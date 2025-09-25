Maďarsko: To západní Evropa kupuje ruskou ropu! Těmito cestami

25.09.2025 8:47 | Monitoring

Vedle 47. prezidenta USA Donalda Trumpa se k válce na Ukrajině vyjádřil i jeho viceprezident J. D. Vance. Nedržel se přitom zpátky. The Wall Street Journal naznačil, kdo mohl Trumpův názor ovlivnit. A co čeká svět teď? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN varoval před drony schopnými nést jaderné hlavice. A maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó vynadal zemím západní Evropy.

Maďarsko: To západní Evropa kupuje ruskou ropu! Těmito cestami
Foto: Youtube/TalkShowsCentral
Popisek: Zásobníky ropy

Po Donaldu Trumpovi se k válce na Ukrajině vyjádřil i americký viceprezident J. D. Vance. Promluvil bez příkras. „Myslím, že prezident v tuto chvíli začíná být vůči Rusům neuvěřitelně netrpělivý, protože má pocit, že nedávají na stůl dostatek na to, aby válku ukončili,“ řekl Vance novinářům v Severní Karolíně. „(Trump) chce, aby tato válka skončila, a dělá vše, co je v jeho silách, aby ji zastavil. Ale podívejte, pokud Rusové odmítnou vyjednávat v dobré víře, myslím, že to bude pro jejich zemi velmi, velmi špatné. To prezident dal jasně najevo,“ pokračoval.

Ale to stále nebylo všechno. Vance také zdůraznil, že válka je špatná pro všechny. Pro Rusko, pro Spojené státy, pro Ukrajinu.

Nedávný obrat amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně schopnosti Ukrajiny porazit Rusko následoval po brífincích amerických představitelů o současné situaci na bojišti a možné budoucí ukrajinské ofenzívě, informoval 24. září deník Wall Street Journal (WSJ).

Trumpův názor na situaci na Ukrajině prý ovlivnil např. Keith Kellogg, jeden z jeho velvyslanců pro řešení situace na Ukrajině. A pak také nedávno jmenovaný velvyslanec USA při OSN Mike Waltz.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN v New Yorku prohlásil, že svět má na výběr mezi dvěma cestami. Buď donutí Rusko zastavit válku, nebo se rozjedou velké závody ve zbrojení. „Zastavit Rusko teď je levnější než se zamýšlet nad tím, kdo jako první vytvoří jednoduchý dron nesoucí jadernou hlavici,“ řekl Valnému shromáždění OSN.

Zelenskyj uvedl, že nástup umělé inteligence znamená, že probíhající závody ve zbrojení jsou „nejničivější“ v lidské historii, a vyjádřil zklamání nad tím, co označil za slabost mezinárodního práva a spolupráce.

 

 

Ve stejně době maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó vynadal zemím západní Evropy.

„Maďarsko je neustále kritizováno za nákup ruské energie. Čísla však ukazují, že do Maďarska směřuje pouze 2,2 % ruského exportu ropy. Mezitím největší evropské ekonomiky zvýšily dovoz ruské ropy objížďkami přes asijské země 10 až 12krát (!!!). Stejná ruská ropa, s jinou etiketou. Takže ti nejhlasitější žalobci jsou ve skutečnosti největšími kupci. Západoevropské země se snaží oklamat svět tím, že na nás ukazují prstem. Pokrytectví v nejlepším slova smyslu. Vítáme veškeré úsilí Donalda Trumpa o dosažení míru, ale geografie vytváří realitu, kterou nikdo nemůže změnit. Naší povinností je zajistit dodávky energie do Maďarska. A bez ruské ropy ropovodem Družba je to prostě nemožné, protože samotná trasa ropovodu Adria není schopna přepravit potřebné objemy,“ napsal maďarský ministr zahraničí na sociální síti X.

 

 

autor: Miloš Polák

