Ministr pro vědu posvačil slzy kolaborantů. Je z toho i obrázek

„Bez investic do špičkového výzkumu, podpory inovací a schopnosti efektivně převádět výsledky výzkumu do praxe nemůžeme být úspěšnou zemí. Musíme dělat všechno pro to, abychom se v této oblasti ještě zlepšili,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS), když Ženíška uváděl do jeho úřadu a dodal, že věda a výzkum je prioritou vlády, která nám má pomoci se posunout mezi nejlepší země na světě.
Z aktuálních příspěvků Ženíška se však zdá být prioritou zejména informovat veřejnost nikoliv o tom, jak spějeme mezi tuto špičku na světě, nýbrž o Putinovi. „Pokud válečný zločinec Putin bude cítit mezinárodní slabost, bude své požadavky stupňovat. My máme tlačit do kouta jeho, ne on nás!“ provolává tak kupříkladu ministr na Facebooku.
A nejde o nic výjimečného. V pátek se pro změnu ministr pro vědu, výzkum a inovace pochlubil, jak „polyká slzy ruských kolaborantů“. V rámci oficiální koláže ministra se nechal zvěčnit jak drží bagetu, mající představovat dle jeho popisku „slzy ruských kolaborantů“, a o fotografii níže pak v situaci, kdy ji polyká.
O tom, nakolik budí tento styl komunikace osoby, jež má být dle aktuální vlády pro vědu, výzkum a inovace klíčová, se dá přesvědčit v komentářové sekci pod daným příspěvkem. „Tento styl humoru byl oblíben u žáků 6. třídy ZŠ. Až dospějete, tak se vám i ostatním uleví,“ stojí v jednom ze vzkazů s největším počtem souhlasných reakcí.
Další z komentářů poznamenává, že je tento styl komunikace ministra „trapný jako vždy“ a nechybí ani podivení mnohých lidí, jak se ministr pro vědu, výzkum a inovace prezentuje. „Tohle už snad není ani možný,“ nevěřila očím jedna z žen pod ministrovou koláží s bagetou.
Nejde přitom o nic výjimečného. Putinovi anebo Rusku se věnuje většina příspěvků ministra pro vědu, výzkum a inovace v posledních dnech a z témat, která řeší, by se mohlo zdát, že jde spíše o ministra obrany či šéfa diplomacie. Vědě nebo výzkumu se totiž v posledním době věnoval Ženíšek na sociálních sítích pouze u minima příspěvků – v jednom z nich Ženíšek kupříkladu zve veřejnost k návštěvě planetária.
„V Planetáriu Praha najdete nejmodernější planetárium na světě! Určitě se přijďte kouknout!“ vzkázal ministr a přiložil fotografii, jak se „dívá do vesmíru“. „Jsem hrdý, že se u nás věda a technologie spojují v té nejlepší podobě,“ připsal ještě.
? V Planetáriu Praha najdete nejmodernější planetárium na světě! Určitě se přijďte kouknout!— Marek Ženíšek (@zenisek_m) September 17, 2025
Kopule o průměru 22 metrů patří mezi největší na světě a díky systému LED DOME s 45 miliony diod nabízí divákům nejostřejší pohled do vesmíru. ????
Jsem hrdý, že se u nás věda a… pic.twitter.com/fSwLJbUbAe
V jednom z mála dalších příspěvků, který se nevěnuje zahraniční politice či obranným otázkám, pak Ženíšek konstatuje, že čeští vědci patří mezi světovou elitu. „Naším úkolem je dát jim podmínky, které jim umožní uspět i doma,“ připojil a v rámci předvolební kampaně slíbil, že nastaví financování podle mezinárodních standardů. „Podpora půjde tam, kde má výzkum a inovace největší přínos – v průmyslu, zdravotnictví, energetice i obraně,“ vyjmenovává ministr pro vědu, výzkum a inovace, jenž tuto funkci zdědil v květnu 2024 po své kolegyni z TOP 09 Heleně Langšádlové.
Ta podala demisi po naléhání své strany. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová kritizovala, že exministryně měla dávat více úsilí do prezentace navenek a Langšádlovou vyslala do boje s dezinformacemi ve sněmovní komisi pro hybridní hrozby.
Ženíšek oproti tomu komunikaci směrem k veřejnosti nezanedbává. Právě „hybridní hrozby“ se zdají být i jeho oblíbeným tématem a namísto vědy tak hovoří kupříkladu o Rusko a jeho agresi na Ukrajině. „Rusko vede brutální válku a je drzejší než kdy dřív. Polsko už sestřeluje ruské drony jen 200 kilometrů od našich hranic. A přesto se u nás najdou politici, kteří hrozbu bagatelizují, štvou lidi proti Ukrajincům, kteří utíkají před válkou, a lžou o tom, že to mohly být ukrajinské drony, i když to Polsko důrazně popřelo,“ rozebírá například na svém profilu na X.
„Já nechci čekat, až se ruské tanky objeví na našich hranicích. Proto se ozývám a ozývat budu. Pro Česko, které je morálně pevné, hodnotově čitelné a hrdé. Pro Česko, které stojí na správné straně!“ uvádí na sdíleném videu a prezentuje sebe coby „noční můru Kremlu“.
Rusko vede brutální válku a je drzejší než kdy dřív. Polsko už sestřeluje ruské drony jen 200 kilometrů od našich hranic. A přesto se u nás najdou politici, kteří hrozbu bagatelizují, štvou lidi proti Ukrajincům, kteří utíkají před válkou a lžou o tom, že to mohly být ukrajinské… pic.twitter.com/pJzFYoPXCE— Marek Ženíšek (@zenisek_m) September 16, 2025
„Kandiduji i proto, aby u nás už nikdy neuplatňoval svůj vliv Putin a jeho kumpáni z KGB jako za dob Miloše Zemana!“ ozývá se za strany ministra dále.
A dochází i k vyzývání k porážce Ruska. „Rusko je potřeba porazit, oni se zločiny jen tak sami nepřestanou!“ komunikuje ministr věnující se výzkumu a vědě.
Opřel se rovněž do politické konkurence. „Triumvirát Fico–Orbán–Babiš je Putinův vysněný scénář. ‚Patrioti pro Rusko‘ by Česko táhli k Moskvě: konec pomoci Ukrajině, oslabení EU a NATO, energetická závislost na Rusku. Proti tomu budu vždy bojovat,“ napsal Ženíšek před týdnem.
K Babišovi se vrátil nedávno i ve svém komentáři připomínající vůbec nejkontroverznější slova expremiéra během prezidentské debaty. „Budu teď politicko-osobní. Když Andrej Babiš v prezidentské debatě řekl, že by Polsku nepomohl ani v případě napadení, byl to okamžik, kdy jsem se za českého politika styděl nejvíc v životě – a to říkám s vědomím, že jsme tu měli Miloše Zemana,“ uvedl Ženíšek s tím, že se tehdy „dal na modlení“.
„Věděl jsem, že Petr Pavel rozumí rizikům a modlil jsem se za jeho vítězství,“ prozradil.
Na Rusko podle ministra fungují pouze silová řešení. „Na Rusko platí jen síla a rozhodnost, ne červené čepice s klaunovským nosem,“ psal ministr v dalším z podobně laděných sdělení. Uvedené se zrovna týkalo ruských dronů nad Polskem.
Ženíšek působil v letech 2008 až 2011 jako náměstek ministra spravedlnosti pro oblast mezinárodních vztahů a vězeňství. Od 2012 do 2013 byl prvním náměstkem ministra zdravotnictví, v letech 2018 a 2019 byl proděkanem Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2021 do nástupu do funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace byl předsedou zahraničního výboru Sněmovny.
autor: Radek Kotas