Masakr v baru Těpláreň: Na Slovensku je přítomen fašismus, vysvětloval u Witowské historik Kosatík

Co středeční vražda vypovídá o stavu slovenské společnosti? „Je to takový, nechci použít to slovo, ale refrén. Letos to byly čtyři roky od vraždy novináře Kuciaka a jeho snoubenky. A tehdy to ta společnost jako zpracovala v dobrém... Vypovídá to... O kvalitě každé společnosti a její demokracie vypovídá to, jak se vede menšinám. A tohle byl útok na menšiny. Nejenom na tu LGBT, které se to bezprostředně týká, ale zmiňovala jste, že v Manifestu vraha je jmenován i leckdo jiný. To znamená, že slovenská demokracie je v ohrožení,“ poznamenal Kosatík, jehož takováto forma zla šokovala.

„Ale fakt je, že tam jaksi fašismus, na rozdíl od české společnosti, je přítomen i v podobě parlamentní strany, a už léta ve veřejném životě dostává velkou podporu, voličskou, a tím pádem i třeba mediální prostor,“ dodal Kosatík.

A rozebral i to, co to nyní udělá se slovenskou společností. „Určitě to hodně věcí změní, něco to zburcuje. Ten klub, jak jsem se dnes ráno dočetl, bude uzavřen, poněvadž ti lidé se bojí, že se to bude opakovat. A musí se tedy vymyslet něco, aby se jinde jiní lidé nebáli. Věřím, že ta liberální část slovenské společnosti dokáže na tomto zapracovat. Slováci na jednu stranu zažívají strašnější věci než my, ale na druhou stranu jsou schopni pozoruhodné rezistence. Pozoruhodně rychle jsou schopni se vzchopit, to se stalo právě před těmi čtyřmi lety. Čili já bych jim na férovku přál, aby se vzchopili, aby v sobě tyto síly našli, protože vraždit lidi na lavičce, to je dno,“ dodal Kosatík, jenž v současné době vydává knihu o Slovensku třicet let poté.

„Je těžké mluvit o slovenské společnosti jako celku. Když se o tom s nimi bavíte, oni všichni začnou mluvit o tom, že jsou velmi propastně rozděleni. Rozděleny jsou dneska všechny společnosti včetně české, ale tam jsou ty rozdíly prožívány velice silně. Je pravda, že například rozdíl mezi slovenskou a českou společností, jeden z těch podstatných, je v tom, že je tam velký vliv katolické církve a ta má na Slovensku poměrně dost konzervativní podobu. Takovou tu tradičně grandiózní bych to nazval,“ řekl Kosatík a rozhovořil se i o vlivu politické scény.

„Takový ten machistický styl nebo takové to tradiocionální pojetí, ty fráze o té tradiční rodině nebo ty představy, že na jedné straně existují stoprocentní muži, na druhé stoprocentní ženy a není nic mezitím, a přitom pohled na celou lidskou společnost vždycky nám ukazoval, že je to ve skutečnosti škála – že jsme každý trochu muž a trochu žena, někdo víc, někdo méně, a že se to musí respektovat, jinak lidé strašně trpí... A musejí tajit svou sexuální identitu... Myslím si, že teď se nebudou příliš sveřepě projevovat ti tradiční machisté, jako byl a je Robert Fico, ale bojím se, že toto nebude stačit, aby to z té společnosti vyvanulo,“ podotkl Kosatík.

Řeč pak byla i o tom, v čem se podle něj vzdálili Slováci Čechům. „Mně přijde, že jsme se o ně přestali zajímat. Když se o Slovensku s někým bavíte, tak zjistíte, že do odchodu Mečiara jsou lidé schopni to vnímat jako celek. Ale pak si z toho už vybírají jen ty zprávy, jako je třeba teď ta poslední tragická, ale nejsou schopni si z toho sestavit jednotlivý celek, nevnímáme je prostě jako pořád sobě nejbližší národ, kterým nepochybně jsou,“ sdělil Kosatík.

Závěrem pak Kosatík hovořil o někdejším premiérovi Robertu Ficovi. Je jeho návrat něčím, co se může stát? „Pevně doufám, že se nevrátí. A považoval bych to za neštěstí nejenom slovenské společnosti, ale celé střední Evropy, protože z toho člověka se fakt stalo velké nebezpečí. On skutečně ty roky toho svého vládnutí vyplnil tím, že cíleně uchvátil soudy, prokuraturu, policii, komunikoval s těmi lidmi tak, aby kryli jeho obchody, takže vytvořil regulérní mafiánský stát, který nemá obdobu,“ podotkl.

Ficův návrat však podle něj hrozí. „Má podporu přibližně třetiny voličů, a protože mnoha signály dává najevo, že ač tak řečený sociální demokrat nemá daleko k fašistům slovenským, tak v koalici s nimi by vytvořil něco velmi nebezpečného. A informovaní lidé ze Slovenska, kterým já mám chuť věřit, tak mi často rozvíjejí teorie o tom, že pokud by se k té moci vrátil, tak že by pravděpodobně se velmi silně orientoval na Viktora Orbána, že by došlo k nějakému barterovému obchodu mezi těmi dvěma státy, kde by se z části hrálo o to slovenské území, převážně Maďary oblíbené, oni i Slováci to jednou Maďarům vídeňskou arbitráží odstoupili, takže jakýsi, cynicky řečeno, precedens tady je, pokud by se vyřešilo to území, tak mezi těmi dvěma státy, mezi těmi dvěma superkonzervativními režimy by pak nebylo žádného sporu a my bychom od té Ukrajiny byli odděleni třemi konzervativními režimy, které by byly pěkně provázané mezi sebou, a navíc by hrozilo, že se to přenese taky k nám, protože my jsme hned vedle. Takže já vždy, když o tom takhle ponuře mluvím, tak vyzývám lidi, aby těm Slovákům pomáhali, když už jim třeba nezáleží vždycky na Slovensku, tak i vlastně v českém zájmu, protože to je náš český zájem,“ dodal Kosatík.

