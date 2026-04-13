Magyar nastupuje: Odejděte, nebo vás odvoláme. A v TV chce pozastavit zpravodajství

Parlamentní volby v Maďarsku vyhrála opoziční Tisza. Její lídr, Péter Magyar, ve večerním projevu prohlásil, že Maďaři rozhodli o změně režimu. Maďarský prezident musí do 30 dnů od voleb svolat nový parlament, kde následně poslanci volí předsedu vlády. Magyar ve večerním projevu vyzval prezidenta Maďarska, Tamáse Sulyoka, aby ho pověřil sestavením vlády a následně odstoupil.
„Vyzývám prezidenta, aby mě neprodleně pověřil sestavením vlády a pak odstoupil,“ řekl Magyar s tím, že prezidenta jako je Sulyok Maďarsko nepotřebuje, protože podle něj pouze schvaloval všechny dokumenty, které mu byly předloženy.
K rezignaci Magyar vyzval také předsedu Nejvyššího soudu, předsedu Ústavního soudu a šéfa mediální rady. „Odejděte a nečekejte, až vás odvoláme,“ doporučil jim Magyar.
Magyar a jeho Tisza chtějí obnovit právní stát, pluralitní demokracii a systém brzd a protivah. Lídr strany uvedl, že toho hodlají dosáhnout demokratickou cestou, nikoli pomocí mimořádných či autoritářských opatření, a že jim k tomu dává prostor ústavní většina v parlamentu.
„Úkolem vlády je zajistit nezávislost soudnictví, nezávislost vyšetřovacích orgánů a poskytnout jim veškeré možné finanční a jiné zdroje k plnění jejich úkolů,“ řekl Magyar, cituje agentura Reuters.
V pondělí pak agentura Reuters informovala o Magyarově prohlášení, že jeho vláda plánuje pozastavit vysílání zpráv ve veřejnoprávních médiích. To až do doby, kdy bude možné zajistit jejich nestranné zpravodajství.
Po šestnáctileté vládě Viktora Orbána chce navíc Magyar měnit ústavu tak, aby žádný budoucí premiér nemohl být ve funkci déle než dvě volební období.
Dále chce zahájit proces vstupu Maďarska do Evropské prokuratury, která vyšetřuje zneužívání evropských peněz a korupci. Podle Magyara má tento krok posílit kontrolu nad veřejnými prostředky a omezit korupci.
