Maďarsko: To západní Evropa kupuje ruskou ropu! Těmito cestami

Ale to stále nebylo všechno. Vance také zdůraznil, že válka je špatná pro všechny. Pro Rusko, pro Spojené státy, pro Ukrajinu.
Trumpův názor na situaci na Ukrajině prý ovlivnil např. Keith Kellogg, jeden z jeho velvyslanců pro řešení situace na Ukrajině. A pak také nedávno jmenovaný velvyslanec USA při OSN Mike Waltz.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN v New Yorku prohlásil, že svět má na výběr mezi dvěma cestami. Buď donutí Rusko zastavit válku, nebo se rozjedou velké závody ve zbrojení. „Zastavit Rusko teď je levnější než se zamýšlet nad tím, kdo jako první vytvoří jednoduchý dron nesoucí jadernou hlavici,“ řekl Valnému shromáždění OSN.
Zelenskyj uvedl, že nástup umělé inteligence znamená, že probíhající závody ve zbrojení jsou „nejničivější“ v lidské historii, a vyjádřil zklamání nad tím, co označil za slabost mezinárodního práva a spolupráce.
Today, no one but ourselves can guarantee security. Only strong alliances. Only strong partners, only our own weapons. The 21st century isn’t much different from the past. If a nation wants peace, it still has to work on weapons. It’s sick but real. Weapons decide who survives. pic.twitter.com/a3doc7Xyv8— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 24, 2025
Ve stejně době maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó vynadal zemím západní Evropy.
Hungary is continuously being singled out for buying Russian energy. Yet the numbers show that only 2.2% of Russia’s oil exports go to Hungary.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 24, 2025
Meanwhile, the largest European economies have increased their imports of Russian oil through detours via Asian countries by 10 to 12…
autor: Miloš Polák