Merkelová skončila a už se věci mění. Zatím opatrná slova o AfD

O Alternativě pro Německo (AfD) se dlouho mluvilo jako o straně, se kterou se nejedná a nejlépe vůbec nemluví, protože sdružuje populistické radikály. Teď se však zdá, že se nálada v Německu proměňuje. Především konzervativní Unie hodnot, platforma uvnitř největší vládní strany CDU, začíná naznačovat, že by možná stálo za to na lokální úrovni s AfD v některé ze spolkových zemí vládnout.

Serveru deníku Financial Times upozorňuje na dvaasedmdesátiletého poslance CDU Martina Patzelta, který své kolegy vyzval, aby v bývalém východním Německu zvážili vstup do koalice s AfD. „Nemůžeme ignorovat 12 milionů voličů, kteří tuto stranu volí nebo s ní sympatizují. Ve jménu těchto lidí musíme zahájit dialog se stranou, kterou podporují,“ prohlásil o AfD, která je podle serveru deníku Financial Times krajně pravicová, silně anti-islámská a protiimigrační strana.

Ještě v červnu přitom bavorský premiér Markus Söder ze sesterské strany CSU varoval své kolegy, že s některým z představitelů nesmí jít ani na kafe. Patzelt má však za to, že spolupráce CDU-CSU s AfD by mohla členy Alternativy pro Německo částečně politicky kultivovat. Söder by AfD nejraději zřejmě úplně izoloval.

Jakousi pokusnou laboratoří, která prověří možnosti spolupráce AfD a CDU by se mohlo po podzimních volbách stát Sasko, kde průzkumy naznačují, že by AfD mohla i vyhrát. Od roku 1990 byla přitom tato spolková země baštou CDU, která tady po desítky let drtivě vítězila.

Současná šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová (AKK) však před případným spojenectvím s AfD důrazně varovala. Prohlásila, že členové AfD svými projevy vytvořili klima pro vraždu politika z řad CDU Waltera Lübckeho, kterého v létě tohoto roku zavraždil jeden z pravicových radikálů. Později se sám k činu přiznal.

Kdokoli říká, že může spolupracovat s AfD, „by měl zavřít oči a představit si Waltera Lübckeho“, okomentovala AKK možnost uzavírání koalic.

Proti tomuto názoru lze postavit myšlenku, že uzavírání jakýchkoliv koalic jen za cenu vyloučení AfD z podílu na moci může upevnit obraz této strany jako jediné skutečně protestní. V očích voličů tak nakonec AfD může ještě nabýt na atraktivitě.

