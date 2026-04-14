Merz zlevní benzín, Němci mu stejně nadávají

Spolkový ministr financí Lars Klingbeil (SPD) chce snížení daní pro motoristy zavést co nejrychleji a již pověřil svůj úřad přípravou. Očekává, že stejně budou postupovat i ostatní ministerstva a kancléřství. Opatření ještě musí schválit Spolkový sněm, přičemž Klingbeil chce, aby bylo přijato nejpozději začátkem května.
Podobný termín očekává i vláda a šéf frakce CDU Jens Spahn uvedl, že legislativa by mohla být připravena během týdne, aby vše bylo hotové na začátku května.
„Naším cílem je, aby to bylo hotové začátkem května. Samozřejmě musíme předtím ještě připravit legislativu,“ uvedl podle informací deníku BILD předseda frakce CDU Jens Spahn na zasedání výkonného výboru CDU.
Kancléř Friedrich Merz očekává, že ropný průmysl plně promítne plánované snížení daně do cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. Úleva má trvat dva měsíce, poté se automaticky obnoví původní sazby.
Koalice zároveň plánuje umožnit zaměstnavatelům vyplácet zaměstnancům krizové prémie až 1 000 eur bez daní a odvodů. Vláda také plánuje zasáhnout proti mimořádným ziskům ropných firem prostřednictvím kartelních a daňových opatření.
Opozice i podnikatelé kritizují „otálející“ vládu
Plánované opatření kritizuje opoziční AfD. Strana se vymezuje především proti časovému ohraničení úlev na dva měsíce a že zavedení opatření potrvá dlouho. Místopředseda frakce AfD v zemském sněmu Meklenburska-Předního Pomořanska Enrico Schult obvinil vládu Friedricha Merze, že mezitím na vysokých cenách pohonných hmot vydělávala na úkor občanů.
„Neměli by občany považovat za hlupáky a předstírat, že si mezitím stát u čerpacích stanic nenaplnil kapsy – na úkor občanů,“ prohlásil Enrico Schult.
Kriticky se vyjádřili i zástupci strany Zelených. Poslankyně Claudia Müllerová uvedla, že CDU a SPD zavedením úlevných opatření nahrávají ropným koncernům. Podle ní by místo slevy na pohonné hmoty měla vláda zavést daň z nadměrných zisků ropných firem a snížit daň z elektřiny pro všechny.
Vysoké ceny pohonných hmot v posledních týdnech zasáhly mnoho dojíždějících, řemeslníků a podniků. I ti nyní ovšem plánové úlevy kritizují. Přicházejí totiž podle nich kvůli „otálení“ vlády příliš pozdě.
„Vláda svým otálením žene další firmy do krachu. To se v žádném případě nesmí stát,“ řekl deníku BILD Předseda spolku kamionistů Dirk Engelhardt. „Tato překvapivě dlouhá doba je příznačná pro celkový stav naší země,“ dodal Engelhardt.
Předseda sdružení daňových poplatníků Reiner Holznagel dodal, že lidé chápou potřebu levnější mobility, ale další čekání podle něj jen zvyšuje frustraci. „Frustrace je naprosto pochopitelná. Tak bohužel vypadá pomalá a lamentující politika. Škoda, protože šance na rychlé jednání tu byla,“ řekl předseda sdružení.
Výpadek příjmů chce vláda kompenzovat kroky vůči ropným firmám v souladu s kartelovým a daňovým právem, informuje stanice NDR.
Podle MDR po oznámení vládní koalice vzrostla cena nafty o 12,5 centu na průměrných 2,385 eura za litr. Benzín E10 zdražil o 1,7 centu na 2,18 eura za litr.
