Mládežník ze STANu by sebral Česku právo veta. Kvůli Orbánovi

Rozhodnutí maďarského premiéra Viktora Orbána opakovaně využít veto kritizuje evropský aktivista, stanařský mládežník Adam Trunečka, jenž se domnívá, že investice do Ukrajiny je investicí do naší vlastní bezpečnosti. „Už od začátku ale nad jednáními o Ukrajině visela hrozba, že by jeden členský stát, Maďarsko, mohl veškerou evropskou pomoc zablokovat. A to je podle mne absurdní,“ píše asistent poslance Exnera ve svém komentáři na Seznam Médium.

Orbán nám tak podle jeho slov dokazuje, že zrušení práva veta v Evropské unii je v našem národním zájmu a volá po ukončení vydírání ze strany Maďarska: „Rušení veta v některých oblastech rozhodně není radikální myšlenka, v 80 % případů už dávno rozhodujeme kvalifikovanou většinou. Ta je postavená tak, aby vyvážila zájmy velkých i malých států. Nutno dodat, že Česko patří do té poloviny větších. Chceme se ale v těchto chvílích, kdy se hraje o naši bezpečnost a prosperitu, nechat vydírat? Pokud ne, musíme se bavit o zrušení veta přinejmenším v zahraniční politice,“ poznamenall Trunečka.

Pochvalu za svůj článek získal do poslance Martina Exnera, jemuž Trunečka dělá asistenta. „Výborně napsané. Zvýšení akceschopnosti EU, nemožnost vydírání a blokace jedním státem, podpora Ukrajiny a zrušení veta jednotlivého členského státu a jeho náhrada hlasování s kvalifikovanou většinou nebo i veto kvalifikovanou menšinou jsou jednoznačně v českém zájmu,“ shrnul Exner svůj názor na hlavní výhody zrušení práva veta.

Výborně napsané. Zvýšení akceschopnosti EU, nemožnost vydírání a blokace jedním státem, podpora Ukrajiny a zrušení veta jednotlivého členského státu a jeho náhrada hlasování s kvalifikovanou většinou nebo i veto kvalifikovanou menšinou jsou jednoznačně v českém zájmu. https://t.co/J4kGmqg8k1 — Martin Exner - poslanec (@Exner_STAN) December 15, 2023

Rovněž Exnerovu stranickému kolegovi, ministrovi pro evropské záležitosti Martinu Dvořákovi vadí, že Maďarsko svým vetem narušuje jednotný přístup států ve společné zahraniční politice. „Jsem připraven podpořit zrušení jednomyslnosti v Unii. Jsem přesvědčen, že debata se vést musí z řady důvodů. Myslím si, že pan premiér Orbán svým chováním dává jasný signál, že ta věc je velmi naléhavá,“ řekl v rozhovoru pro iRozhlas.cz.

Europarlament hlasoval v půlce listopadu o návrhu Výboru pro ústavní záležitosti. Ten se týká revize zakládacích smluv EU, která by mimo jiné znamenala také zrušení práva veta pro členské země. Jednalo se však spíše o exhibici Evropského parlamentu, jelikož s takovou změnou by musely souhlasit všechny členské státy. Pro návrh hlasovalo 291 europoslanců, 274 bylo proti a 44 se zdrželo hlasování. Návrh předložily Německo a Francie.

