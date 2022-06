Malé marže – s tím se smířit nechtějí. Zvýší ceny, i napřed. Holub z ČNB ukázal prstem

Česká národní banka má před sebou momentálně jedny z nejtěžších úkolů ve své historii. Inflace se divoce vylila z koryta, ve kterém by ji centrální bankéři rádi viděli. Zdražování nebere konce a existuje velké riziko, že se promítne do napětí ve společnosti. Zvyšování úrokových sazeb zatím nezabralo. Hovořil o tom v Interview Plus Českého rozhlasu člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub.

„Posledních několik let je specifických tím, že přichází řada šoků, které původně jsou neekonomické, jako byl například covid, prostě světová pandemie, nebo válka na Ukrajině, což je nějaký geopolitický šok, ale ty dopady do ekonomického vývoje jsou dramatické a velmi těžko se předvídají. Takže skutečně my se rozhodujeme za mimořádně velké nejistoty,“ dodal Holub.

A co dělat pro to, abychom nějakou tu jistotu našli? „V zásadě to, co jsme dělali doposud, zpřísňovat měnovou politiku prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb, žádná jiná cesta v zásadě neexistuje. Úrokové sazby jsou hlavní nástroj měnové politiky a je naprosto standardní, že když prostě sílí inflace, centrální banka musí zvyšovat ty úrokové sazby, tak aby vlastně dala všem najevo, že ta zvýšená inflace je dočasná věc a že stále máme před sebou tu vizi, že v horizontu zhruba roku, roku a půl se vrátíme blízko k našemu dvouprocentnímu inflačnímu cíli,“ míní.

Současná inflace podle něj není tažena cenami energií. „Respektive ona je natolik plošná, že vypíchnout jednu položku, svádět to jakoby na ni, by neodpovídalo realitě. My vlastně vidíme, že dvoucifernými tempy rostou v podstatě všechny složky toho cenového koše, energie k tomu samozřejmě výrazně přispívají, válka na Ukrajině je jedním z výrazných faktorů, který samozřejmě do tohohle inflačního ohně přilil další jakoby olej, ale my jsme čelili vysoké inflaci už i předtím, a to i v té složce, kterou centrální banka tak jakoby odborně, možná trošku nesrozumitelně pro běžného posluchače, nazývá jádrová inflace, ale je to vlastně takový ten široký koš zboží, které není přímo navázané na ceny energií ani na ceny potravin, a i vlastně tahle část inflace roste dvoucifernými tempy,“ dodal Holub.

Například ve Francii se prý podařilo udržet inflaci na úrovni kolem pěti procent díky regulaci cen elektřiny. V Česku se zároveň, jak uvádí Český rozhlas Plus, připojují i další faktory, jako je nízká nezaměstnanost a přehřátý trh práce i nemovitostí. „Ty šoky, které přicházejí ze zahraničí a jsou vlastně pro všechny země podobné, tak se u nás do cen propisují daleko ochotněji, myslím si, že to celkové makroekonomické prostředí vede k tomu, že české firmy skutečně začaly ty zvýšené náklady posílat přes ceny směrem ke svým zákazníkům velice ochotně. Nechtějí se smířit s poklesem svých ziskových marží. Občas možná dokonce čekají, že náklady dál porostou, a ceny zvyšují do foroty, což je samozřejmě z pohledu centrální banky nežádoucí,“ zmínil Holub s tím, že s tímto je potřeba bojovat.

Zmínil pak ale, že je proti tomu, aby vláda v této situaci zasahovala do cen na trhu a stanovila maximální marže. „Nejsem osobně zastáncem takovýchto drsných opatření, chápu, že ta doba je mimořádná, ale k tomu dlouhodobému zkrocení inflace skutečně spíš pomůže celkově zpřísnění makroekonomické politiky, byť samozřejmě to trvá. Ta nepříjemná vlastnost měnové politiky je, že trvá rok, rok a půl, než se její kroky propíšou do inflace, administrativní opatření typu zmrazení marží se samozřejmě projeví hned. To, co je na druhou stranu nepříznivé, je, že často ten inflační problém odsune jenom do budoucna. A já myslím, že psychologicky je možná lepší, že si teď protrpíme vyšší inflaci o něco málo než v jiných zemích, ale pak uvidíme to světlo na konci tunelu v tom smyslu, že už příští rok se vrátíme na podstatně nižší jednociferná čísla, než jakoby roztáhnout tu inflační vlnu v čase a smiřovat se s tím, že inflace nebude vysoká jen jeden rok, ale možná dva, dva a půl, nedej bože tři roky,“ zmínil Holub.

„Když se inflace zabydlí v našich hlavách, tím spíš si řekneme o zvýšení mezd. A pokud zaměstnavatel očekává, že může příští rok zvýšit ceny o patnáct procent, je pravděpodobné, že nám vyšší plat přizná. A tím se roztočí spirála mezi cenami, zisky a mzdami, která pak jde obtížně zastavit,“ uzavřel Holub.

