Lipavský odmítá, aby ho nahradil Turek

Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, nyní poslanec (klub ODS), vystoupil v podcastu U Kamenného stolu. V úvodu odpovídal na otázku, co pro něj znamená zařazení na seznam nepřátelských rusofobů.
„Neřeším to. Cestu do Ruska opravdu neplánuji. Jako rusofob si nepřipadám, Rusové mi nevadí, ale zároveň vidím, co dnešní Rusko dělá a nebojím se to pojmenovat,“ řekl Lipavský.
Řekl, že pokud by chtěl navštívit Ruskou federaci, že by pravděpodobně nedostal vízum.
„Samozřejmě ještě horší to mají někteří lidé, proti kterým je vedeno trestní stíhání v různých záležitostech, protože v situaci, kdy proti vám ruský stát začne vést trestní stíhání, tak to potom zkouší skrze různé mezinárodní instrumenty, třeba přes Interpol takové ty červené výzvy a tak dále, vás zadržet i v jiných zemích. V rámci EU, si myslím, je člověk ještě relativně v bezpečí, ale když pak cestujete po světě, můžou z toho být komplikace. Takže určitě asi není dobré být obecně v hledáčku ruských bezpečnostních služeb,“ pravil Lipavský.
Dále hovořil o penězích, které má ruský stát uloženy v několika evropských bankách. „Za vlády Petra Fialy jsme podporovali, aby ty peníze mohly být využity na podporu Ukrajiny, na zbraně, na obnovu, na chod toho státu, na zadržování Ruska. Andrej Babiš mluví o tom, že mají být nalezeny jiné způsoby. Česká pozice se rozmělňuje,“ domnívá se Lipavský.
Lipavský: Patrioti pro Evropu jsou okrajové figury
Zmínil, jak se před vánočními svátky sešli Patrioti pro Evropu a Babiš se objímal s Viktorem Orbánem a s Geertem Wildersem a s „jinými figurami“. „Jsou vlastně v rámci zbytku Evropy vnímáni jako figury okrajové nebo ostrakizované a s touto společností je dneska vidět český premiér. Bude nás to stát mezinárodní prestiž,“ predikuje opoziční poslanec.
Ing. Andrej Babiš
Připomněl, že ve volbách kandidoval v koalici proti Andreji Babišovi. „Neuspěli jsme. To znamená, že lidé rozhodli jinak, já to samozřejmě respektuji. Na druhou stranu jsme udělali solidní výsledek a s tím teď pracujeme v opozici,“ řekl Lipavský.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Mluvil o tom, že Rusko spáchalo obrovské škody na Ukrajině, kde vede agresivní válku. K obnově by se podle něj mohla využít zmrazená ruská aktiva. „Zuří nejhorší válka od konce druhé světové války, kdy opravdu jde o naši bezpečnost a snažíme se zastavit Rusko, tak bychom měli postupovat pragmaticky. Nevybírat peníze našich daňových poplatníků, ale použít i Putinovy peníze,“ zdůraznil exministr.
Popsal také, jak probíhalo předávání ministerstva zahraničních věcí Petru Macinkovi (Motoristé). „Já jsem nového premiéra a ministra zahraničních věcí uvítal dole u slavnostního vchodu a doprovodil jsem je do své bývalé pracovny, kde jsme seděli asi pět minut, řekli jsme si pár základních věcí a pak pan premiér už utíkal dál. S Petrem Macinkou jsme si ještě chvíli povídali o ministerstvu. Bylo to spíš takové popovídání, moc do hloubky jsme nešli, ale bylo to věcné a civilizované. To si myslím, že patří k věci. V jeden den jeden ministr končí, druhý začíná,“ zdůraznil nutnost kontinuity.
„Reputační problém“ Filipa Turka
Dále Lipavský zmínil, že Andrej Babiš nechce udělat žádný krok, který by vytvářel závazek pro Česko, to znamená, že nechce dávat nové peníze Ukrajině na zbraně. Petr Macinka bude z pohledu Lipavského lepším ministrem zahraničí, než by byl původní nominant Motoristů Filip Turek. Lipavský připomněl, že Turek se v různých internetových podcastech dopustil nevhodných výroků, za některé se omluvil, u některých to nějak „okecal“.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Já to nechci ani opakovat, to, co všechno Turek namlel,“ řekl Lipavský a označil jeho humor za „pivní“. „Říkám schválně pivní humor, protože v 10:00 večer v pátek můžou padat různé věci, ale snad si ani nemyslíme, že to ty lidi třeba myslí vážně. On to pronáší pravidelně všude systematicky dlouhé roky a částečně to stálo za úspěchem té jeho politické kariéry, což je smutný obraz lidí, kteří ho podporují,“ soudí Lipavský.
V zahraničí je podle Lipavského názoru Turkův humor „úplně nevysvětlitelný“. „Mluvíte s příslušníky různých etnických skupin, náboženských skupin, a těm to prostě nepřijde vůbec vtipné. Tam by to ten reputační problém vytvořilo,“ řekl a připustil, že „problém už je ze stolu“ a že už ani Motoristé Filipa Turka nenavrhují na pozici ministra zahraničních věcí.
„Já si myslím, že s tímto profilem by neměl být ani členem vlády, což je postoj i prezidenta,“ řekl Lipavský.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.