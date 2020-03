Lidé od Klause ml. zatápí kolem Jourové. Tohle totiž řekla o Polsku a Maďarsku

reklama

Trikolóra na svých facebookových stránkách vydala stanovisko k zahraniční politice, které sepsal Ivo Strejček, nyní člen odborné komise pro zahraniční politiku a předseda Trikolóry na Vysočině. Dříve Strejček působil jako europoslanec za ODS či spoluzakládal Institut Václava Klause, poslancem Evropského parlamentu byl mezi lety 2004 až 2014. Stanovisko se týká obrany Maďarska a Polska, jelikož prý obrana těchto zemí je i obranou našich zájmů.

„Jsem odhodlána podniknout všechny nezbytné kroky k udržení vlády práva v Polsku, která je ohrožena justičními reformami polské vlády,“ prohlásila před nedávnem místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová po své návštěvě Polska, začal příspěvek.

Dále se tam psalo o útoku na Polsko a Maďarsko skrze německý časopis Der Spiegel. „Maďarsko a Polsko jsou křehké demokracie ... a Maďarsko [dosud] nerozptýlilo obavy týkající se dodržování základních hodnot Evropské unie,“ prohlásila Jourová. K podobnému tónu se připojily i některé politické subjekty v České republice, jako jsou Piráti či TOP 09. „A samozřejmě – jak jinak – tzv. Milion chvilek pro demokracii,“ dodal Strejček.

„Je ostudné, když výkon demokracie založený na výsledcích svobodných voleb kritizuje nikým nevolená členka Evropské komise, instituce, která za ‚chrám demokracie‘ může být považována jen nekritickými fanatiky, nebo spolek, který žádný demokratický mandát od svobodných voleb neodvíjí a podstatu demokracie svými činy soustavně potírá,“ usoudil Strejček.

Být dnes na straně Polska a Maďarska, na které se útočí především zvenčí, pak znamená hájit základní principy demokracie, kterým jsou svobodné volby. „Viktor Orbán vyhrál se svojí politickou platformou FIDESZ na jaře 2018 parlamentní volby ve své zemi tak drtivě, že získal téměř polovinu všech odevzdaných hlasů a stal se premiérem potřetí za sebou, polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost si svoji podporu otestovala v parlamentních volbách v říjnu 2019, kdy získala 43,59 % hlasů a vyhrála zcela suverénně,“ připomněl expolitik ODS.

„Je vůbec možné zpochybňovat takto silný mandát vítězných stran v obou zemích? Lze upřít vítězným stranám právo prosazovat své volební programy, když právě jejich plnění si voliči přejí – proto je volí? Hlásat dnes v EU (a také v České republice), že ‚nechceme jít cestou Maďarska a Polska‘ znamená zařadit se do proudu těch, kteří odmítají respektovat výsledky svobodných voleb – a v důsledku institut svobodných voleb sám. Znamená to tedy, že vládnout má poražená opozice skrze ‚hlídače evropských hodnot‘ – bez ohledu na to, zda sídlí v Bruselu nebo jsou domácí pátou kolonou?“ táže se Strejček.

Být na straně Polska a Maďarska tedy znamená, že se obhajuje síla a hodnota domácích svobodných parlamentních voleb. Vítězství ve volbách pak přiznává vítězi realizovat volební program.

Avšak jde o něco víc, než o pouhou obhajobu principu svobodných voleb. Přidat se na stranu Maďarska a Polska znamená, dle Strejčka, přihlásit se ke společné historické zkušenosti z druhé poloviny 20. století, jež nás s těmito zeměmi pojí. „Zkušenost s komunistickou nesvobodou byla natolik bolestivá, že bychom ani dnes neměli zapomínat, jak složité bylo svobodu znovu nabýt. Právě proto by Češi měli dobře rozumět, proč mají Poláci či Maďaři tak citlivá tykadla na vše, co souvisí s omezováním jejich práva rozhodovat sami o sobě. My, stejně jako oni, víme, jaké to je být ovládáni z cizí metropole – a proto se vzpíráme,“ vysvětlil.

„I toto jsou důvody, proč si v posledních letech s těmito partnery tolik rozumíme ve formátu spolupráce V4. A právě proto, že v tomto uskupení vidí západní část EU budování protiváhy německo-francouzského mocenského bloku, i platformu, která má odvahu bránit své (už beztak Bruselem omezené) právo provádět vlastní alespoň trochu nezávislou politiku. Jsou to právě Německo a Francie, které využívají každého vhodného okamžiku vnitřně oslabit V4. I tento aspekt musíme mít zřetelně na vědomí a nesmíme se nechat vtlačit do situace, kdy bychom to byli my sami – ne Němci či Francouzi –, kdo bychom si podřezali vlastní větev.

Podpořit dnešní maďarskou a polskou vládu tak není jen obranou svobodných voleb a respektu k jejich výsledkům, je také obranou minimálního spojeneckého prostoru uvnitř V4 proti rozpínavosti německého centra v dnešní EU,“ zakončil Strejček.

