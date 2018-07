Milan Chovanec, který nepodpořil vládu: Přetekl ve mě pohár. Jestli mě vyloučí z klubu, vzdám se mandátu

Bývalý statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec čelí kritice ve vlastní straně za to, že se nevyslovil pro druhý menšinový kabinet Andreje Babiše. Sám říká, že to nešlo a přetekl v něm pomyslný pohár. Nyní je prý ochoten nést veškeré následky s tím spojené. „Pokud mě vyloučí z klubu, tak se mandátu vzdám,“ říká v rozhovoru pro server Novinky.cz.

Vládu ANO a ČSSD opírající se o komunisty nepodpořil a rozhodnutí vnitrostranického referenda ČSSD tak Chovanec nerespektoval. Popírá však, že by dal na doporučení kolegů z plzeňské organizace. „Nikdo z Plzně mě nenutil hlasovat proti vládě. O svolání KVV jsem požádal, abychom probrali situaci, výbor jsem svolal já,“ vysvětloval s tím, že v úvahu přicházely tři varianty: podpořit vládu, nepodpořit vládu a odejít a třetí varianta hlasovat proti.

Své kroky by jako zradu členské základny prý Chovanec nenazýval. Poukázal na fakt, že součástí referenda byla jména ministrů a je přesvědčen, že pokud by v seznamu nebylo jméno Miroslava Pocheho na post šéfa diplomacie, tak by Praha nehlasovala pro vládu. „V Plzeňském kraji bylo přes 60 procent členů proti vládě, takže jsem nezradil ty, kteří mě do Sněmovny nominovali,“ řekl a dodal, že předvolební sliby voličům, které odmítaly vládu s Babišem, by měly být pro stranu závaznější. „Ale možná to vidím špatně. Jsem připraven nést všechny následky,“ uvedl.

Poté, co se rozhodl vládu nepodpořit, prý Chovanec na krajském výkonném výboru avizoval, že je připraven tuto cenu zaplatit. „Usnesení KVV znělo, že nemám vládu aktivně podpořit a mám se rozhodnout, jestli hlasovat proti ní, nebo se schůze neúčastnit. Vyzvali mě, abych mandát neopouštěl,“ vyvětloval v rozhovoru pro server Novinky.cz.

Milan Chovanec ČSSD



To první místopředseda ČSSD Jiří Zimola je toho názoru, že by Chovanec rezignovat rozhodně měl, ten se prý ničemu takovému ale nebrání. Kolegům poslancům podle svých slov nabídl, aby se bez jeho účasti rozhodli, jestli jej z klubu vyloučí. „Řekli, že to nechtějí a nepožadují a nevnímají to jako potřebné. Pokud by mě z klubu vyloučili, tak bych se mandátu okamžitě vzdal,“ zdůraznil.

Koaliční smlouvu podepsal Chovanec primárně z úcty k tomu, že se tak rozhodli členové ČSSD v referendu, i když měl výhrady k tomu, že body smlouvy nejsou naplněny. „Já se nechtěl stavět proti členské základně, ale ve mně už ten pohár přetekl a neuměl jsem si představit, že bych ve Sněmovně vstal a řekl ‚Pro návrh‘. I kdyby to mělo znamenat, že se vzdám mandátu poslance. Tak bych se vzdal,“ řekl na závěr Chovanec a dodal, že jestli za rok bude mít ČSSD 15 nebo 20 procent volebních preferencí, tak vstane a omluví se, že se mýlil.

