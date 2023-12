Levičáci se rozhádali. SOCDEM jde do eurovoleb sama

Sociální demokracie a Levice. Tyto dva subjekty měly ambice vejít do voleb do Evropského parlamentu společně, aby netříštily síly. Sociální demokracie pod vedením Michala Šmardy se nakonec rozhodla vyjednávání o společné kandidátce ukončit. „Odpovědnost za toto tříštění levicových sil padá plně na vedení SocDem," prohlašuje Levice.

Sociální demokracie v minulých dnech uvedla, že ukončila vyjednávání o společné kandidátce do Evropského parlamentu s podporou subjektu Levice. Důvodem je odlišná orientace obou stran v rámci tzv. politických skupin v Evropském parlamentu.

„Sociální demokracie je tradičním členem Socialists & Democrats (S&D), jednoho z největších uskupení Evropského parlamentu, kam patří převážně členové Strany evropských socialistů (PES). Naším společným ideálem jsou demokratické hodnoty, rovné příležitosti, solidarita a sociální spravedlnost pro všechny občany Evropské unie. Strana Levice je oproti tomu orientovaná směrem k uskupení Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL). Považujeme za podvod, pokud na jedné kandidátce jsou lidé, kteří míří do rozdílných frakcí v europarlamentu, jako je tomu například u koalice Spolu,“ vysvětluje Michal Šmarda. Sociální demokraté nedávno představili jedničku pro volby do Evropského parlamentu, kterou se stal Lubomír Zaorálek, dřívější ministr zahraničních věcí a kultury. V současnosti je místopředsedou strany, předsedou Masarykovy demokratické akademie a věnuje se také pedagogické činnosti. K celé věci se vyjádřila také Levice. „Levice, ve snaze o spolupráci levicových sil ve volbách do EP, vedla od konce června jednání s SocDem o společné kandidátce (na níž se měl účastnit také další partner). Po několika měsíčním jednání (kdy již probíhalo vzájemné představení souboru kandidátů z oboru stran, a kdy se podařilo vyřešit řadu připomínek ze strany SocDem), nám nyní vedení SocDem oznámilo, že od jednání odstupuje a na svou kandidátku nás neumístí – oficiálním důvodem je fakt, že jako reprezentanti členské strany Evropské levice se naši kandidáti odmítli zavázat ke vstupu do politické skupiny S&D, protože by tím kandidovali proti ostatním stranám EL. O příslušnosti naší strany k EL přitom vedení SocDem vědělo od samého začátku jednání," zmiňuje Levice.

„Za těchto okolností nám nezbývá, než předvolební spolupráci ukončit a připravit se na volby samostatně nebo s jinými partnery. Odpovědnost za toto tříštění levicových sil padá plně na vedení SocDem," zakončila Levice.

O alianci levicových sil hovořil před čtvrt rokem také někdejší lídr ČSSD Jiří Paroubek, který měl také figurovat na 21. místě společné kandidátky levicových stran do Evropského parlamentu.

„Hnutí ANO i SPD odvádějí podle mého názoru uspokojivou opoziční práci, ale prostě to nejsou tradiční levicové strany a ani to nepředstírají. Jiná věc je, že je volí voliči, kteří v minulosti bývali volební oporou ČSSD, tedy v mých a Zemanových časech nejsilnější strany v zemi, a KSČM," sdělil Paroubek.

„Začátkem tohoto roku jsem jednal – po vytvoření spolku Nespokojení – také se současným předsedou soc.dem., Šmardou, o možnostech spolupráce na vytvoření silného levicového předvolebního bloku se zapojením menších nekomunistických politických stran, sociální demokracie a komunistů (ani tyto dvě strany s dříve mocnou parlamentní podporou dnes není možné označit jako silné)," popsal tehdy Paroubek a dodal, že:

„Komunisté mají programovou platformu, Spolek Nespokojení, v němž se sdružily špičky nekomunistických levicových stran, má také svou programovou vizi. A bude s komunistickou stranou jednat nejen o složení kandidátky, jejímž nezpochybnitelným lídrem bude Kateřina Konečná, ale také o programových prioritách. Myslíme si, že to musí být ukončení války na Ukrajině, zahájení efektivního boje proti inflaci, za hospodářské oživení a zajištění růstu životní úrovně lidí, revize a zrealističtění Green Dealu a rozumná pronárodní imigrační politika s důrazem na posílení suverenity Česka. V mnoha ohledech se s komunisty programově shodujeme. V některých otázkách přirozeně méně, v jiných více. Jde nám o to, využít velkých zkušeností Kateřiny Konečné, které získala v Evropském parlamentu ve prospěch občanů České republiky. Z tohoto hlediska pro mě je důležité podpořit kandidátku společné levice svou osobní účastí na kandidátní listině na místě, u kterého je zřejmé, že není mou ambicí být členem Evropského parlamentu. A poslední místo kandidátky do EP tento můj předpoklad v podstatě zaručuje. Vytvoření společné levicové kandidátky je prvním krokem k zajištění toho, aby, podobně jako je tomu např. ve Francii, levice ve volbách táhla za jeden provaz. Osobně se domnívám, že předvolební koalice spojené levice se může dostat při volbách do EP ke dvěma poslaneckým mandátům," říkal tehdy Paroubek.

Pokusy o společnou kandidátku levicových stran dopadly například loni u komunálních voleb v Praze neslavně. Projekt Solidarita - ČSSD, Zelených, Budoucnosti a Idealistů (píše o něm například server Seznam Zprávy) - tehdy znamenal volební fiasko.

