Mináře zastínil mládežník, který Babiše „poblil“ po schůzce. Novináři sestavili žebříček osobností, budete zírat

Jako jednu z oceněných uvádí Deník Referendum Johannu Nejedlovou, která byla mimo jiné iniciativou Evropské hnutí vyhlášena mladou evropskou aktivistkou roku za svoji práci pro oběti sexuálního násilí. Porazila tak i světoznámou Švédku Gretu Thunbergovou, která skončila až za ní. Anketa Je dobře, že Donald Trump nechal ,,oddělat" Kásima Sulejmáního? Je to dobře 16% Není to dobře 84% hlasovalo: 6965 lidí

„Je opravdu obdivuhodné, s jakým klidem a věcností dokáže znovu a znovu vysvětlovat o vztazích mezi muži a ženami věci, jež jsou v civilizovanějších částech Evropy mnohem častěji brány za samozřejmé,“ píše redaktor Jakub Patočka, podle kterého mohla porota Evropského hnutí zvolit vítězem méně slavné jméno. „Význam další ceny pro Gretu by její světovou váhu příliš neovlivnil, zatímco ocenění udělené zdejším aktivistkám bojujícím namnoze zato, co je na západ od nás normou, to ve zdejším kontextu pomohlo k popularizaci jejich těžkého a tak důležitého úsilí o polidštění zdejších mužů,“ myslí si Patočka.

Oceněna byla také Jana Filipová z Kolovče u Domažlic, která se proslavila jako hlasitá odpůrkyně premiéra Andreje Babiše, která nad ním vyhrála soudní spor. „Srdnatá žena ze vsi sotva dvacet kilometrů od hranic s Německem patří ke statisícům lidí, kteří se stydí za to, jakého má dnes Česká republika premiéra, a kteří nevynechají jedinou příležitost demonstrovat za jeho rezignaci,“ píše obdivně Patočka.

Filipová žalovala premiéra Babiše za výrok, že demonstranti Milionu chvilek byli na Letné placeni. „Jana Filipová byla právem široce oceňována jako příklad sebevědomého a nezakřiknutého občanství. Podařilo se jí samojediné dostat Babiše do úzkých – nejprve se vykrucoval jako žáček, a když soud dal Janě Filipové za pravdu, Babiš využil příležitosti rozmazat své selhání, takže se odvolal. A tak lze doufat, že i odvolací verdikt poskytne další zpravodajskou příležitost informovat veřejnost o tom, že český premiér je lhář,“ má jasno Patočka.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Soudkyně Simona Kačerová v rozsudku rozhodla ve prospěch Filipové. „Lze se domnívat, že žalovaný neunesl kritiku veřejnosti a předmětnými výroky chtěl aktivity demonstrantů zesměšnit a snížit v očích veřejnosti jejich politický význam. Tvrzení o zaplacených a objednaných demonstrantech nelze považovat za příspěvek do veřejné diskuse. Taková dehonestující tvrzení jakoukoli diskusi vylučují a vedou pouze k dehonestaci demonstrantů. Svoboda projevu neznamená právo lhát, případně šířit neověřené informace,“ uvedla mimo jiné soudkyně.

Sama Filipová žije v obci Kolovče, kde v minulých volbách hnutí ANO získalo přes 40 % hlasů. Je to podle ní nepřátelské prostředí, které jí navíc ničí její sny o podnikání. „Jsou tu takoví lidé, kteří prohlašují, že jsem kráva a soudila se s Babišem, a proto ke mně nikdy nakupovat nepůjdou. No a nejhorší skupina jsou ti, kteří u mě v životě nebyli, ale přesto chodí po vsi a rozhlašují, že jsem strašně drahá, a hučí do ostatních, ať ke mně nechodí. No tak takhle si tu žijeme. Oni do mne kamenem, já do nich chlebem, ale po dvou měsících musím bohužel suše konstatovat, že už na ten chleba fakt nemám,“ postěžovala si Filipová na svém Facebooku.

Oceněnou byla také pirátská poslankyně Dana Balcarová. Pirátská strana je podle Patočky v současnosti naše největší parlamentní naděje. „Naději představuje Pirátská strana, která budí respekt už tím, že do Sněmovny vnesla zcela novou pracovní kulturu. Nikoli Babišovi parlamentní zaměstnanci, ale Piráti bezpříkladně makají,“ myslí si Patočka s tím, že právě Dana Balcarová pracovitost Pirátů zosobňuje ve velké míře. „Navíc se – na české poměry velmi slušně – věnuje jednomu z nejdůležitějších témat dneška, jemuž se u nás tradičně dostává jen mizivé pozornosti. Jedná se totiž o předsedkyni sněmovního výboru pro životní prostředí,“ vysvětluje Patočka další motivaci pro ocenění.

Ing. Dana Balcarová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Blog Dany Balcarové na jejích poslaneckých stránkách skýtá vcelku impozantní obraz její poslanecké práce v loňském roce. Obsahuje jednatřicet textů. A jakkoli bychom si v některých případech mohli přát, aby paní poslankyně zaujala ještě ráznější stanovisko, snad ani v jednom z případů se nepostavila na nesprávnou stranu,“ píše obdivně Patočka.

Patočka oceňuje také novinářky Britu Jensen a Magdalenu Sodomkovou za jejich „fenomenální podcast Matematika zločinu, v němž odhalily systémová pochybení v české justici a bezděčně i v Českém rozhlase“.

„Případ skýtá příležitost institucím, které chtějí hájit novinářskou profesi. Jak se k němu postaví nedávno založená česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu? Jak se zachová Syndikát novinářů? … Především tu jde o zkoušku solidarity každého jednoho média u nás. Nezastat se Brit Jensen a Magdaleny Sodomkové by v tuto chvíli znamenalo selhávat ve své základní odpovědnosti, kterou jako novináři vůči společnosti máme,“ píše Patočka a kritizuje stav českého novinářského prostředí.

Jako nejspíše nejvýraznější osobnost zmiňuje Patočka předsedu Milionu chvilek Mikuláše Mináře. „Je namístě vzdát hold jedinečné osobnosti Mikuláše Mináře, který nesporně představuje jeden z největších talentů, jež se v prostředí české občanské společnosti v posledních letech objevily. Spolu s jeho kolegy, jako je Benjamin Roll, jejichž jména však často bohužel zůstávají zcela ve stínu, se mu daří veliká věc: na české poměry zcela mimořádná občanská mobilizace,“ píše Patočka.

Fotogalerie: - Obelisk Pravdy a lásky během Vánoc

Demonstrace Milionu chvilek jsou podle Patočky zásadním PR problémem před Babišovými evropskými liberálními partnery a berou mu velký díl prostoru k manévrování v politickém středu. „Ale k cíli zbavit Agrofert moci, zlomit hegemonii české oligarchie a změnit směřování české společnosti k ideálu živé, vnitřně sociálně soudržné, společnou vizí lepší budoucnosti sepnuté české společnosti, nás zatím nepřibližují zdaleka tolik, jak by snad vzhledem ke svému potenciálu mohla,“ pouští se do lehké kritiky redaktor Jakub Patočka.

To ale Mináře mrzet nemusí, protože ten se mezitím objevil v seznamu 20 světových vycházejících hvězd prestižního britského deníku The Times. Ten považuje Mináře za novou klíčovou postavu na české politické scéně. Je mu připisována klíčová zásluha na tom, že jsou především mladí lidé v Česku znovu v ulicích a zajímají se o současnou politickou situaci.

Vítězem a osobností roku podle Deníku Referendum je středoškolský klimatický aktivista Petr Doubravský. „Je to ocenění jak pro něj osobně, poněvadž v prostředí mladých aktivistů vyniká specifickou jiskrou a talentem, tak v přinejmenším stejné míře pro celé hnutí Fridays For Future Česká republika,“ dodává Patočka.

„Proti nové generaci ekologických aktivistů, kteří zvedají hlavu za záchranu klimatu, se během roku u nás rozpoutaly všechny stereotypy kulturního konfliktu, jež se tu běžně uplatňují proti zastáncům multikulturní společnosti či přímluvcům uprchlíků. Evidentní je snaha zbavovat studenty stávkující za klima opory ve společnosti jejich nálepkováním, jako by se jednalo o nějakou reinkarnaci komunistické mládeže,“ varuje Patočka, který očividně stojí na straně klimatických aktivistů. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 87% Nemá 13% hlasovalo: 17200 lidí

Patočka upozorňuje, že původní mediální obraz mladých aktivistů byl v době jejich prvních výstupů přejícný a plný přízně. „Velmi rychle ale začala získávat čím dál větší prostor nepřátelská rétorika, vedená čistě ideologicky, bez kontaktu s realitou: se snahou hnutí mladých zašlapat v zájmu uhlobaronů a jejich spojenců,“ má jasno Patočka.

Doubravský si podle Patočky v debatách počínal ne jako teenager, ale jako zkušený rutinér. „Tak odmítl přijít diskutovat s groteskní figurkou Klausovy éry Ladislavem Jaklem jako ideologickým popíračem problému, který k jeho podstatě nemá co říct. Vyrazil ale do publika v televizním Kotli, kde si podal Václava Klause mladšího,“ připomněl Patočka.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Navíc Patočka obdivuje, že Doubravský po vzájemné schůzce neváhal nazvat premiéra Babiše nevěrohodného a jeho řeči za neuspokojivé. „Petr Doubravský v sobě poutavým způsobem spojuje nevšední politický talent, zdvořilost a radikální idealismus. Na mrtvé planetě by se nemohly vést ani žádné spory o tom, zda a jak můžeme udržet a zvelebit demokracii. A tak právě díky němu a jeho souputníkům ve Fridays For Future můžeme k budoucnosti pohlížet s nadějí, že lepší ještě může být nejen celý svět, ale i Česká republika,“ píše na závěr s výhledem na budoucnost redaktor Deníku Referendum Jakub Patočka.

Psali jsme: Mináře vyhlásili vycházející hvězdou evropské politiky. A Johana Hovorková hned začala jásat... Slavné britské noviny upozorňují na studenta Mináře. Je prý vycházející politickou hvězdou a letos se proslaví VIDEO „Ta kráva, co se soudí s Babišem!“ Lidé mi to neodpustí, ta mentalita... Porazila Babiše, teď má ale žena oči pro pláč S Jaklem se bavit nebudu! Student bojující za klima odmítl televizní duel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.