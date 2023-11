Metnar vyzval v ČT: Vrátit do Moskvy českého velvyslance

Evropská unie toho musí dělat pro Ukrajinu více a rychleji, to jsou závěry z dnešního jednání unijních ministrů obrany. Stínový ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar v pořadu Interview hovořil o tom, zda Česko ještě může zvýšit podporu Ukrajině. Vyjádřil také názor, že by se do Moskvy měl vrátit český velvyslanec, začít by měla také jednání o příměří. Fialovu vládu neopomněl zkritizovat za zbytečný nákup stíhaček F-35, jelikož stejně přijdou pozdě.

Podpora pro Ukrajinu musí být rychlejší a musí jí být více, shodli se dnes unijní ministři obrany. Česká republika by však podle Metnara přidávat neměla, už tak dělá dost: „Náš obranný průmysl poměrně významně pomohl a pomáhá dodnes a dodává techniku,“ zdůraznil Metnar nákup vojenské techniky za desítky miliard korun. „Myslím si, že co jsme dát mohli a čeho jsme se mohli zbavit, tak jsme dali. Teď je to spíše o společných nákupech a o navýšení produkce obranného průmyslu,“ řekl exministr obrany.

Je na pořadu dne mluvit o možném jednání s Ruskem? „Hlavně Ukrajina si musí říct, kdy nastal čas, aby jednala s Ruskem. Ona je okupována ozbrojenými silami. Druhá věc je, že i my bychom si měli říct, jak dál, a začít to diskutovat v rámci Evropské unie a ve vztahu k Ukrajině. Protože se jí snažíme pomoct a podporovat a snažíme se najít cestu, aby lidé neumírali,“ uvedl předseda výboru pro obranu v pořadu Interview ČT24.

Je toho názoru že evropští politici by měli s ukrajinským vedením více mluvit o možnosti vyjednávání o příměří. „Je škoda, že se o tom nemluví, možná by to tu situaci oživilo, možná by bylo dobré otevřít otázku dalšího postupu a jednání,“ řekl s tím, že namísto toho se jen „monotematicky“ řeší zbrojní dodávky na Ukrajinu.

Připouští, že jednání s Ruskem je aktuálně komplikovaná kapitola: „Konflikt je momentálně na nějakém mrtvém bodě a bude to chtít možná nějaké diplomatické oživení,“ pokračoval Metnar.

Následně se vrátil ještě k prostředkům na obranu. V roce 2024 bychom se měli vyšplhat na úroveň dvou procent HDP vydávaných na obranu, kdy ve spoustě dalších oblastech musíme šetřit. „Vždy jsem podporoval, ať se k těm dvou procentům HDP dostaneme, protože závazky se mají plnit. Ale nikdy nebylo hovořeno, až když se začal připravovat úsporný balíček a rozpočet, že dojde k takovým škrtům u dalších resortů. Takže já dnes říkám, že by se nic nestalo, kdyby ta dvě procenta byla dosažena až v roce 2025,“ řekl Metnar.

Kritizuje vládu, že americké letouny F-35 podle smlouvy, kterou vláda schválila, dostaneme stejně pozdě. Ministryni obrany Černochové (ODS) na sociální síť s notnou dávkou ironie psal, „nezapomeňte válku s Putinem odložit až na okamžik, kdy dorazí první stroje do Česka“. Nyní svá slova ještě rozvedl: „Pokud vláda uzavře smlouvu na pořízení těchto letadel, tak budou až v roce 2035. To byla ironie a bylo to i o tom, že zbytečně se v této ekonomické situaci budeme zaměřovat na něco, co ten efekt nepřinese a de facto to neodsune. To jsem tweetoval, abychom viděli ten paradox. Ta rétorika toho odstrašení není jen o jedné technice, ale o komplexu schopností,“ argumentoval Lubomír Metnar proti nákupu F-35.

