Maláčová: Regulovat ceny energie. Chyby Havlíčka

Končící ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předstoupila před televizní kamery a popsala lidem, které postihl krach společnosti Bohemia Energy, co musí udělat pro to, aby co nejrychleji dostali dávky mimořádné okamžité pomoci. Upozornila však také na to, že na mimořádnou dávku nedosáhne každý.

reklama

Odcházející vláda Andreje Babiše (ANO) hledala cesty, jak pomoct lidem, na které dopadl krach společnosti Bohemia Energy a kteří se po přechodu k dodavatelům poslední instance ocitli v situaci, kdy budou muset za dodávky elektřiny a plynu mnohdy zaplatit mnohonásobně vyšší zálohy, než byli doposud zvyklí.

„Já bych chtěla na úvod říci, že za tu velmi složitou situaci s energiemi nenesou zodpovědnost lidé, ale stát. Já už několik týdnů opakuji, že zde selhala ochrana spotřebitele ze strany státu, konkrétně ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a také Energetického regulačního úřadu. Nicméně odpovědnost za řešení této situace nese celá vláda a celá vláda musí tento problém také řešit,“ pravila Maláčová na tiskové konferenci do kamer ČT.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V prvé řadě vyzvala všechny občany, kterých se to týká, aby co nejdříve našli standardního dodavatele energií, aby co nejrychleji odešli od tzv. dodavatelů poslední instance, u nichž na ně vysoké zálohy za energie dopadnou nejvíc. Prozatím ke standardním dodavatelům odešla asi čtvrtina klientů Bohemia Energy.

„Tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu do té doby radí, abyste zaplatili alespoň něco, nemusí to být celé ty přemrštěné zálohy. Je to stanovisko Energetického regulačního úřadu,“ oznámila Maláčová.

V této souvislosti ocenila, že se ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček s dodavateli energií domluvil na krátkodobém zastropování maximální výše záloh. „Věřím také, že pan ministr Havlíček pochopil, že tento problém není možné přehazovat na lidi,“ rýpla si do svého koaličního kolegy z vlády.

Maláčová volala po důkladnější regulaci energetického trhu. Inspirovat bychom se podle ní mohli např. na Slovensku.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tuto chvíli lidé mohou požádat o mimořádnou dávku k zaplacení zvýšených záloh. „Lidé si budou moct žádat o peníze až do dvojnásobku svého životního minima a do dvojnásobku svých nákladů na bydlení,“ zaznělo od Maláčové.

O další pomoc si budou moci lidé požádat, když zjistí, že po zaplacení záloh nemají na nájem a tak podobně. Ale to už je standardní dávka, která je posuzována přísněji a to podle finanční situace žadatele. Jedná se o klasické dávky mimořádné okamžité pomoci.

Aby se podařilo všechny žádosti co nejrychleji zprocesovat, ministryně vyčlenila 1 000 úředníků na příjem takovýchto žádostí o pomoc a 1 000 úředníků na jejich další administraci. V této souvislosti zdůraznila, že by lidé měli zvedat telefony, pokud na svém telefonu uvidí telefonní číslo začínající 900, protože jim pravděpodobně volá úředník, který se jim pokusí pomoci. „Zní to jako banalita, ale je to důležité,“ zdůraznila Maláčová.

Psali jsme: Jana Maláčová v čele ČSSD. Veterán Škromach si řekl své Toto vás čeká. Maláčová koukala na Moravce a viděla nevídané Ministryně Maláčová: Minimální mzda se od ledna 2022 zvýší na 16 200 korun Podřízeni Západu? Václav Klaus vyčinil. Fiala s Vystrčilem ať raději nečtou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.