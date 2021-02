Mrtvých přibývá, očkování se vleče. Zapojení praktických lékařů se teprve připravuje

reklama

Českou republiku dle některých predikcí zasáhne v příštích pár týdnech čtvrtá a zřejmě nejtvrdší vlna covidu-19, kvůli rozšíření jeho nebezpečných variant či mutací. Toho se obávají, podle informací z většiny médií, jak renomovaní lékařští specialisté, tak celá česká vláda, která se už i konečně dohodla na převozu pacientů z příhraničních regionů do Německa i do jiných zemí. Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 7979 lidí

V Karlovarském kraji a v Královéhradeckém kraji se už s těmito nebezpečnými viry v mnoha případech potýkají, tamní jednotky intenzivní péče jsou přeplněné, nestíhají prý ani krematoria a pohřební služby. Těžký průběh choroby nemají už jen senioři, ale i lidé ve věku okolo 40 až 50 let a dokonce i mladší. Nadějí, světlem na konci tunelu má být plošné očkování většiny české populace, do kterého se mají zapojit od příštího týdne i praktičtí lékaři. Jenže zajištění této velmi důležité „záchranné“ akce nyní pokulhává na dvou zásadních problémech - současném nedostatku vakcín a také na nízké připravenosti ze strany ministerstva zdravotnictví (MZ).

„Jsem teď ve velmi čilé komunikaci s ministerstvem zdravotnictví, ovšem je to na poslední chvíli. Spolupráce s praktickými lékaři se tak opět řeší s velkým zpožděním. V tomto týdnu se proto vícekrát setkám s centrálním řídícím týmem, který vakcinaci řeší. Ať si ale nikdo nemyslí, že už od 1. března se začne ve většině ordinací pravidelně očkovat. Celý projekt se bude teprve rozjíždět, musí se praktikům upravit software, aby korespondoval s registračním systémem a zajistit i další věci. V prvních týdnech nového měsíce očekávám spíše improvizaci. Do projektu by se mělo zapojit asi 3,5 tisíc praktiků, tedy většina z nich. Je mi ale také jasné, že se budeme znovu potýkat s nedostatkem vakcín,“ informoval Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

Praktičtí lékaři: O vakcinaci v našich ordinacích toho moc nevíme

I když tento gigantický projekt se zapojením praktiků se má rozběhnout už za několik dní, vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová nám k němu uvedla: „K očkování u praktických lékařů se nyní připravuje metodický pokyn. V tomto týdnu dorazí do ČR celkem 196.395 očkovacích dávek, z toho 58.395 od firmy AstraZeneca. V březnu pak očekáváme dodání dalších 608.400 tisíc vakcinačních látek, z čehož 270 tisíc bude od společnosti AstraZeneca. V tuto chvíli nemáme žádné informace o tom, že by mělo dojít ke krácení nebo zpoždění uvedeného množství vakcín.“

Ministerstvo tedy připravuje potřebnou verzi „kuchařky“ pro krajské úřady a praktické lékaře pár dnů před odstartováním důležitého projektu, o kterém však zatím mnoho neví ani koneční realizátoři akce, tedy praktičtí, případně ambulantní lékaři. O tom se ParlamentníListy.cz přesvědčily, když oslovily několik z nich napříč republikou.

„My něco tušíme, nějaké dílčí informace máme, ale moc si toho v březnu od očkování neslibujeme, protože jsme se dozvěděli, že vakcín bude zase nedostatek. Očkování by se mělo více rozjet až od měsíce dubna. Je to opravdu těžké, něco konkrétně připravovat, když nevíme, jaké množství očkovacích dávek vlastně obdržíme. Vakcíny i další materiál bychom měli dostávat z krajského úřadu. Ale po zkušenostech z minulých měsíců už žádnou další pomoc od nikoho jiného neočekávám – co si potom neuděláme sami, to mít nebudeme,“ konstatovala Zuzana Holcová, praktická lékařka pro dospělé a také zástupce Sdružení praktických lékařů ČR z Rychnova nad Kněžnou (Královéhradecký kraj).

Velmi podobně pak reagoval i další praktik z druhého konce republiky – lékař Ondřej Novák z okresu Bruntál v Moravskoslezském kraji: „O té přípravě něco málo vím, ale konkrétní informace téměř žádné nejsou. Už jednou v únoru byl pokus nás do vakcinace zapojit, ale selhal kvůli nedostatku vakcín AstraZeneca, které jsou pro nás nejvhodnější, jelikož se mohou běžně skladovat. Mám z toho trochu obavy, aby to zas nebyla nějaká ‚hurá akce‘, kdy k nám někdo bude chtít najednou zavézt stovky dávek vakcín, aniž bychom se na to mohli pořádně připravit.“

Psali jsme: Kalousek pro PL: Evropské hodnoty lžou, nevěřte jim Záchranář: Každých 10 minut výjezd. 3,7krát horší než Bergamo. Lidé, nastupte Poprava či zatčení Babiše. Schůze vlády: Pukaly nervy. Vážně a jako nikdy Vláda bude dál jednat o zpřísnění koronavirových opatření

Logistiku očkování zajišťují kraje, na okresech se zatím toho moc neví

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 57% Hamáček 2% Blatný 2% Ani jeden z nich 39% hlasovalo: 17926 lidí

„V tuto chvíli očkujeme jen v našem vakcinačním centru. Stran spolupráce s lékaři-praktiky mohu říct, že zatím žádná nebyla, protože se neuskutečnilo jejich zavedení mezi očkovací místa. Vím ale, že někteří se chtějí do akce zapojit. Rozhodnutí o distribuci vakcín bude pak plně v gesci krajského úřadu, ale zatím mi není známo, zda se bude jednat o přímý závoz k praktikům do ordinací, nebo zda se to zařídí přes nemocnice. Ostatní potřebný materiál k očkování si musí zajišťovat jednotlivá očkovací místa sama. Zatím ani nevím přesně, jak vlastně bude celá logistika zapojení praktiků do plošného očkování vypadat,“ sdělil například Bronislav Sedláček, chirurg a náměstek pro lékařskou péči v krnovské okresní nemocnici v Moravskoslezském kraji, který zároveň funguje jako koordinátor pro očkování za svůj region.

V regionech se snaží na očkování dobře připravit. Dělají, co mohou

V Moravskoslezském kraji, kde hejtman Ivo Vondrák už koncem minulého roku kritizoval ministerstvo zdravotnictví za nedostatečnou přípravu na plošné očkování, se snaží na celý projekt, včetně zapojení praktických lékařů, dobře přichystat. Největší problém jim ale dělá nedostatek očkovacích látek. Kraj nyní s lékaři-praktiky komunikuje prostřednictvím Sdružení praktických lékařů ČR.

„Mapovali jsme zájem lékařů a jejich zaměstnanců o očkování, ale také jejich ochotu se do procesu očkování zapojit. Praktičtí lékaři by mohli ve svých ordinacích začít očkovat v průběhu měsíce března, u nás v kraji jsme pro ně už vyčlenili dodávku 4100 vakcín AstraZeneca. V době trvání nouzového stavu vakcíny rozváží Hasičský záchranný sbor, potom má rozvoz zajišťovat oficiální distributor,“ konstatoval hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

A ještě doplnil: „V tomto týdnu by k nám mělo dorazit 9360 vakcín Pfizer/BioNTech, na začátku týdne jsme obdrželi 4100 dávek AstraZenecy. Byla nám také přislíbena dodávka pěti tisíc vakcín od společnosti Moderna, ovšem výrobce distribuci už poněkolikáté v řadě odsunul. V průběhu března má pak náš kraj přislíbeno každý týden 11.700 vakcín Pfizer/BioNTech, celkem tedy 58 500 dávek. Tento týden by mělo ministerstvo zdravotnictví aktualizovat metodický pokyn pro očkování, který by měl určit další skupiny obyvatel pro vakcinaci. Předpokládá se, že to budou občané nad 70 let, my jsme také apelovali na to, aby byli přednostně očkováni i pedagogičtí pracovníci.“

Podle dalších slov hejtmana Vondráka a podle statistik z ministerstva zdravotnictví bylo k 23. únoru letošního roku zatím v ostravském kraji proočkováno okolo 60 tisíc obyvatel, z toho 18.980 seniorů starších 80 let. Z „osmdesátníků“ pak dostalo obě dávky jen 6704 lidí.

V počtu naočkovaných patříme na chvost Evropy

Podle oficiálních statistik, zveřejněných na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, bylo k počátku posledního únorového týdne evidováno 545.381 lidí, kteří si už prošli očkováním. U 207.552 z nich byla vakcinace ukončena i aplikací druhé dávky. Celkově se tak má jednat přibližně o 5 % osob z celkové české populace. Z plánované první skupiny, tzv. 1A, dostalo už vakcínu 43,3 % zdravotníků a lékařů, dále 17,6 % klientů a pracovníků sociálních služeb. U seniorů nad 80 let je zatím proočkována jen necelá třetina.

V porovnání s ostatními státy Evropy si ale Česko, dle údajů renomované společnosti Bloomberg, nevede zrovna dobře. Ve statistikách ohledně počtu naočkovaných obyvatel patříme mezi ty nejhorší. Před námi jsou i naší nejbližší sousedé, Slováci a Maďaři, kde podstoupilo vakcinaci téměř 7 % obyvatelstva. Dobře jsou na tom i Řekové, kteří se už blíží k 8 procentům. Naprosto nedostižný je „superstát“ Izrael, kterému chybí do kompletní proočkovanosti jen 15 % populace.

Psali jsme: KDU-ČSL: Bez nároku na „izolačku“ pro přijíždějící ze zahraničí postrádá zákon smysl Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do konce března Hejtman Netolický: Na dobrovolnou pomoc mediků či praktických lékařů nemůžeme dlouhodobě spoléhat Senátor Čunek: Vytrácí se logika, proč by malé obchody měly být zavřeny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.