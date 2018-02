Marketingový expert, žijící v Kataru: Česká republika se nám nějak porouchala. Naději vidí v Pirátech

„Nějak se nám ta republika porouchala. Zvenčí je to, myslím, vidět ještě lépe než zevnitř. Země sice bohatne, ale nemoudří. Republika je prasklá na dvě půlky – jedna je spokojená a už by se ráda viděla na tom Západě a žere ji, že ji druhá půlka pořád otáčí jinam, druhá je naštvaná, cítí se zanedbaná a štve ji, že ji 28 let nikdo neposlouchá. Výsledkem je země, kde jeden říká hot a druhý čehý. Nemáme žádnou vizi, nemáme pro republiku žádný cíl, nevíme, o co usilujeme, proč a s kým vlastně kamarádíme. Prostě se v tom plácáme. Akorát na to plácání máme čím dál lepší auta,“ konstatoval hned na úvod.

Situaci nijak neulehčuje povolební situace po sněmovních volbách, kterou se stále nepodařilo nějak vyřešit. Tradiční strany dostaly v podzimních volbách na frak a podle Jaroše se z tohoto výprasku některé strany ani nevzpamatují. Kupříkladu ČSSD, jejíž hodnoty jsou v podstatě nadčasové, si tentokrát nechala ukrást své voliče a programová témata Andrejem Babišem (ANO) a Tomiem Okamurou (SPD).

Naproti tomu Andrej Babiš je jasným vítězem voleb, jenže i jemu už se jeho vlastní vítězství jaksi protiví. Tak dlouho totiž tradičním stranám říkal, jak jsou zkorumpované, zlé a k ničemu, že s ním teď žádná z těchto stran nechce jednat.

Ale i když je Jaroš k Babišovi kritický, musel uznat, že si druhý nejbohatší Čech své volební vítězství tvrdě odpracoval, objel skoro celou republiku a potřásl si osobně rukou snad s polovinou voličů. A přineslo mu to sladké plody vítězství. I když ty teď trochu hořknou, jak již bylo naznačeno dříve.

Kromě Babiše podle experta ve volbách jasně uspěli i Piráti, ve které vkládá určitou naději. Na Pirátech oceňuje, že se jim dá věřit to, co říkají.

„Ještě před čtyřmi roky jsem je takto ocenit nedokázal, myslel jsem, že za tím oblakem marjánky nic není. Ale ono je. No a v čele mají nejméně tři velmi silné osobnosti – pány Bartoše, Michálka, Ferjenčíka. To je dobrý mix. Neznamená to ale, že jsem tzv. tradiční strany odepsal. Třeba TOP 09 a STAN se sebou něco musejí udělat – společnost potřebuje liberální a jasně proevropskou stranu napravo od středu. Zde se něco musí stát a věřím, že to nakonec bude dobré.“

