozhodlo knihu z nabídky zcela stáhnout.

Sám autor sdílel na sociálních sítích dopis, který mu k tomu napsal šéfredaktor: „Dovolte mi, abych vás informoval, že z důvodů opakovaných stížností čtenářů, které jsme vyhodnotili jako oprávněné, a na základě morálních hodnot společnosti Albatros media se vedení firmy rozhodlo s okamžitou platností stáhnout vaši knihu Fotbalový král z trhu.“

Jak to bylo se stížnostmi čtenářů, lze zrekonstruovat třeba podle hodnocení na webu Databazeknih. Po dobu tří let se tam objevila pouze tři hodnocení, dvě kladná a jedno záporné. Počínaje datem 28. 2. 2025 se na stránce objevilo hned patnáct výrazně negativních komentářů.

„V knize autor předává dětem, zde mladým chlapcům, že toxické a nebezpečné chování je v pořádku. Učí je, že je v pořádku obtěžovat dívky a vidět je jako objekt. Pro Vaše děti naprosto nevhodné, pro dospělého čtenáře stejně tak. Pane Žáčku, běžte se léčit, ještě třeba není pozdě,“ zněl jeden z nich.

Z dalších jen stručně: „Odporný, hrůza, humus, autor je šovinistické prase.“ „Hanba tomu, kto tento hnus vydal knižne a autorovi mastnú pokutu,“ přišlo i ve slovenštině.

Kritika roky ignorované knihy se začala šířit na základě několika kritických komentářů na sociálních sítích. Jeden z nejvlivnějších se objevil na instagramovém profilu Moderní sebeobrana, který provozuje manželské duo Jasmína a Pavel Houdek. „Posilujeme sebevědomí, boříme stereotypy,“ představují se.

Právě poslední jmenovaný, právník a kriminolog Pavel Houdek, na kameru předčítal krátké vybrané pasáže. „Pojďme si promluvit o tom, jak vychováváme naše kluky a co jim říkáme o sexualizovaném násilí,“ vyzval. Pak s podkresem dramatické hudby s podobně dramaticky vykulenýma očima předčítá pasáž, kde se malí fotbalisté baví o nahé sestře jednoho z nich, kterou nezkušený Pepík touží také vidět, a spoluhráč si za zprostředkování řekne o úplatek v podobě hamburgeru a jedné coca-coly.

„Tenhle manuál na obtěžování se jmenuje Fotbalový král. Kluky učí, že ženské tělo je něco, co si můžou koupit. Šmírovat holky je normální, jen se to nesmí provalit. Souhlas není potřeba, stačí to ‚vymyslet a zařídit‘,“ shrnuje sebeobranný profil. Podle jeho tvůrců je třeba s chlapci naopak mluvit o respektu, hranicích a o tom, že ženské tělo není volně k dispozici.

Videa si všimla redaktorka Seznam Zpráv a napsala o tom článek, ve kterém konfrontovala autora i vydavatelství Albatros media. K prokázání závadnosti opět cituje pouze dialog o sestře spoluhráče Kopiho, jehož nabídku pojmenovává jako „kuplířství“. A velký prostor v článku dostala Johana Nejedlová z organizace Konsent. „Je samozřejmě naprosto nevhodné dávat malým dětem za příklad nějakou dohodu nekonsenzuálního okukování kamarádky, spolužačky, sestry. My bychom naopak měli vést ty dospívající nebo mladé chlapce k tomu, aby se k druhým chovali s respektem,“ nabádá.

„Navzdory čtenářskému úspěchu série Fotbalový král danou situaci nezlehčujeme a je nám líto, že se některých čtenářů/čtenářek dotkla. Od druhého dílu série Fotbalový král, který už byl připraven v Mladé frontě pod hlavičkou AM, jsme přijali opatření, aby názorový svět díla korespondoval se zásadami, jež odpovídají stavu společnosti 21. století,“ ujistila tisková mluvčí vydavatelství Jana Fikotová.

Pokud jde o hodnoty společnosti Albatros media a to, jakým způsobem jejich porušení knihou z fotbalového prostředí neodpovídá stavu 21. století, ParlamentníListy.cz se s žádostí o vysvětlení obrátily přímo na její zástupce.

Odpověď citujeme v plném znění: „Titul Fotbalový král poprvé vyšel v roce 2021 ve společnosti Mladá Fronta, v době, kdy toto nakladatelství ještě nebylo součástí Albatros Media a.s. Titul tedy nebyl připravován našimi redaktory. V kapitolách této knihy se objevily texty se sexuálním podtextem nevhodné pro děti, na které nás nyní upozornili rodiče. Kniha je určena klukům, kteří se zajímají o sport, v tomto případě o fotbal, a jejich mluva nemusí podle autora mít podobu kodifikovanou pravidly pravopisu a příkladného chování. I kdyby šlo o zachycení reálného hovoru či způsobu myšlení, je takový projev v knížce pro děti nevhodný. Nedává dětem dobrý příklad a naprosto oprávněně pobuřuje rodiče. Navzdory čtenářskému úspěchu série Fotbalový král danou situaci nezlehčujeme a je nám líto, že se některých čtenářů/čtenářek dotkla. Od druhého dílu série Fotbalový král, který už byl připraven v Mladé frontě pod hlavičkou AM, jsme přijali opatření, aby názorový svět díla korespondoval se zásadami, jež odpovídají stavu společnosti 21. století. Po zralé úvaze jsme na základě rozhodnutí nakladatelské rady s autorem Janem Žáčkem navzdory úspěšnosti dané série spolupráci ukončili. První díl série již nebude dotiskován. Neprodané kusy budeme ekologicky recyklovat,“ sdělila pro ParlamentníListy.cz mluvčí Jana Fikotová.

Samo vydavatelství připouští, že kniha byla komerčně úspěšná. A nejspíš bude ještě více, postoj vydavatelství totiž mnohé vedl k tomu, že si ji zakoupili. Čistě proto, aby vyjádřili svůj postoj ke svobodě uměleckého vyjádření. „Pálení knih si, soudruzi, strčte za klobouk,“ vzkazuje jeden z nich.

Není to poprvé, co vydavatelství Albatros media stahuje dětskou knihu se zdůvodněním „stížnostmi čtenářů“. Právě před rokem se narychlo omlouvalo za vydání knihy Nevratné poškození, kterou vydala uznávaná novinářka Abigail Shrierová a získala za ni prestižní ocenění od časopisu The Economist.

Kniha, popisující masový fenomén transgenderu a operativních změn pohlaví už u nezletilých, identifikovala příčiny jeho tisíciprocentního nárůstu hlavně módou pod vlivem vrstevníků a sociálních médií. Po vydání se stala terčem „náletu“ na sociálních sítích, který inicioval text na literárním webu iTvar. Autorka vystupující pod pseudonymem Kino Peklo formulovala recenzi velmi drsně a uzavřela ji slovy, že „když jde o peníze, hodí se doslova cokoli, i kdyby to ladilo jen s hrníčkem s podobiznou Pinocheta, Trumpa či Bolsonara“.

Pak následovaly „laskavé“ čtenářské recenze nabádající autorku, ať se stydí, že vůbec existuje, a Albatros ať se penězi zadusí.

Vydavatelství knihu, na kterou předtím najalo uznávanou překladatelku a zjevně si na vydání dalo záležet, stáhlo v řádu hodin. A mizela i z nabídek knihkupectví včetně těch, která předtím čtenáře lákala, že autorka „odvážně ohledává téma“.

Mise s Kartousem a Šimáčkovou

Nakladatelství Albatros, dědic slavné značky knižního vydavatelství pro děti a mládež, si na své „výchovné“ roli velmi zakládá. „Přispíváme k rozvoji jednotlivce, kultury a celé společnosti,“ prezentuje svou „misi“.

Mimo jiné provozuje Nadaci Albatros, která podporuje mnoho progresivních aktivit. Například již v roce 2017 spolupracovala se společností EDUIn na výzkumu podpory školské inkluze. Nezisková organizace, za kterou stojí někdejší mluvčí českých Elfů a dnes poradce ministra Mikuláše Beka Bohumil Kartous, patřila k nejaktivnějším nositelům progresivních témat na české školy.

Nadace dále spolupracuje třeba s neziskovou organizací Society for all, kterou kdysi pod názvem Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) zakládala dnešní zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Její organizace je známa jako jeden z nejvýkonnějších „čerpačů“, který v průběhu let z veřejných rozpočtů získal více než sto milionů korun.

Nadace podporuje také třeba Učitelskou platformu, minoritní školskou odborovou organizaci, za kterou vystupuje členka TOP 09 Petra Mazancová, v médiích posléze prezentovaná jako zástupkyně českých učitelských organizací.

Nadace Albatros podporuje také třeba organizaci Eduzměna, která usiluje o změny ve výuce na českých školách.

Ředitelkou nadace je od jejího vzniku Jindra Marešová, absolventka romistiky, jejíž profesní historie obnáší řízení projektu boje proti předsudkům v neziskovce Nadaci Open Society Fund a práce pro Amnesty International.

Spolumajitelka Albatros Media a členka dozorčí rady Silke Horáková je držitelkou ocenění Women in Business od Bakala Foundation. Také je velmi aktivní i v Nadaci Independent Press, skupině investorů, která mimo jiné vlastní majoritní podíl v Deníku N. Část jejích vlastníků významně podporovala prezidentskou kampaň Petra Pavla.

Kromě toho byla Silke Horáková spoluzakladatelkou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, známého vydáváním webu Hlídací pes a rovněž svými žebříčky médií, které někteří považovali za problematické.

Sama Silke Horáková se v roce 2019 v jednom z rozhovorů vyznala, že by se přála setkat s Angelou Merkelovou, protože obdivuje její odvážný přístup k uprchlíkům.

Jak ale podotýká spisovatel Žáček, vydavatelství zaštiťující se liberálními hodnotami nemělo čtyři roky s jeho knihou problém, než se kolem ní rozpoutala vlna na sociálních sítích.

„Nakladatelství Albatros (MF) vydalo mou knihu Fotbalový král v roce 2021. Do dnešního dne ji úspěšně prodávalo a vydělávalo na ní. Dnes ji stáhlo, a dokonce ji vymazalo ze seznamu svých vydaných knih. Prý na základě – dle nich oprávněných – stížností čtenářů. Čtyři roky to nevadilo a teď knihu zakázali. V lednu vytiskli dokonce nových 2 000 kusů,“ podotýká.

Spisovatel, který v minulosti zaujal zejména svým románem Džordžíno o Jiřím Paroubkovi, patří k těm, jejichž dílo rozděluje. „Ano, já vadím levičákům. A zřejmě až tak, že jsou schopni udělat jakoukoliv špinavost, aby dosáhli svého cíle. Zbavit mě možnosti publikovat. Šéfredaktor MF o to usiloval již dávno a nyní toho dosáhl. V Albatrosu. Uvidíme, zda i jinde,“ napsal k tomu na facebook.

Kapitalista blázen

Docent Petr Žantovský nevěří, že by Jan Žáček, jehož tvorbu zná, pašoval do knihy pro děti nějakou pornografii. „Spíše se mi zdá, že někteří rodiče jsou tak moc hyperprotektivní, že chtějí chránit děti před jejich svobodou,“ poznamenává ke kauze.

Fakt, že na tomto základě dochází ke stažení knihy, je pro něj nepochopitelný. „Je to v podstatě konec kapitalismu,“ poznamenává. Vždy si myslel, že účelem jakékoliv práce je vydělat, ale dnes někteří výdělek odmítají, aby neurazili své hodnoty. „Takový kapitalista se chová v podstatě jako blázen,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz Žantovský.

Vysvětlit se toto bláznovství dá pouze tím, že si firmy mohou peníze získat i jinak. „Je to asi důsledek dotační politiky Evropské unie, která stojí na tom, že je třeba podpořit dobrý skutek, i když nevydělává. Jenže to úplně pokroutilo mentalitu, takže teď bojujeme za dobro za jakoukoliv cenu.

V literatuře je to podle Petra Žantovského markantní, sám se v oboru pohybuje, takže je mu známo, že ve vydavatelství existují přímo černé listiny autorů i témat. „Děje se to tak posledních sedm až deset let, předtím by to nikoho nenapadlo,“ říká mediální teoretik.

Je to podle něj škodlivé, člověk by se měl v zájmu svého vzdělání seznámit i s pohledy, se kterými není v souladu.

„Jenže teď jsme tu místo toho ve jménu boje proti diskriminaci nakonec začali diskriminovat jiné, čímž jsme jej úplně obrátili proti sobě,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz docent Žantovský.

