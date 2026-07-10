Zbrojařský maňásek. Připomínka, co se dělo ve Varech, když Pavel ještě nebyl prezident

„Když slavíte šedesáté výročí, což mně se stalo, tak je to náročné. Musíte pozvat všechny, co máte rádi, a nesmíte na nikoho zapomenout. A pak musíte pozvat i ty, co úplně pozvat nechcete. A doufat, že nepřijdou,“ odpálil minulou sobotu Marek Eben filmový festival v Karlových Varech.
Publikum ve velkém sále brutalistického hotelu Thermal se válelo smíchy, všichni pochopili vtip na ministra kultury Otu Klempíře. Ten původně avizoval, že na karlovarský filmový festival přijede, ale na zahájení se nakonec neobjevil. To vedlo k vtipům, připomínajícím jeho vypískání na folklorní přehlídce ve Strážnici.
Jen pár lidí šetrně připomnělo, že festival, který vláda štědře dotuje (a v hotelu provozovaném ministerstvem financí také celé jeho zázemí hostí), by žádného nechtěného ministra zvát nemusel, pokud by zvládal hospodařit za své.
To se ale odbylo slovy o potrefených husách smradlavých od benzinu a hezký dojem z narozeninového setkání zůstal zachován.
Festival, u jehož tradic stojí Václav Havel, Miloš Forman a jeho hollywoodští přátelé, měl v tomto směru vždy celkem jasno. Na druhou stranu ale v časech prezidenta Jiřího Bartošky dokázal nejbizarnější výstřelky progresivistických mód korigovat, třeba když pozval Johnnyho Deppa právě v roce, kdy byl vláčen coby domácí násilník, než soud shledal výpovědi jeho exmanželky značně fantasmagorickými. Sám festivalový prezident si připsal několik výroků s vykřičníkem, třeba že „kvóty na Oscarech jsou idiocie“.
Harmonie byla narušena hned druhý den, když se ve Varech objevil „ten, koho pozvat nechcete“. A dokonce si domluvil interview s jedním z akreditovaných novinářů. Čestmír Strakatý tradičně během festivalu pořizuje rozhovory pro svůj podcast, tentokrát ale narazil.
Společné fotografie, kterou zveřejnil Klempíř, si povšiml Petr Ludwig, pro jedny „vlivný influencer“, pro druhé obchodník s teplou vodou, co si je schopen vyfakturovat šedesát tisíc korun za jednu přednášku pro úředníky o prokrastinaci. Když se v EU začaly rozdávat miliardy na Evropský štít pro demokracii, založil si v Praze neziskovku stejného jména.
Strakatému vytkl „falešnou neutralitu“ a nazval jej „symbolem zla“, protože prý chce ministrovi kultury nastavovat mikrofon a ne Motoristu konfrontovat, což prý legitimizuje dezinformační myšlenky. To už bylo moc i na řadu kritiků Motoristů, třeba Jindřich Šídlo se blýskl nálepkou „Okamurové dobra“. Sám Ludwig se nastylizoval do Karla Čapka a na Klempíře napasoval jeho Válku s mloky.
Jenže Oto Klempíř nebyl jediný, kdo dorazil do Karlových Varů. Hotel Thermal přijela zkontrolovat „paní domácí“, ministryně financí Alena Schillerová. Zašla do velkého sálu na premiéru dokumentu o zpěvačce Báře Basikové. Režisérka Helena Třeštíková na pódiu zmínila financování České televize a vysloužila si aplaus publika, ve kterém sedělo i několik opozičních politiků.
Následující dění hutně na svém Facebooku shrnul předseda ODS Martin Kupka: „Plný sál tleská Heleně Třeštíkové, když varuje před ohrožením České televize. A víte, kdo netleskal? Alena Schillerová,“ sdílel video ze sálu.
Téma „jedny ruce netleskají“ pak převzal i zbytek opozice.
A mělo být ještě hůř. Do Karlových Varů totiž dorazili i zástupci dnešní vlády. Třeba ministr Igor Červený vzpomínal, že před lety sem jezdil pracovně.
Jiní ale jejich přítomnost nevydýchali.
Prezident se chytil za srdce a poděkoval
Nakonec ale náladu festivalu pozvedl příjezd prezidenta Petra Pavla. Ten do Varů jezdí už od svého zvolení. Tentokrát dorazil ze summitu NATO v Ankaře.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Už při příchodu se kolem něj začaly shromažďovat desítky lidí, kteří mu tleskali, pořizovali si fotografie a natáčeli jeho příjezd na mobilní telefony. U příchozích se Petr Pavel zastavoval, zdravil je, rozdával podpisy a s částí návštěvníků krátce prohodil několik slov. Po jeho boku byla po celou dobu i první dáma.
„Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech ukazuje, že i region, který často stojí mimo hlavní pozornost, může být centrem události světového formátu. Šedesátý ročník se organizátorům opět mimořádně povedl. Jsme s Evou přesvědčeni, že Jiří Bartoška by byl na jejich práci i letos hrdý,“ napsal k tomu Petr Pavel na svůj Facebook k videu plnému objetí, selfíček a cinkajících skleniček.
„Když se společně s manželkou Evou objevil v centru lázeňského města, okamžitě se kolem něj shromáždily desítky lidí. Nadšený dav tleskal, zdravil prezidentský pár a z publika se dokonce ozývalo hlasité: „Hrdina!“, popisoval dění v Karlových Varech společenský web Extra.
Pak prezidentský pár zamířil do místního divadla, kde se promítal starší český film Šeptej. Jejich účast prý měla být utajena, ale když usedli do lóže, ozvalo se od protagonistů filmu stojících na pódiu, že „všichni stojíme při vás“.
„Následně začali herci i diváci hlasitě tleskat, přičemž potlesk směřoval české hlavě státu. Pavla i jeho ženu to viditelně dojalo, prezident se chytil za srdce a poděkoval,“ popsal dění magazín Extra.
Herec Michal Gulyáš k tomu pro ParlamentníListy.cz poznamenává, že část české veřejnosti se zjevně dokázala shromáždit za jedním člověkem. „Skutečně mají marketéři, mainstreamová média a pseudo VIP figurky takovou moc, že jeden kariérní uniformovaný komouš převálcuje zdravý rozum?“ přemítá.
K nadšení umělců z hlavy státu připomíná, že na stejném festivalu se v roce 2019 podepisovala petice proti tomu, že jedním ze sponzorů festivalu je zbrojní koncern Česká zbrojovka. „Svátek filmu a svobody by z principu neměl být placen firmou, která podle zdrojů jako Amnesty International v minulosti porušovala kodex EU o obchodu se zbraněmi,“ sepsali tehdy umělci s tím, že příště raději budou mít festival „skromnější, ale o to hrdější“.
„Tehdy pro vaše listy prohlásil, že holt někdo ty večírky a poblité kašny musí zasponzorovat. Dnes stejní umělci vítají zbrojařského maňáska jako hrdinu,“ připomíná Michal Gulyáš. Pro společnost Česká zbrojovka, dnes pod jménem Colt Group, pracuje jako lobbista Pavlův „přítel po boku“ Petr Kolář.
Odpor proti zbraním už podle Gulyáše netáhne, dnes letí odpor proti Rusku. „Chcete-li debily, vyražte do města, které zvelebily ruské peníze, proti jejichž investorům sbírá peníze tento ‚hrdina!‘,“ radí.
Té debility už je podle něj ve Varech tolik, že by mohla napájet třináctý pramen.
Se Zelenským na tábor
Nad kolonádou se také odehrál jeden z nejpozoruhodnějších rozhovorů letošního festivalu. Sešli se k němu prezident Petr Pavel a dvorní moderátor festivalu Marek Eben. Toho zajímaly prezidentovy zážitky ze summitu v Ankaře.
Zatímco premiér a ministři museli odpovídat na otázky týkající se procent a miliard, Petr Pavel dostal dotaz: „Já viděl tu závěrečnou fotku a ono to vypadá trošku jako maturitní tablo. Říkal jsem si, jestli to v té nejvyšší politické sféře funguje jako v té třídě, je tam někdo, kdo je v kolektivu oblíben?“
Petr Pavel nechal otázku obliby skromně stranou, ale pochválil turecký protokol, že správně vystihl atmosféru a umístil od něj Andreje Babiše nejdál, jak to jenom šlo.
Marka Ebena v duchu školního tabla pak zajímalo, s kým z účastníků by Petr Pavel rád jel o prázdninách na tábor. Prezident se svěřil, že vedle finského premiéra a dánské premiérky si rozumí s Volodymyrem Zelenským.
A na závěr ho Marek Eben přemluvil, aby pověděl vtip.
Byl o zvyšování výdajů na obranu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku