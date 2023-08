Na baterky? Po hněvu na plán vlády jsme se ptali znovu. Už trochu jinak

Možný nedobrovolný odchod letecké záchranky z Plzeňského kraje a její přesun do Karlových Varů vzbudil značný rozruch. Přesun by se uskutečnil kvůli továrně na baterie pro elektroauta, zvané Gigafactory. Ale jak ParlamentníListy.cz zjistily, i kdyby továrna Volkswagenu nevznikla, mohlo by se pro současné letiště v Líních najít využití – a tím jsou větrné elektrárny. Bude LZS nakonec přeložena „jen“ na malé letišťátko v Chotěšově, kam se ale musí investovat nemalé prostředky? Po vlně vášní z Plzně jsme se znovu dotázali Ministerstva zdravotnictví, jak to tedy bude…

Média v nedávné době přinesla velkou snůšku informací o konci zdravotnické záchranné služby, kterou mimochodem provozuje Armáda ČR, což je v republice spíše unikát. Krajské hejtmanství v Plzni v čele s pirátem Špotákem to za žádnou cenu nechce povolit, stejně tak jako město Plzeň, reprezentované primátorem Zarzyckým (ANO).

Goliáš a David: Karlovy Vary versus Chotěšov

Z Karlových Varů je to na západ Čech časově problematičtější a například na Šumavu by byl dolet, respektive zdravotní obslužnost, pozdější. Sny o případné trvalejší pomoci z bavorské strany jsou nereálné. Jistě, při nenadálých jednorázových událostech je to možné, ale permanentně to prostě nejde.

Karlovy Vary se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka dočkají své letecké záchranné služby, kterou by měla podle dostupných zdrojů provozovat Armáda ČR.

Vláda údajně nabídne místo plzeňské letecké záchranné službě, která nyní má svoji základnu na bývalém vojenském letišti v Líních, jinou variantu – malé letiště. Hovoří se například o Chotěšově, kde se má zainvestovat a připravit tam moderní zázemí nejen pro zdravotníky, ale i pro řadu organizací, točících se kolem pilotů, jež mají zatím domicil v Líních. Není však Chotěšov jen určitá úlitba kraji, kdy vláda přesune LZS z Plzně do Karlových Varů s odůvodněním, že po investicích v obci na jižním Plzeňsku se letečtí záchranáři vrátí zpět na Plzeňsko? A nakonec zůstane na Karlovarsku?

Karlovy Vary by si představovaly svoji LZS „provizorně“ usídlit třeba na současném letišti nedaleko krajského města.

Stanovisko rezortu zdravotnictví je…

Ministerstvo zdravotnictví nám k tomu slovy jeho tiskového mluvčího Ondřeje Jakoba mj. uvedlo, že „…probíhá vyhodnocení dostupnosti LZS v Karlovarském kraji v rámci přípravy nové strategie LZS po roce 2028. Materiál je nyní vytvářen, v připomínkovém řízení bude počátkem roku 2024 a vláda by jej měla schválit pravděpodobně v březnu 2024. Leteckou záchrannou službu by mohla zajistit armáda již cca ve 2. pololetí 2024. V současné době se však vedou jednání. Na hledání vhodné lokality pro zřízení trvalé základny letecké záchranné služby v Plzeňském kraji pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.“ Tolik tedy písemná odpověď na dotaz ParlamentníchListů.cz, zdali bude LZS přemístěna do Karlových Varů či nikoliv.

David a Goliáš: Sulkov verzus Dobřany

Vláda přitom tlačí projekt Gigafactory velmi silně. Došlo k řadě jednání, obce jsou navštěvovány osobami z různých vládních agentur a přesvědčovány o pozitivech tohoto projektu, který je některými lidmi nelichotivě označován jako „baterkárna“. Například dotčené město Dobřany je uspokojeno zmenšením areálu fabriky na necelých 300 hektarů. To považuje za své velké vítězství. Naproti tomu bližší malé obce, a nejde jen o Líně či Sulkov, trvají na neexistenci Gigafactory.

ODS slovy jejího europoslance Alexandra Vondry vidí v Gigafactory velkou výzvu a podle ní ponechání celého letiště je naprosto zbytečné. Co na to říká ministryně Černochová a drží-li „lajnu“ s vedením strany, není stále jaksi známo a je možné, že Líně jsou již zcela odepsané a pro americké stíhačky bude třeba rozšířeno letiště v Čáslavi nebo, jak uvedl Vondra na setkání se členy ODS v Plzni v červnu tohoto roku, vhodným strategickým letištěm mohou být také Pardubice.

Vůně peněz

O projekt za stamiliardy je tedy velký zájem, Němci si vybrali právě toto místo v Líních, ale kdyby nakonec zvolili jinou destinaci, konkrétně třeba na Moravě, nebo i mimo ČR, mohly by být na tomto místě větrné elektrárny.

Vraťme se však ještě k letecké záchranné službě. Když už nyní probíhají přípravné práce a průzkum, může podle řady lidí dojít k situaci, kdy línské letiště již bude rozkopáno a náhradní ještě nebude jinde stát. Nezapomeňme, že v celém rozsáhlém areálu bývalého vojenského letiště je problém s kontaminací podloží. To by se mělo sanovat snad již v příštím roce, tedy 2024, a bude to stát opravdu hodně – už se hovoří ne o deseti či dokonce osmi miliardách, jak to bylo na začátku, ale nyní už rovnou o pomalu dvaceti miliardách korun. Připadne-li zakázka státnímu podniku Diamo, je to nanejvýš pravděpodobné. Při sanaci tady létat záchranné vrtulníky nejspíš nebudou. A přitom Volkswagen by chtěl mít fabriku už za dva tři roky.

