Milostné dopisy se Zelenským? Fico udeřil na Leyenovou

Společné jednání české a slovenské vlády představuje změnu oproti předchozímu období. Kabinet vedený Andrejem Babišem obnovil tradici setkávání obou vlád, kterou v březnu 2024 přerušila vláda Petra Fialy. Babiš po jednání zdůraznil význam vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi. „Máme si co říci, jsme největší obchodní partneři," řekl po jednání český premiér.
Podle Babiše může být Slovensko pro Českou republiku v některých oblastech inspirací, například při výstavbě zdravotnické infrastruktury. Oba premiéři po jednání podepsali memorandum o prohloubené spolupráci mezi vládami obou zemí. Dokument má podle českého premiéra konkrétní obsah a má sloužit k dalšímu rozvoji česko-slovenských vztahů. „Má třináct stran, je velice konkrétní, nejsou to žádné floskule,“ prohlásil Babiš.
Jedním z klíčových témat jednání byla také energetická situace na Slovensku. Český premiér požádal slovenského premiéra, aby Bratislava ukončila stav ropné nouze, který vedl ke zdražení nafty pro automobily se zahraniční registrační značkou. Slovensko tento krok zavedlo s cílem zabránit vykupování levnějšího paliva zahraničními řidiči, přičemž opatření kritizovala také Evropská komise.
Ing. Andrej Babiš
Na výzvu reagoval slovenský premiér Robert Fico. „Jakmile budou splněny podmínky, ukončíme ho,“ uvedl Fico, který poděkoval české vládě za pozvání. „Moc děkuji za pohostinnost a pozvání do Česka a chtěl bych zdůraznit, že nechyběl ani jeden člen české nebo slovenské vlády, což dokládá, jaký význam přisuzujeme tomuto setkání,“ uvedl s tím, že proběhla úspěšná inventura společných vztahů.
„Jak je možné, že vyjde Draghiho zpráva, podle které je největším problémem evropského hospodářství drahá elektřina a my s tím nic neděláme? Jak je možné, že neustále navrhujeme reformy ETS 2 a nic se neděje? Navrhovali jsme i další řešení, ale nic se nestalo. A současná energetická krize ukazuje, že toto je ta nejzásadnější oblast k řešení. Proč s tím nic neděláme, když jsme většinu problémů schopni vyřešit?“ ptal se řečnicky směrem k Evropské komisi.
Fico také připomněl, že se odpoledne bude konat konference ministrů energetiky členských zemí, kde by se mělo hovořit dokonce o spotřebních limitech paliva. „Tak proč se neotevře ropovod Družba? Co to je za nesmysl, když máme jednoduché řešení na stole, jak dostat dostatek ropy do středu Evropy,“ uvedl Fico, který chce vyslat společně s českou delegací odborníky na místo údajného poškození ropovodu Družba. „I to totiž Evropská komise odmítá,“ připomněl.
„Využívám i tuto příležitost, abych vyzval Evropskou komisi, aby přestala hrát politické hry. Ať se netváří, že není schopna donutit prezidenta Zelenského, aby na místo pustil tým expertů a došlo k opětovnému zprovoznění ropovodu. Místo toho budeme mít konferenci, kde budeme přijímat spotřební limity, jen aby náhodou do Evropy nepřišla evropská ropa a plyn,“ pokračoval slovenský premiér.
Fico se také podivil, jak ostrým tónem se proti slovenské vládě vymezila Evropská komise kvůli nařízení dvojích cen pohonných hmot. „To mě překvapilo, tak proč takto tvrdě nenapíše paní předsedkyně Leyenová na Ukrajinu prezidentu Zelenskému? Ti si jen vyměňují milostné dopisy, jak se mají rádi, a vůbec neřeší, že nečlenský stát poškozuje hospodářské a bezpečnostní zájmy členských států EU. Přeci nemůže EU upřednostňovat zájmy nečlenské země na úkor členských?“ nechápe Fico.
Následně ještě znovu poděkoval premiérovi Babišovi, že inicioval setkání vlád a také že apeluje na posílení spolupráce v rámci V4. „To je mimořádně důležitá spolupráce, která má smysl, a naším cílem je svolat V4 i s účastí rakouského a německého kancléře, protože ty energetické a další problémy se dají řešit jen společně.“
