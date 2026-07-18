Petra Pavla bych zfackoval i zadarmo. Kajínek se hlásí o souboj pěstí

Jiří Kajínek, který se stal jednou z prvních výrazných tváří nově vznikající organizace G MMA a měl by se objevit také na jejím premiérovém turnaji, poskytl organizaci rozhovor. Během něj se dostal i k prezidentovi Petru Pavlovi, kterého vyzval k souboji v kleci.
Na adresu hlavy státu nejprve prohlásil: „Jo, já bych ho rád zfackoval. Vemte ho. Toho vezmu i zadarmo nebo za poloviční honorář.“ Když moderátor poznamenal, že by prezidenta mohl rovnou vyzvat, Kajínek se usmál a obrátil se přímo na Petra Pavla.
„Pane prezidentčíku Pavle, já bych vás klidně vyzval do klece. Ale víte, tohle nebude Clash. Tohle bude něco úplně jiného. To bude nová, úplně nová akce,“ uvedl Kajínek v první části svého vzkazu.
Vzápětí pokračoval kritikou prezidentovy pověsti. „A tam byste si mohl trošku vylepšit reputaci, že nejste lhář a křivopřísežník a že opravdu držíte slovo, a to, co řeknete, platí. A tam byste možná mohl zafungovat jako skutečný chlap,“ prohlásil.
Poté se vrátil ke kauze zpráv Petra Macinky, které mířily k prezidentovu poradci Petru Kolářovi. „Takhle to vypadá, že si na toho chlapa spíš hrajete, když vám Macinka pošle esemesku vašemu Kolářovi a ne vám. Tak brečíte a utíkáte z tiskovky,“ dodal. Následně ještě poznamenal, že podle něj se „takhle chlapi nechovají“.
Vrah Kajínek by rád zfackoval “prezidentčíka” Pavla, protože je podle něj lhář a křivopřísežník.??+? pic.twitter.com/Akra5F4VbM— Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) June 24, 2026
Kajínek ve svém vystoupení narážel na několik měsíců starou kauzu kolem SMS zpráv Petra Macinky. Ten tehdy poslal prezidentovu poradci Petru Kolářovi zprávy určené pro Petra Pavla, ve kterých naléhal na jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident obsah komunikace označil za pokus o politický nátlak, respektive vydírání, kvůli čemuž se obrátil na policii. Macinka jakékoli vydírání odmítl s tím, že šlo o politickou komunikaci, a později policie prověřování případu odložila.
Nejde přitom o první Kajínkův výpad do české politiky. V minulosti se výrazně zastával Miloše Zemana, který mu v roce 2017 udělil milost. V rozhovoru z roku 2018 například odmítal útoky na tehdejšího prezidenta a tvrdil, že úvahy o jeho velezradě jsou nesmyslné. Zároveň se vyjadřoval pozitivně také o Andreji Babišovi, kterého označil za schopného člověka.
Opakovaně také mluvil o možné vlastní kandidatuře na prezidenta. Tvrdil, že jej k tomu lidé vybízejí, ale nechtěl kandidovat proti Miloši Zemanovi. Na jedné z besed v roce 2018 připustil, že by se do prezidentské volby mohl v budoucnu zapojit „kvůli pobavení“, zároveň ale říkal, že tehdy neměl ambici vstupovat do politiky.
Do politické debaty vstoupil také v roce 2021, kdy byl Miloš Zeman hospitalizován a Senát řešil jeho schopnost vykonávat prezidentský úřad. Kajínek tehdy tvrdil, že Zeman je sice nemocný, ale nadále způsobilý funkci vykonávat. Postup Senátu označil za pokus o „puč“.
Jiří Kajínek patří k nejznámějším českým odsouzencům. V roce 1998 byl pravomocně odsouzen k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu podnikatele Štefana Jandy a jeho bodyguarda Juliána Pokoše a za pokus o vraždu třetího muže při střelbě z roku 1993 u plzeňských Borech. Vinu dlouhodobě odmítá a tvrdí, že se stal obětí vykonstruovaného procesu. Soudy však jeho návrhy na obnovu řízení opakovaně zamítly.
Ve vězení strávil celkem 23 let. V květnu 2017 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil milost, na jejímž základě byl propuštěn na svobodu. Milost však nezrušila jeho odsouzení ani výrok o vině, prominut byl pouze zbytek uloženého trestu.
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