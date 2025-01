Na Slovensko přijede Trump, vypálil před kamerou Zaorálek

První místopředseda SOCDEM se před kamerami CNN Prima News zase jednou pořádně rozjel. „Robert Fico byl první evropský politik, kterému zavolal Donald Trump po svém zvolení prezidentem Spojených států,“ pravil Zaorálek v pořadu 360 na CNN Prima News.

Tady se podle něj rozehrávají jak domácí politické hry, tak i mezinárodní politické hry, v nichž se podle jeho názoru nic neděje náhodou.

„A myslím, že tam je za tím ještě jedna věc, jestli mi to ještě dovolíte říct. Totiž, Trumpa s Ficem spojuje jeden moment. Donald Trump nemá rád prezidenta Zelenského, protože Zelenskyj je spojen s jedním z impeachmentů. To znamená s ústavní žalobou. To není legrace. Já se bojím, že on na to nezapomene. A Robert Fico má také špatnou vzpomínku. Třeba na rok 2009, kdy prosil v Kyjevě (bývalou premiérku v Kyjevě) Tymošenkovou o plyn. A víte, že si stěžoval, že tam hodiny čekal. A on se Fico opakoval, že tohle se mu nestalo ani v Rusku, jak se k němu chovala Ukrajina. Já si myslím, že i tohle do politiky patří, ten osobní moment,“ zdůraznil Zaorálek.

V pořadu promluvil prostřednictvím telemostu i někdejší ministr zahraničí Cyril Svoboda. Ten informaci, kterou uvedl Zaorálek, příliš nevěří. Přiklonil by se k variantě, že takto významnou akci mohou v Bratislavě připravovat, ale na místě jednání se podle něho musí shodnout všechny strany jednání, kterých se má týkat, tedy předně Ruska, USA a Ukrajiny.

