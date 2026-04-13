Magyar nastupuje: Odejděte, nebo vás odvoláme. A v TV chce pozastavit zpravodajství

13.04.2026 22:04 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Vítězný lídr maďarské Tiszy Péter Magyar chce po volbách pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebude nestranné. K odchodu vyzval prezidenta, předsedu ústavního i nejvyššího soudů i předsedu mediální rady.

Foto: Screen X Pétera Magyara
Popisek: Vítěz maďarských parlamentních voleb 2026 Péter Magyar

Parlamentní volby v Maďarsku vyhrála opoziční Tisza. Její lídr, Péter Magyar, ve večerním projevu prohlásil, že Maďaři rozhodli o změně režimu. Maďarský prezident musí do 30 dnů od voleb svolat nový parlament, kde následně poslanci volí předsedu vlády. Magyar ve večerním projevu vyzval prezidenta Maďarska, Tamáse Sulyoka, aby ho pověřil sestavením vlády a následně odstoupil.

„Vyzývám prezidenta, aby mě neprodleně pověřil sestavením vlády a pak odstoupil,“ řekl Magyar s tím, že prezidenta jako je Sulyok Maďarsko nepotřebuje, protože podle něj pouze schvaloval všechny dokumenty, které mu byly předloženy.

K rezignaci Magyar vyzval také předsedu Nejvyššího soudu, předsedu Ústavního soudu a šéfa mediální rady. „Odejděte a nečekejte, až vás odvoláme,“ doporučil jim Magyar.

Magyar a jeho Tisza chtějí obnovit právní stát, pluralitní demokracii a systém brzd a protivah. Lídr strany uvedl, že toho hodlají dosáhnout demokratickou cestou, nikoli pomocí mimořádných či autoritářských opatření, a že jim k tomu dává prostor ústavní většina v parlamentu.

„Úkolem vlády je zajistit nezávislost soudnictví, nezávislost vyšetřovacích orgánů a poskytnout jim veškeré možné finanční a jiné zdroje k plnění jejich úkolů,“ řekl Magyar, cituje agentura Reuters.

V pondělí pak agentura Reuters informovala o Magyarově prohlášení, že jeho vláda plánuje pozastavit vysílání zpráv ve veřejnoprávních médiích. To až do doby, kdy bude možné zajistit jejich nestranné zpravodajství.

Po šestnáctileté vládě Viktora Orbána chce navíc Magyar měnit ústavu tak, aby žádný budoucí premiér nemohl být ve funkci déle než dvě volební období.

Dále chce zahájit proces vstupu Maďarska do Evropské prokuratury, která vyšetřuje zneužívání evropských peněz a korupci. Podle Magyara má tento krok posílit kontrolu nad veřejnými prostředky a omezit korupci.

Psali jsme:

Zbořil: Viděl jsem Magyara a na Seznamu i jinde zapláčou
„Černý den pro Maďarsko. Bude kolonií EU.“ Zaznělo varování
Elon Musk: Soros převzal Maďarsko
Volební místnosti se uzavřely, účast byla v Maďarsku rekordní

 

Zdroje:

https://www.reuters.com/business/media-telecom/hungarys-election-winner-magyar-says-suspend-state-media-news-broadcast-2026-04-13/

https://www.reuters.com/world/europe/hungarian-election-winner-magyar-outlines-his-partys-plans-views-2026-04-13/

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Nadbytečný počet zdravotních pojišťoven

Dobrý den, pane premiere, v rámci všeobecného šetření nezbytného i ve zdravotnictví, jste schopen na př. prostřednictvím Vámi jmenovaného ministra zdravotnictví Vojtěcha zařídit, aby stát neživil při 11 milionech občanů, abychom nevykrmovali SEDM zdravotních pojišťoven s jejich rozbujelými aparáty? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Další články z rubriky

„Pohled Lenina, jazyk Urválka“. Student práv a fanoušek potratů vyděsil internet

22:31 „Pohled Lenina, jazyk Urválka“. Student práv a fanoušek potratů vyděsil internet

„Její tělo, její volba. Její život její síla. Její. Její. A jenom její!“ zaznělo v sobotu na akci Pr…