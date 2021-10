Komunistka Konečná: Volby jsou porážkou pro všechny, co chodí denně do práce. Počkejte za pár let

„Porážka nejen pro komunisty, ale pro všechny, kdo chodí denně do práce, aby za ni dostali směšnou mzdu, z níž musejí platit předražené bydlení, nekvalitní potraviny a v budoucnu možná znovu i poplatky u lékaře, školné…“ říká k výsledkům voleb europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Na případu Bohemia Energy je podle ní opět vidět, že strategická infrastruktura má být v rukách státu. Vyjádřila se i k tomu, co se děje kolem prezidenta Zemana, a nešetřila předsedu Sněmovny Vondráčka. Vysvětlila také, proč nehlasovala pro Green Deal.

KSČM se poprvé od revoluce nedostala do Sněmovny. Jak si vysvětlujete, že se nepodařilo překročit pětiprocentní hranici? A mají podle vás pravdu ti, kteří tvrdí, že „komunisté tímto krokem skončili v propadlišti dějin“?

Je to obrovská porážka. Nejen pro komunisty, ale pro všechny poctivé občany. Pro všechny, kdo chodí denně do práce, aby za ni dostali směšnou mzdu, z níž musejí platit předražené bydlení, nekvalitní potraviny a v budoucnu možná znovu i poplatky u lékaře, v nemocnici, zaplatit dětem školné, a ještě šetřit na důchod. V této zemi jsou dvě třetiny občanů, které vydělávají méně než průměrnou mzdu. Těm všem bude KSČM už brzy velmi chybět.

A jestli mají pravdu ti, kteří nás poslali do propadliště dějin? To si vyhodnotíme za pár let!

A co říci na to, že se tentokrát do Sněmovny nedostala vůbec tradiční levice?

Voliči vystavili levici jasné vysvědčení. A my v KSČM musíme máknout na reparátu. Já jsem na to připravena a věřím, že ruku k dílu přiloží každý, kdo nechce naši zemi nechat privatizátorům, zastáncům bank, bohatých podnikatelů (někdy spíše podnikavců) a bruselským byrokratům.

Musíme jako KSČM mluvit jasně, s důrazem na čitelnost našich kroků a nekompromisnost. Dát značce KSČM svěží tvář a nový náboj.

Celkově, jak hodnotíte výsledky voleb, co nás podle vašeho názoru pod vedením nové vlády, která s největší pravděpodobností vznikne složením koalic, čeká?

Pojďme popořadě: Privatizace zdravotnictví, reálné snižování důchodů, plán na zavedení školného, poplatky ve zdravotnictví, neplacená nemocenská v prvních třech dnech, plán na privatizaci Českých drah, České pošty, Budějovického Budvaru, prolomení Benešových dekretů… toto všechno jsou věci, které dělaly vlády, v nichž byly zastoupeny čtyři z pěti stran vznikající koalice. Mladí členové KSČM dokonce připravili tabulku, aby si mohli občané odškrtávat, co už přišlo a co se chystá. Kdyby o ni měli čtenáři zájem, ať se mi ozvou e-mailem nebo na facebooku a já jim ji pošlu.

Vzhledem k prohlášením kandidáta na post ministra zdravotnictví pana Válka z TOP 09 už si mohou odškrtnout poplatky ve zdravotnictví. Bude tady totiž zdravotnictví pro bohaté a pak pro ty ostatní. Nechutné, do jakých oblastí jsou schopní tito lidé zatáhnout kšeft.

Zhruba milion lidí (voličů) nemá v tuto chvíli ve Sněmovně vůbec zastoupení. Jak moc velký problém z toho může vzniknout?

Nejde „jen“ o ten milion voličů. Reálně ve Sněmovně nemá zastoupení mnohem větší počet lidí. Třeba obrovská spousta nevoličů nebo občanů ve věku 18–25 let, kteří volili pocitově podle toho, co jim bylo podsouváno, že je cool. Kdyby ale hlasovali rozumem, pak by museli do volební urny vhodit hlas levici. Zároveň mě překvapuje, že mladí velmi dobře vědí, jak „špatní“ vládci byli komunisté, ale zapomněli, co jsme zažívali během vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN mezi lety 2006 a 2013.

Můžeme případně očekávat demonstrace od těch, o kterých se mluví jako o „sociálně slabších“, případně i části střední třídy, která například podle ČSSD vládu pravice „odnese“ nejvíc, nebo tito lidé na „náměstí“ nechodí a je to spíše doménou té „druhé strany“?

Mě už v tuto chvíli překvapuje, že imaginární hrozba dokáže vyhnat (samozřejmě za masivní pomoci médií) 250 tisíc lidí na Letnou, ale fakt, že tady skoro milion lidí byl podveden vykutáleným miliardářem Jiřím Písaříkem holdujícím si v luxusu, nechává tuto partičku v klidu. Babišovi donesli před dům rakev, kde jsou dnes obhájci práv občanů? Proč neprotestují před centrálou Bohemia Energy? Písařík přece podvedl milion lidí, kteří mu ještě vloni přinesli 23 miliard na tržbách, ale to zřejmě „chvilkaře“ nepálí.

Co dělá regulační úřad? Jak mohl vůbec takové společnosti povolit podnikání? Opět se ukazuje, že strategická infrastruktura má být prostě v rukách státu. Tečka.

Co říkáte na to, co se děje kolem prezidenta Zemana, ať už „mlžení“ z Hradu, tak naopak i často velmi necitlivé komentáře na osobu prezidenta z některých míst?

Necitlivé komentáře ponechám stranou, protože na hulváty nereaguji. Myslím, že nemocný člověk má právo na určitou míru soukromí – i když je to prezident. Co ale naprosto musím odsoudit, jsou tanečky, které předvádí jeho okolí. Korunu tomu nasadil končící předseda Sněmovny Vondráček, vůči jehož postupu se ohradila nejen nemocnice, ale dokonce i policie, která označila jeho tvrzení za nepravdivá. Tak nevím, proč to říká! Já jsem zvyklá jednat vždy na rovinu, ale to se asi v ANO nenosí…

Velká diskuse se vede kolem Green Dealu. Co všechno tento „směr“ v konečném důsledku přinese? Jak se s ním ztotožnit v souvislosti s tím, že podraží energie, pohonné hmoty, a přitom se například k nám dovážejí potraviny, které si zde můžeme v klidu vypěstovat, třeba i přes půl světa? Jak se toto bude řešit v souvislosti s tolik prosazovanou ochranou přírody?

Již několikrát jsem se k tomuto tématu vyjádřila, mimo jiné i ve videu na svém facebooku. Aby byla politika směřující k ochraně životního prostředí správná, musejí se s ní ztotožňovat sami občané. To je první věc. Druhý moment je ten, že zelená řešení musejí být dostupná. Jinak to bude elitářská záležitost jen pro vyvolené. Bohužel Green Deal neřeší ani jeden z těchto momentů, a proto jsem pro něj nehlasovala – byť se považuji za člověka, který má ochranu životního prostředí v sobě hluboce zakořeněnou. Tento ideový dokument sepsaný lidmi naprosto odtrženými od reality běžného člověka bude mít za důsledek ožebračení mnoha desítek milionů lidí a další rozevírání nůžek mezi nejbohatšími a zbytkem populace. Vždyť dopady de facto vidíme už nyní v neskutečném vzrůstu cen elektrické energie, což se promítne postupně do úplně všeho.

Pokud se ale hlouběji zamyslíte, tak skutečně zelená politika není v kapitalistickém režimu uskutečnitelná. Výrobcům, nadnárodním korporacím, zkrátka všem totiž půjde v první řadě o zisk.

Mimochodem, KSČM jako jediná strana požadovala a požaduje soběstačnost v potravinách a výrobcích, které si umíme vyrobit sami.

Jak se podle vás české domácnosti vypořádají se zdražením de facto všeho, počínaje zmíněnou energií a konče i těmi nejzákladnějšími potravinami?

Obávám se, že špatně, protože obrovskému množství lidí nezůstane už teď na konci měsíce z výplaty ani koruna…

Na závěr se zeptám na aktuální situaci kolem covidu. Čísla rostou, ve školách se už ale netestuje… V nemocnici v některých případech končí i očkovaní. Jaký vývoj očekáváte a jak by se k této situaci měla podle vás postavit nová vláda?

Ačkoli nejsem epidemioložka ani lékařka, tak si myslím, že plošné zákazy zavírání republiky by už rozhodně neměly přijít. Vláda by měla situaci pozorovat a opatření regulovat podle regionálních ukazatelů.

